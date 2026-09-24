Estados Unidos

La Iglesia católica beatifica a Fulton Sheen, el predicador que conquistó la TV estadounidense

Tras confirmar un milagro, el Vaticano elevó a los altares al histórico arzobispo ante una multitud en San Luis. La ceremonia destraba su causa y lo deja a un paso de la santidad

Tras destrabarse la causa, beatifican a Fulton Sheen por la milagrosa recuperación de un recién nacido. (Fuente: Vatican News)
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La Iglesia católica declaró beato a Fulton Sheen este jueves en una ceremonia ante cerca de 48.000 fieles en el Dome at America’s Center de San Luis, Missouri. Con ese reconocimiento, el arzobispo y predicador televisivo más influyente del catolicismo estadounidense pasa a llamarse “beato” y queda a un paso de ser declarado santo.

El acto fue posible después de años de demoras y disputas judiciales que postergaron el proceso desde 2019. La aprobación final la otorgó el papa Francisco y fue ratificada este año por León XIV, quien tiene un vínculo personal con Sheen: el pontífice lo vio en televisión durante su infancia en Chicago, según informó Associated Press.

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Fulton Sheen
El arzobispo condujo el programa Life is Worth Living en los años cincuenta y fue considerado el primer televangélico de Estados Unidos. (Archive PL)

Para ser declarado santo, el candidato deberá contar con un segundo milagro verificado por el Vaticano tras la beatificación —el paso final dentro del proceso de canonización.

Fulton Sheen fue el primer televangélico de Estados Unidos

Nacido en 1895 en el pueblo de El Paso, Illinois, y criado en Peoria, Sheen se ordenó sacerdote y obtuvo un doctorado en filosofía antes de ocupar una cátedra en la Catholic University of America, en Washington. Su trayectoria académica pronto cedió espacio a una vocación comunicadora que lo llevaría a las pantallas de todo el país.

Fulton Sheen
El Vaticano aprobó como milagro la recuperación en 2010 de un bebé que nació sin signos vitales tras oraciones dirigidas a Sheen. (Danvis Collection)

En los años cincuenta condujo Life is Worth Living, un programa televisivo en el que, vestido con sotana, capa y solideo, impartía lecciones morales y religiosas frente a un pizarrón sin limitarse a temas estrictamente católicos. El ciclo compitió en sintonía con figuras como Milton Berle y Frank Sinatra en otras cadenas.

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Al recibir un Emmy, Sheen agradeció a sus “escritores”: los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La prensa lo bautizó como el primer televangélico de Estados Unidos.

El Vaticano verificó un milagro atribuido a la intercesión de Sheen

Para otorgar la beatificación, el proceso canónico —el conjunto de pasos formales con que la Iglesia evalúa la vida y virtudes de un candidato— exige la verificación de al menos un milagro atribuido a su intercesión. En el caso de Sheen, ese requisito quedó cubierto por la recuperación de un bebé nacido sin signos vitales.

El papa León XIV ratificó la beatificación y resaltó la labor del arzobispo en los medios de comunicación. (REUTERS/Remo Casilli)
El papa León XIV ratificó la beatificación y resaltó la labor del arzobispo en los medios de comunicación. (REUTERS/Remo Casilli)

James Fulton Engstrom nació en 2010 sin pulso y fue reanimado tras prolongados esfuerzos médicos. Su familia asegura haber pedido la intercesión de Sheen en esos momentos críticos.

El Vaticano reconoció oficialmente ese hecho como milagro y el joven, hoy adolescente, presentó las reliquias del beato durante la ceremonia de este jueves, acompañado por su familia.

La beatificación estuvo suspendida más de cinco años por investigaciones en Nueva York

La ceremonia, originalmente prevista para 2019, fue postergada a pedido de la diócesis de Rochester, que Sheen encabezó brevemente en los años sesenta. La razón fue de carácter precautorio: en ese momento, las autoridades judiciales del estado de Nueva York investigaban la actuación de diócesis en casos de abuso sexual por parte de sacerdotes.

Fulton Sheen
El proceso hacia la santidad requerirá un segundo milagro comprobado por el Vaticano tras la declaración de beatificación. (ZUMA Press, Inc.)

Las autoridades eclesiásticas concluyeron luego que el historial de Sheen no presentaba irregularidades que justificaran mantener la suspensión y el proceso se retomó. “Que el ejemplo e intercesión de este santo obispo, conocido por su labor evangelizadora a través de los medios, inspire a muchos a encontrar nuevas formas de difundir el mensaje del Evangelio con entusiasmo”, declaró León XIV el miércoles, en la víspera de la ceremonia, según recogió la agencia.

San Luis fue elegida sede porque Peoria no tenía espacio suficiente

La elección de San Luis como sede tuvo una razón práctica: ningún recinto en Peoria, la diócesis de origen de Sheen, tenía capacidad para albergar a los miles de peregrinos previstos. Los organizadores de la diócesis y de la Archbishop Fulton J. Sheen Foundation distribuyeron cerca de 48.000 entradas.

Sheen sirvió como obispo en Nueva York y falleció a los 84 años. Fue enterrado en la Catedral de San Patricio de Nueva York hasta que su sobrina ganó un juicio en 2019 para trasladar sus restos a la Catedral de Santa María de la Inmaculada Concepción de Peoria, ciudad donde fue monaguillo y donde fue ordenado sacerdote.

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