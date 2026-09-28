Estados Unidos

Nueva York advierte que hasta 800.000 personas podrían vivir en zonas de inundación para 2050

Las proyecciones municipales anticipan una expansión significativa del riesgo costero durante las próximas décadas, impulsada por el ascenso oceánico y el aumento de las lluvias intensas

Unos 800.000 residentes de Nueva York podrían enfrentar un alto riesgo de inundación para el año 2050 debido al aumento del nivel del mar (REUTERS/Caitlin Ochs)
Unos 800.000 residentes de Nueva York podrían enfrentar un alto riesgo de inundación para el año 2050 debido al aumento del nivel del mar (REUTERS/Caitlin Ochs)
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Hasta 800.000 residentes de Nueva York podrían vivir en áreas con alto riesgo de inundación para 2050, mientras el nivel del mar podría aumentar hasta 1,3 metros hacia finales de siglo. La ciudad y el estado impulsan obras urbanas y subsidios rurales ante tormentas, sequías y heladas.

Khalilur Rahman, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, expuso la proyección durante una reunión de alto nivel dedicada al ascenso del nivel del mar. Para la década de 2050, las estimaciones municipales sitúan el aumento local entre 28 y 61 centímetros.

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La amenaza ya tiene una escala medible: el mar alrededor de Nueva York subió unos 30 centímetros desde 1900. En el mundo, la velocidad de ese aumento se duplicó con creces entre la primera década de registros satelitales y el período 2015-2024.

El Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la ciudad de Nueva York calcula que la población expuesta a inundaciones podría casi duplicarse en las próximas décadas. Las crecidas costeras serán más frecuentes, extensas y altas a medida que avance el aumento del mar.

El estado de Nueva York destina USD 2.000 millones mediante el programa Futuro Sostenible para recortar emisiones y crear empleo verde (REUTERS/Jeenah Moon TPX IMAGES OF THE DAY)
El estado de Nueva York destina USD 2.000 millones mediante el programa Futuro Sostenible para recortar emisiones y crear empleo verde (REUTERS/Jeenah Moon TPX IMAGES OF THE DAY)

Barrios costeros y drenajes bajo presión

El riesgo tampoco se limita a los vecindarios junto al agua. Las lluvias intensas pueden saturar el sistema de drenaje e inundar viviendas situadas lejos de la costa, de acuerdo con la dependencia municipal.

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La comisionada del Departamento de Protección Ambiental de Nueva York, Lisa García, afirmó que la ciudad identificó 86 zonas prioritarias de inundación para concentrar inversiones.

La estrategia combina mejoras en el alcantarillado con jardines de lluvia y espacios capaces de retener agua durante los aguaceros.

“El cambio climático ya está aquí”, sostuvo García. Para las familias de las áreas costeras, una tormenta puede provocar el ingreso de agua a sus hogares o la pérdida de la vivienda.

El presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas expuso las proyecciones del incremento del nivel marino en una reunión de alto nivel (REUTERS/Caitlin Ochs)
El presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas expuso las proyecciones del incremento del nivel marino en una reunión de alto nivel (REUTERS/Caitlin Ochs)

USD 16,8 millones para las fincas del estado

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció USD 16,8 millones en subvenciones para que los agricultores preparen sus explotaciones frente a inundaciones, sequías y heladas.

El programa estatal Resiliencia Climática para las Fincas financiará proyectos de adaptación, prácticas para mejorar la salud del suelo, proteger el agua y reducir las emisiones de metano.

“Es importante que sigamos proporcionando a nuestros agricultores los recursos adecuados para adaptarse a un clima cambiante”, dijo Hochul.

Los Distritos de Conservación de Suelos y Agua de cada condado pueden presentar propuestas en nombre de los productores.

La gobernadora Kathy Hochul anunció 16,8 millones de dólares en subvenciones estatales para la preparación de fincas agrícolas (Adam Gray/Pool via REUTERS)
La gobernadora Kathy Hochul anunció 16,8 millones de dólares en subvenciones estatales para la preparación de fincas agrícolas (Adam Gray/Pool via REUTERS)

Las nueve rondas anteriores del programa distribuyeron USD 94 millones entre 713 proyectos agrícolas del estado, según la gobernación. La nueva convocatoria tiene carácter competitivo y vence el lunes 23 de noviembre de 2026 a las 17.00.

Las medidas forman parte de la agenda climática estatal, que promueve una economía de energía limpia, inversiones verdes y empleos con salarios suficientes. El plan prevé que al menos el 40% de los beneficios llegue a comunidades desfavorecidas.

Nueva York también avanza con la distribución de USD 2.000 millones del programa Futuro Sostenible, destinado a reducir emisiones, bajar los costos energéticos de los hogares y crear empleos verdes.

La adaptación combina obras urbanas y apoyo agrícola

La exposición al agua combina dos fenómenos distintos. Por un lado, el ascenso del nivel del mar amplía el alcance de las crecidas costeras y eleva su impacto sobre calles, edificios e infraestructura.

Por otro, los episodios de lluvia intensa ponen a prueba una red de drenaje que debe evacuar grandes volúmenes en poco tiempo.

El Departamento de Protección Ambiental de Nueva York identificó 86 zonas prioritarias para enfocar las inversiones contra inundaciones (REUTERS/Caitlin Ochs)
El Departamento de Protección Ambiental de Nueva York identificó 86 zonas prioritarias para enfocar las inversiones contra inundaciones (REUTERS/Caitlin Ochs)

La identificación de zonas prioritarias busca orientar las intervenciones hacia los puntos donde esos riesgos tienen mayor incidencia.

Las obras de alcantarillado apuntan a aumentar la capacidad de desagüe, mientras que la infraestructura verde procura retener parte del agua antes de que llegue al sistema. Jardines de lluvia y otros espacios de absorción forman parte de ese esquema.

En las zonas rurales, la convocatoria estatal se concentra en proyectos presentados por los Distritos de Conservación de Suelos y Agua de los condados.

Las iniciativas deberán atender amenazas que afectan a la actividad agrícola: la falta o el exceso de agua y los episodios de heladas.

El programa prevé recursos para prácticas que mejoren las condiciones del suelo y la gestión hídrica de las fincas, además de medidas vinculadas con la reducción de emisiones de metano. Las nueve rondas anteriores dejaron 713 proyectos financiados como antecedente de la nueva etapa.

Las autoridades estatales fijaron el cierre de las solicitudes para el 23 de noviembre de 2026. En paralelo, la ciudad mantiene el foco en las 86 áreas señaladas para inversiones contra inundaciones, ante proyecciones que sitúan el aumento local del nivel del mar entre 28 y 61 centímetros durante la década de 2050.

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