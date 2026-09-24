Estados Unidos

Un banco de alimentos de Atlanta absorbe los costos récord del diésel para seguir alimentando a las familias de Georgia

El aumento del combustible podría generar un gasto adicional de USD 100.000 este año, recursos equivalentes a unas 122.000 comidas para hogares vulnerables en 29 condados

El Atlanta Community Food Bank absorbe el costo adicional del diésel para mantener la distribución de comida en Georgia (Captura de video)
El Atlanta Community Food Bank absorbe el costo adicional del diésel para mantener la distribución de comida en Georgia (Captura de video)
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El Atlanta Community Food Bank enfrenta un aumento récord en el precio del diésel en Georgia, pero decidió absorber ese costo adicional para mantener la distribución de alimentos entre las familias que dependen de su red de asistencia. La organización estimó que podría destinar unos USD 100.000 extra al combustible durante este año si los valores no bajan, informó CBS Atlanta.

La entidad distribuye alimentos a través de una flota propia y una extensa red de organizaciones comunitarias. El encarecimiento del combustible impacta tanto en la llegada de productos a sus depósitos como en los recorridos necesarios para llevarlos a los distintos puntos de entrega, explicó Kenneth Hill, responsable de la cadena de suministro del banco de alimentos, en declaraciones recogidas por el medio.

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Pagamos por los alimentos que ingresan porque quienes los proporcionan nos los cobran, y luego debemos usar combustible para que nuestros camiones los lleven a nuestros vecinos”, afirmó Hill.

Por eso, el aumento del combustible tiene un doble efecto: afecta la recepción y la distribución de la comida”. añadió.

La red llega a 300.000 familias cada mes en 29 condados

La red de asistencia alimentaria de la organización llega cada mes a 300.000 familias en 29 condados (Captura de video)
La red de asistencia alimentaria de la organización llega cada mes a 300.000 familias en 29 condados (Captura de video)

El Atlanta Community Food Bank presta asistencia a cerca de 300.000 familias mensuales en 29 condados de Georgia, de acuerdo con datos difundidos por CBS Atlanta. Para esa tarea, trabaja junto a más de 700 agencias asociadas, que reciben los alimentos y los distribuyen entre las comunidades con mayores necesidades.

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La institución utiliza alrededor de 30 tractocamiones y vehículos de reparto para cubrir sus operaciones. Hill aseguró que el incremento en el costo del diésel representa una presión financiera directa sobre esa logística, en especial porque los trayectos más largos suelen dirigirse a condados rurales.

En esas zonas, las distancias elevan el consumo de combustible y amplían el gasto operativo. El responsable de la cadena de suministro sostuvo que los sectores con mayor inseguridad alimentaria están, precisamente, en los territorios alejados de los principales centros urbanos, tal como señaló el reporte de CBS Atlanta.

No podemos permitirnos reducir lo que distribuimos”, manifestó Hill. “No podemos dejar que nuestros socios sufran porque aumentaron los precios de los alimentos o del combustible; tenemos que absorber ese impacto”.

El gasto adicional equivaldría a 122.000 comidas

Los recursos extra destinados al transporte equivalen a la provisión de unas 122.000 comidas para hogares vulnerables (Captura de video)
Los recursos extra destinados al transporte equivalen a la provisión de unas 122.000 comidas para hogares vulnerables (Captura de video)

La previsión de USD 100.000 en costos extra de combustible representa una parte relevante del presupuesto operativo del banco. Hill indicó que, si esos recursos no debieran utilizarse para enfrentar el aumento del diésel, podrían transformarse en unas 122.000 comidas para las personas asistidas por la organización.

El gasto no solo condiciona a la entidad central. Las agencias comunitarias que integran la red también deben cubrir el combustible de sus propios vehículos para retirar o entregar alimentos, por lo que atraviesan una presión similar, indicó el responsable del área logística.

A pesar de ese escenario, el banco de alimentos no planea trasladar los mayores costos a sus organizaciones asociadas. La decisión busca evitar que el encarecimiento del transporte se traduzca en una reducción del volumen de comida disponible para las familias que reciben ayuda.

La medida supone que la institución deberá reorganizar sus recursos para sostener una operación que depende de traslados diarios y de una cadena de distribución amplia. CBS Atlanta informó que la entidad mantiene su compromiso de conservar la asistencia mientras evalúa el impacto de los precios del combustible sobre su presupuesto anual.

Las donaciones y el voluntariado pueden compensar parte de la presión

Ante el incremento de los gastos, la organización convocó a la comunidad a colaborar mediante donaciones y tareas de voluntariado. Hill sostuvo que cualquier aporte puede ayudar a reducir el efecto que tiene el aumento del diésel sobre los fondos destinados a comprar y trasladar alimentos.

La institución considera que la continuidad de esas contribuciones resulta clave para preservar el alcance de su red en los 29 condados. Las donaciones permiten que el banco de alimentos cubra costos vinculados con el almacenamiento, la adquisición de productos y el transporte hacia las agencias comunitarias.

El desafío, de acuerdo con la información publicada por CBS Atlanta, consiste en sostener la distribución sin recortar la asistencia, incluso si el combustible continúa en niveles elevados. Para la organización, cada dólar dirigido al diésel es un recurso que deja de destinarse a la compra o entrega de alimentos para familias vulnerables.

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