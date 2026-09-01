Estados Unidos

La policía de Nueva York difundió una imagen de los cuchillos usados en el ataque mortal de Times Square

Una mujer con antecedentes de salud mental apuñaló a dos transeúntes en la Séptima Avenida en menos de 30 segundos antes de ser abatida por agentes que no lograron detenerla con pistolas eléctricas

Dos cuchillos de hoja negra sobre pavimento de concreto junto al logotipo de Crime Stoppers de la Policía de Nueva York
La NYPD recuperó dos cuchillos de gran tamaño en la Séptima Avenida tras un ataque que dejó una mujer muerta y un hombre hospitalizado en Manhattan (@NYPDnews)
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El lunes por la tarde, Times Square fue escenario de un ataque con armas blancas que dejó una mujer muerta, un hombre hospitalizado y la agresora abatida por la policía tras negarse a bajar las armas.

El episodio ocurrió en plena Séptima Avenida, en el corazón de Manhattan, y generó pánico entre turistas y transeúntes que evacuaron la zona mientras los agentes intervenían.

Varios policías uniformados rodean a una mujer con camiseta rosada en una acera con grandes pantallas publicitarias al fondo
Una mujer sacó dos cuchillos en plena Séptima Avenida, hirió a dos transeúntes al azar y murió abatida por la policía en uno de los puntos más concurridos de Manhattan (@Breaking911)

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó los fallecimientos en una conferencia de prensa nocturna junto a la comisionada de la Policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch.

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Ambos funcionarios defendieron la actuación de los agentes y anunciaron que el episodio quedó registrado en las cámaras corporales de los uniformados, cuyas imágenes serán difundidas según el procedimiento estándar.

El alcalde y la comisionada policial defendieron el accionar de los agentes y confirmaron que las imágenes de los cuerpos de cámara serán difundidas siguiendo el procedimiento estándar (REUTERS/Brendan McDermid)
El alcalde y la comisionada policial defendieron el accionar de los agentes y confirmaron que las imágenes de los cuerpos de cámara serán difundidas siguiendo el procedimiento estándar (REUTERS/Brendan McDermid)

Los dos apuñalamientos ocurrieron en 20 segundos y en menos de media cuadra

Según Tisch, las llamadas al 911 llegaron a las 4:24 p.m. del lunes, cuando vecinos y transeúntes advirtieron que una mujer armada con dos cuchillos atacaba personas en la Séptima Avenida.

De acuerdo con el relato policial recogido por Reuters, la agresora abordó primero a un hombre de 68 años que acababa de salir del subte y aguardaba junto a su esposa para cruzar en la esquina de la calle 41 Oeste; lo apuñaló en el abdomen.

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Segundos después, continuó hacia la calle 42 y atacó del mismo modo a una mujer de 39 años, quien luego murió a causa de las heridas.

Tisch calificó la agresión de “doble apuñalamiento sin provocación” y descartó que se trate de un acto de terrorismo, según informó AP.

Cisneros hirió al primer hombre al salir del subte y, sin detenerse, continuó hacia la calle 42 donde atacó a la segunda víctima, todo en una secuencia de menos de treinta segundos (@Breaking911)

La agresora sacó los cuchillos de una bolsa roja de supermercado

Las autoridades identificaron a la atacante como Pamela Cisneros, de 49 años, residente del distrito de Queens.

De acuerdo con la comisionada Tisch, citada por el New York Post, un testigo vio a Cisneros sacar dos cuchillos de gran tamaño de una bolsa roja de la cadena Target antes de abordar a sus víctimas.

La NYPD difundió el lunes una fotografía de las armas recuperadas en el lugar. Cisneros tenía antecedentes documentados de salud mental en registros del departamento, con incidentes registrados en 2018 y 2019, aunque nunca había sido arrestada, precisó Tisch.

Una mujer con camiseta rosa sostiene objetos en sus manos frente a un agente de policía y un vehículo patrulla en una calle
Testigos observaron a Cisneros extraer dos cuchillos de gran tamaño de una bolsa antes de comenzar los ataques en plena Séptima Avenida (Jorge Disla)

Los agentes intentaron negociar durante cuatro minutos antes de disparar

Según el relato policial recogido por Reuters, los agentes encontraron a Cisneros en la Séptima Avenida entre las calles 42 y 43 y mantuvieron un intercambio verbal con ella durante aproximadamente cuatro minutos, en los que le ordenaron repetidamente que soltara las armas.

La mujer se negó. “No voy a soltar nada. Prefiero matar a los dos. Los voy a matar”, fue la respuesta que Cisneros les dio a los uniformados, según declaró Tisch en la conferencia de prensa.

Ante su avance con los cuchillos, varios agentes activaron sus pistolas eléctricas, que resultaron ineficaces. Dos oficiales dispararon entonces sus armas reglamentarias e hirieron a Cisneros, quien fue trasladada al centro médico, donde murió.

Mamdani y Tisch defendieron el uso de la fuerza letal y confirmaron que hay una investigación interna en curso, de acuerdo con AP.

Cisneros ignoró las órdenes de soltar las armas y amenazó a los uniformados antes de avanzar hacia ellos, momento en que las pistolas eléctricas fallaron y los agentes abrieron fuego (REUTERS/Brendan McDermid)
Cisneros ignoró las órdenes de soltar las armas y amenazó a los uniformados antes de avanzar hacia ellos, momento en que las pistolas eléctricas fallaron y los agentes abrieron fuego (REUTERS/Brendan McDermid)

Las identidades de las víctimas no habían sido divulgadas al cierre

Ambas víctimas fueron trasladadas al Hospital Bellevue. La NYPD no informó públicamente sus identidades, a la espera de notificar a los familiares, según precisaron las autoridades.

El hombre de 68 años permanecía internado en condición estable al momento de los últimos informes conocidos.

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