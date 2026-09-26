Un hombre podría enfrentarse hasta 20 años de prisión federal por tráfico de migrantes y lavado de dinero desde Cuba

Un jurado federal declaró culpable a Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez por tráfico de migrantes y lavado de dinero, delito por el cual enfrenta hasta 20 años de prisión (Instagram)

Guardar

Un jurado federal del Distrito Medio de Florida declaró culpable a Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez, un residente de Hialeah de 28 años, por conspiración para traficar migrantes con fines de lucro y lavar dinero. La investigación sostuvo que la red trasladaba a cubanos desde la isla hacia Estados Unidos mediante terceros países y cobraba hasta USD 40.000 por persona.

El veredicto, informado el viernes 25 de septiembre, incluye un cargo de conspiración para el tráfico de extranjeros y dos vinculados al lavado de dinero. Cabrera-Rodríguez podría recibir una pena máxima de 20 años de prisión federal cuando sea sentenciado el próximo 17 de diciembre, de acuerdo con datos divulgados por el Departamento de Justicia y recogidos por CBS News.

PUBLICIDAD

La Fiscalía vinculó la red con miles de entradas por la frontera sur

La red cobraba entre 1.500 y 40.000 dólares a ciudadanos cubanos para facilitar su viaje hacia Estados Unidos mediante terceros países (Instagram)

La Fiscalía describió una estructura que, entre 2021 y 2024, habría promovido la entrada de miles de ciudadanos cubanos a Estados Unidos por la frontera sur. Para ello, sus miembros organizaban viajes desde Cuba a otros países del continente, desde donde los migrantes continuaban su ruta hacia territorio estadounidense, señaló CBS News.

La organización cobraba tarifas que iban desde USD 1.500 hasta USD 40.000, una cifra que dependía del servicio ofrecido y del trayecto coordinado. La acusación indicó además que, en ocasiones, los involucrados fletaron aviones privados para trasladar grupos de personas.

CBS News precisó que Cabrera-Rodríguez operaba bajo la fachada de una agencia de viajes identificada como Asesoría y Servicios Migratorios LLC, con sede en Tampa. Las autoridades sostuvieron que esa empresa daba apariencia de legalidad a las operaciones y servía para captar clientes mediante redes sociales y mensajería instantánea.

PUBLICIDAD

Solicitudes falsas de ESTA y supuesta ciudadanía española

La organización presentó al menos 600 solicitudes fraudulentas del permiso ESTA en las cuales hacía pasar a los migrantes por ciudadanos españoles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los mecanismos atribuidos a la red consistía en presentar solicitudes fraudulentas del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje, conocido por sus siglas en inglés como ESTA. Ese permiso habilita a ciudadanos de países incluidos en el programa de exención de visado a viajar a Estados Unidos, pero los cubanos no pueden utilizarlo.

El Departamento de Justicia afirmó, en declaraciones citadas por CBS News, que los acusados habrían presentado al menos 600 solicitudes falsas. En esos documentos, los migrantes aparecían como ciudadanos europeos, principalmente españoles, y declaraban no haber estado en Cuba desde 2011, pese a que residían en la isla.

PUBLICIDAD

La red mantenía un grupo de WhatsApp denominado “Trámite de ESTA y visa de turismo a Estados Unidos para ciudadanos españoles”, tal y como consta en la acusación mencionada por CBS News. Desde allí se promocionaban gestiones migratorias que, de acuerdo con los fiscales, estaban basadas en información falsa.

“Usó su agencia de viajes como fachada para introducir ilegalmente a cubanos en Estados Unidos”, aseguró A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia, en una declaración difundida por CBS News. El funcionario añadió que la estructura coordinaba vuelos desde Cuba hacia terceros países y mantenía vínculos con otros traficantes en el continente.

PUBLICIDAD

Las autoridades identificaron 57 cuentas bancarias en el esquema

La acusación señaló que el dinero generado por la operación circuló a través de 57 cuentas bancarias controladas por Cabrera-Rodríguez y sus presuntos cómplices. Por esas cuentas habrían pasado más de USD 20 millones, de acuerdo con la información oficial divulgada por los medios.

Los registros presentados durante el proceso también indicaron que, entre 2021 y 2024, se enviaron más de USD 600.000 desde Estados Unidos al extranjero para financiar vuelos de migrantes, informó CBS News. La Fiscalía sostuvo que parte de esos movimientos buscaba ocultar el origen de los fondos procedentes del tráfico de personas.

Nicholas Ingegno, agente especial interino de Investigaciones de Seguridad Nacional en Tampa, calificó el caso como una operación lucrativa. “No era ayuda ni una acción humanitaria. Era una empresa criminal construida sobre tratar a las personas como mercancía y aprovecharse de su desesperación para obtener ganancias”, afirmó en declaraciones recogidas por el medio.

PUBLICIDAD

Doce personas fueron acusadas en la misma investigación

La causa abarca a 12 personas acusadas en septiembre de 2025. Siete de ellas se declararon culpables y esperan sentencia, mientras que Erik Ventura-Castro recibió en julio una condena de 30 meses de prisión, indicó CBS News.

Entre los coacusados figura Yuniel Lima-Santos, quien se declaró culpable en agosto de 10 cargos y enfrenta hasta 20 años de cárcel, reportó CBS News. La investigación lo vinculó con la compra de vuelos para el traslado de migrantes y con el uso de una empresa sin empleados ni ingresos declarados para mover fondos relacionados con el esquema.