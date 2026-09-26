Estados Unidos

Retiran canela molida del mercado por posible presencia de niveles elevados de plomo: estos son los productos afectados

La empresa pidió suspender la venta y distribución de las unidades correspondientes mientras investiga a su proveedor y realiza controles adicionales sobre el ingrediente

Un recipiente de vidrio transparente lleno de canela molida y varias ramas de canela sobre una mesa de madera.
Un recipiente de vidrio con canela molida reposa junto a varias ramas de canela sobre una mesa de madera en una cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La empresa Galil Importing Corp. retiró del mercado canela molida de la marca Lior por una posible contaminación con plomo, según un anuncio de la compañía publicado el 24 de septiembre de 2026 por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). El producto fue distribuido en Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Texas, Florida e Illinois, por lo que los consumidores de esos estados deben revisar sus envases y evitar su consumo si coinciden con los datos del retiro.

La medida afecta a la presentación Lior Cinnamon Ground Seasoning, vendida en recipientes plásticos transparentes de 90 gramos. De acuerdo con la FDA, la alerta comprende las unidades con código universal de producto (UPC) 794711005484 y lote GAP11304, que fue distribuido en tiendas minoristas, supermercados, delicatessen y otros comercios entre el 18 de noviembre de 2025 y el 7 de septiembre de 2026.

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El retiro comenzó después de que el Departamento de Salud de Maryland recolectara y analizara una muestra que reveló niveles elevados de plomo, según el aviso de la FDA. Hasta la fecha de publicación del comunicado, no se habían notificado enfermedades vinculadas con este producto, aunque la autoridad sanitaria advirtió que una exposición a niveles bajos del metal puede no causar síntomas visibles de inmediato.

Qué canela Lior fue retirada del mercado

El retiro se limita a una presentación específica de canela molida de la marca Lior. Según la FDA, el producto se comercializó bajo el nombre Lior Cinnamon Ground Seasoning y se envasó en recipientes plásticos transparentes de 90 gramos, dentro de cajas que contenían seis unidades. El aviso no alcanza a todos los condimentos de canela disponibles en el mercado ni a otros artículos de la compañía.

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La información oficial señala que el código UPC afectado es 794711005484. Ese número permite identificar el producto en el envase y en los sistemas de inventario de los comercios. De acuerdo con la FDA, el lote correspondiente es GAP11304, impreso en uno de los laterales del recipiente, debajo de la lista de ingredientes.

Los datos del producto incluido en el retiro, según la FDA:

  • Marca: Lior.
  • Denominación: Cinnamon Ground Seasoning.
  • Contenido neto: 90 gramos.
  • Código UPC: 794711005484.
  • Lote: GAP11304.

La alerta no señala que otros lotes o presentaciones de la marca Lior estén incluidos en esta medida. De acuerdo con la FDA, la revisión debe centrarse en los códigos indicados en el aviso, ya que son los que corresponden a la muestra en la que se detectaron niveles elevados de plomo.

Un frasco de vidrio con tapa metálica que contiene canela molida junto a polvo esparcido sobre una mesada.
Un frasco de vidrio lleno de canela molida reposa junto a una pequeña porción en polvo sobre la encimera de una cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estados donde se distribuyó la canela retirada

El producto fue distribuido en seis estados de Estados Unidos: Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Texas, Florida e Illinois. Según la FDA, las unidades alcanzadas llegaron a tiendas minoristas, supermercados, delicatessen y otros puntos de venta entre el 18 de noviembre de 2025 y el 7 de septiembre de 2026.

La información disponible no identifica la lista de comercios que recibieron la canela ni detalla el número de productos distribuidos en cada estado. La FDA tampoco informó cuántos envases permanecían a la venta o en poder de consumidores cuando se difundió la alerta, por lo que el retiro se basa en los elementos de identificación del producto y no en una relación pública de establecimientos.

