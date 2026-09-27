Estados Unidos

Cancelaciones de vuelos en la costa este: cómo pedir el reembolso antes de abordar la nueva conexión

Los pasajeros afectados por el corte de un cable de fibra óptica pueden recuperar el importe íntegro si rechazan la alternativa ofrecida por la aerolínea y deciden no continuar con su itinerario

Los pasajeros afectados por las cancelaciones de vuelos en la costa este de Estados Unidos pueden solicitar un reembolso total en efectivo si rechazan la reprogramación (REUTERS/David 'Dee' Delgado)
Los pasajeros afectados por las cancelaciones de vuelos en la costa este de Estados Unidos pueden solicitar un reembolso total en efectivo si rechazan la reprogramación (REUTERS/David 'Dee' Delgado)
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Los viajeros afectados por las cancelaciones y demoras causadas el lunes por el corte de un cable de fibra óptica en miles de vuelos con origen o destino en la costa este de Estados Unidos pueden pedir un reembolso total en efectivo si rechazan la nueva reserva. Si aceptan el vuelo alternativo y lo utilizan, pierden la posibilidad de recuperar el dinero.

La interrupción no habilita una compensación adicional para los pasajeros alcanzados por las normas europeas, porque la causa quedó fuera del control de las aerolíneas, explicó Eric Napoli, director jurídico de AirHelp, al medio estadounidense Fox News Digital.

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Napoli señaló que la decisión puede depender del motivo del viaje. Si una demora vuelve inútil el traslado, como asistir a un partido en Filadelfia después de que se disputó, el viajero puede rechazar la reprogramación y solicitar el reembolso.

Cómo pedir el reembolso antes de aceptar otra conexión

La legislación estadounidense contempla la devolución íntegra cuando una aerolínea cancela o modifica un vuelo y el cliente no acepta la alternativa.

Las normas europeas no contemplan una compensación económica adicional porque la causa de la interrupción fue ajena a las aerolíneas (REUTERS/CJ Gunther)
Las normas europeas no contemplan una compensación económica adicional porque la causa de la interrupción fue ajena a las aerolíneas (REUTERS/CJ Gunther)

En ese marco, el reintegro debe ser en efectivo y no puede limitarse a créditos, vales u otras opciones ofrecidas por la empresa.

El especialista recomendó pedir formalmente el reembolso antes de aceptar una nueva reserva, en vez de esperar una devolución automática.

También sugirió consultar por vales de comida, traslados en taxi o alojamiento, aunque advirtió que las compañías suelen concentrarse primero en ubicar a los pasajeros en otros vuelos.

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Las aerolíneas agilizaron las reprogramaciones mediante sus aplicaciones, porque una interrupción de esta escala obliga a reorganizar a miles de personas. Napoli explicó que cada vuelo fuera de horario puede generar una cadena de retrasos.

AirHelp ofrece información en su sitio web, un chat disponible las 24 horas y una aplicación que informa sobre las demoras y el estado de los vuelos entrantes.

La legislación estadounidense establece que el reintegro por un vuelo cancelado debe ser en dinero en efectivo y no en vales o créditos (REUTERS/David 'Dee' Delgado)
La legislación estadounidense establece que el reintegro por un vuelo cancelado debe ser en dinero en efectivo y no en vales o créditos (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Napoli sostuvo que ese seguimiento puede ayudar a los pasajeros a entender sus opciones, especialmente en los reclamos contemplados por las normas europeas.

El cable cortado y la responsabilidad de las aerolíneas

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, responsabilizó inicialmente a Amtrak por las cancelaciones y afirmó que una cuadrilla de construcción había cortado el cable.

La empresa negó esa versión y sostuvo que el incidente ocurrió en una propiedad de New Jersey Transit y estuvo vinculado con un contratista de esa entidad.

New Jersey Transit reconoció que trabajaba en el lugar donde se produjo el corte, pero indicó que la cuadrilla excavaba a aproximadamente 3 m (10 pies) de las marcas de los servicios subterráneos. El incidente dejó sin conectividad a la red que enlaza las torres de control con las operaciones en tierra.

La causa define si los pasajeros que viajan entre Estados Unidos y Europa pueden recibir una compensación adicional.

Las reglas europeas pueden otorgar hasta USD 700 cuando la demora o cancelación es atribuible a la aerolínea, como una falla técnica de la aeronave que la empresa no logra resolver a tiempo.

El incidente dejó sin conectividad a la red encargada de enlazar las torres de control con las operaciones terrestres en los aeropuertos (REUTERS/David 'Dee' Delgado)
El incidente dejó sin conectividad a la red encargada de enlazar las torres de control con las operaciones terrestres en los aeropuertos (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

El corte del cable no entra en esa categoría, ya que se trató de un problema externo a las compañías aéreas. Napoli lo comparó con una interrupción provocada por un huracán: el pasajero conserva el derecho a no viajar y recuperar el dinero, pero no a recibir el pago adicional previsto cuando la responsabilidad corresponde a la empresa.

El director jurídico de AirHelp aconsejó mantener la calma y tratar de forma respetuosa al personal de los aeropuertos.

También recomendó llegar informado sobre las condiciones del vuelo y las alternativas disponibles antes de decidir entre una reprogramación y el reembolso.

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