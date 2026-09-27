Tiroteo entre dos grupos durante una fiesta de cumpleaños dejó 12 jóvenes heridos en un parque de Georgia

Un tiroteo durante una fiesta de cumpleaños en el parque Carolyn Crayton de Macon dejó doce jóvenes heridos (Captura New York Post)

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El tiroteo durante una fiesta de cumpleaños dejó doce jóvenes heridos en el parque Carolyn Crayton de Macon, Georgia, según informó la agencia de noticias estadounidense The Associated Press. Dos de las víctimas permanecían en estado crítico.

La balacera ocurrió poco después de la medianoche del sábado, cuando dos grupos se encontraron en el parque del condado de Bibb.

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Una discusión derivó en la exhibición de armas y luego en disparos que quedó registrado por cámaras de seguridad, de acuerdo con la agencia.

El caso comenzó con una celebración por los 18 años de una joven en una vivienda alquilada. Los asistentes tuvieron que retirarse del lugar y se trasladaron al parque, donde apareció otro grupo. Hasta el momento informado por las fuentes, no se habían producido arrestos.

Treinta segundos de disparos registrados por las cámaras

El sheriff del condado de Bibb, David Davis, explicó que las grabaciones mostraban a las personas escapando mientras se oían los disparos.

“Ambos grupos intercambiaron palabras, mostraron armas de fuego y luego comenzaron a dispararse”, afirmó Davis a The Associated Press.

Las cámaras de seguridad registraron el intercambio de disparos entre dos grupos tras una discusión en el parque (Captura New York Post)

Los agentes llegaron al parque después de que los heridos ya hubieran sido llevados a un hospital en vehículos particulares. Durante el operativo, las autoridades retuvieron 4 vehículos que transportaron a las víctimas y otros tres que quedaron abandonados cerca de la escena.

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La investigación incluyó entrevistas con diez testigos. El sheriff indicó que los detectives ya habían identificado a varias personas de interés, aunque no divulgó sus nombres ni precisó cuántas serían investigadas.

La cifra de heridos: entre 11 y 12 según las fuentes

Los medios difieren sobre la cantidad de heridos. The Associated Press y The New York Post informaron que hubo 12 adolescentes heridos, mientras que CBS News, cadena de televisión estadounidense, habló de 11 víctimas.

Las tres coberturas coincidieron en que dos jóvenes permanecían en estado crítico y que el resto se encontraba estable.

Según la información de la agencia, entre los 12 heridos había un joven de 19 años, cuatro personas de 18, cinco de 17 y dos mujeres de 18 años. Ninguno mostraba indicios de haber participado en el tiroteo, según la evaluación preliminar de las autoridades.

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CBS News, en cambio, detalló que las víctimas incluían a cuatro hombres de 18 años, dos mujeres de esa edad y cinco varones de 17. El medio indicó que los pacientes en estado crítico eran un hombre de 18 años y un adolescente de 17.

La fiesta, trasladada desde una vivienda alquilada

La reunión estaba prevista en un alojamiento de Airbnb ubicado en el condado de Jones. De acuerdo con CBS News, el anfitrión pidió a los asistentes que abandonaran la propiedad, por lo que el grupo decidió continuar el encuentro en el parque de Macon.

The New York Post, diario estadounidense, señaló que entre los asistentes había alumnos de secundaria. El diario también citó a la emisora 13WMAZ, que informó que otro grupo llegó al lugar luego de que los jóvenes se instalaran en Carolyn Crayton Park.

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Davis dijo a The New York Post que no recordaba otro hecho reciente en el que tantas personas hubieran resultado heridas de bala al mismo tiempo.

La investigación busca establecer el vínculo entre los dos grupos y qué discusión precedió a los disparos. El sheriff sostuvo que las pruebas reunidas hasta ese momento apuntaban a un hecho de alcance local.

La incorporación del FBI sin detenidos

El FBI se incorporó a la investigación junto a la Oficina del Sheriff del condado de Bibb debido al número de víctimas (REUTERS/Carlo Allegri)

El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) se incorporó a las tareas por la cantidad de víctimas y personas involucradas, según The New York Post. CBS News informó que el FBI colaboraba con la Oficina del Sheriff del condado de Bibb.

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Davis indicó que la ayuda se vinculaba con la dimensión de la pesquisa y el número de personas que los investigadores debían localizar o entrevistar.

La participación federal no modificó la hipótesis inicial de las autoridades sobre un incidente local.

El sheriff anticipó que habrá un refuerzo policial en determinados puntos de la zona durante los próximos días. La medida acompañará los procedimientos destinados a identificar a quienes efectuaron los disparos y realizar las detenciones que resulten de la investigación.

Las autoridades no habían informado públicamente si recuperaron armas de fuego ni si alguno de los vehículos retenidos aportó pruebas para esclarecer la secuencia del ataque.

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