El período de distribución abarca casi diez meses. De acuerdo con la FDA, esa extensión explica la recomendación de que los consumidores revisen productos almacenados en despensas, cocinas o congeladores, aunque la canela no requiere refrigeración. Los comercios que conservaran inventario del lote afectado debían suspender su venta y distribución.

El origen del retiro: plomo detectado por Maryland

El origen del retiro fue un análisis realizado por el Departamento de Salud de Maryland, que detectó niveles elevados de plomo en una muestra del producto. Según la FDA, tras recibir esos resultados Galil Importing Corp. inició un retiro voluntario y notificó a sus clientes para detener la distribución y venta de las unidades afectadas.

La empresa también ordenó mantener retenido el inventario restante, de acuerdo con el anuncio publicado por la FDA. El comunicado indica que Galil Importing Corp. comenzó una investigación sobre su proveedor y aplicó controles de análisis y verificación adicionales para prevenir una repetición del problema.

La FDA aclara que el aviso corresponde a un anuncio de la compañía difundido como servicio público. Esa precisión significa que la agencia federal no presentó el retiro como una orden propia de ejecución obligatoria, sino como una medida voluntaria iniciada por Galil Importing Corp. después de la detección informada por las autoridades sanitarias de Maryland.

El anuncio no especifica la concentración de plomo encontrada en la muestra ni informa dónde se obtuvo. Tampoco incluye resultados de análisis de otros lotes, marcas o productos de canela. Según la FDA, la medida se concentra en la presentación Lior identificada con el UPC y el lote incluidos en la alerta.

Un frasco de vidrio con canela molida, varias ramas de canela y una cuchara pequeña sobre una encimera de cocina iluminada.
Un frasco de canela molida reposa junto a varias ramas de canela y una cuchara pequeña sobre la encimera de una cocina contemporánea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos de la exposición al plomo

La FDA indicó que la exposición de corto plazo a cantidades muy bajas de plomo puede no generar síntomas. “Es posible que el aumento de los niveles de plomo en sangre sea el único signo aparente de exposición al plomo”, señaló la agencia en el comunicado sobre la canela retirada.

Según la FDA, los signos y síntomas son más probables ante una exposición aguda a cantidades más altas o tras una exposición prolongada. El efecto del plomo depende de la cantidad, el tiempo de contacto, la edad y el peso corporal de la persona expuesta. La agencia añadió que el metal puede afectar distintos sistemas del organismo.

La advertencia presta especial atención a niños expuestos durante semanas o meses. De acuerdo con la FDA, una exposición suficiente y prolongada puede provocar daños permanentes en el sistema nervioso central. El aviso menciona trastornos del aprendizaje, alteraciones del desarrollo y otros problemas de salud de largo plazo entre las posibles consecuencias.

La alerta no vincula casos clínicos concretos con la canela Lior. Según la FDA, no había enfermedades notificadas al momento de la publicación del aviso. Esa ausencia de informes no modifica la indicación dirigida a quienes tengan el producto: no deben consumirlo si coincide con la identificación difundida por la autoridad sanitaria.

Qué hacer si se tiene el producto en casa

Los consumidores que posean una unidad con el código UPC 794711005484 y el lote GAP11304 no deben ingerirla. De acuerdo con la FDA, las alternativas son desechar el producto o devolverlo al establecimiento donde fue adquirido para obtener un reembolso.

La recomendación se aplica aunque el envase esté cerrado y aunque no presente alteraciones visibles. Según la FDA, el motivo del retiro es la posible presencia de niveles elevados de plomo detectados mediante un análisis de laboratorio, una condición que no necesariamente puede identificarse por el aspecto, olor o sabor de la canela.

Los comercios y restaurantes que tengan existencias alcanzadas por la alerta tampoco deben venderlas ni servirlas. La empresa indicó, según la FDA, que notificó a sus clientes para que suspendieran la distribución y mantuvieran el inventario bajo resguardo mientras avanza el retiro voluntario.

Las personas que requieran información adicional pueden contactar a Galil Importing Corp. al 1-516-496-7400, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 17:00 h, hora del Este.

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