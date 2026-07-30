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La beatificación de los mártires riojanos y la revisión de una muerte encubierta por décadas

El reconocimiento eclesial de 2019 y el fallo confirmado en 2014 reordenan el sentido público del caso, al confrontar la versión instalada durante años con una conclusión judicial que atribuyó responsabilidad a la dictadura

Caricatura de Monseñor Óscar Arnulfo Romero con sotana, mostrando una camisa blanca ensangrentada, rodeado de fieles, monumento al Divino Salvador.
El asesinato de Monseñor Enrique Angelelli vuelve a interpelar a la Argentina a cincuenta años del crimen ocurrido en La Rioja. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Antes de cumplirse cincuenta años del asesinato de Monseñor Enrique Angelelli, la memoria de los mártires riojanos vuelve a interpelar a la Argentina. No se trata únicamente de recordar un crimen ocurrido el 4 de agosto de 1976 en la ruta que une Chamical con la ciudad de La Rioja. Se trata, sobre todo, de reconocer el testimonio de hombres y mujeres que hicieron del Evangelio una forma concreta de vida, al lado de los pobres, los trabajadores y los excluidos, y que pagaron con su sangre esa fidelidad.

Enrique Ángel Angelelli Carletti nació en Córdoba el 17 de julio de 1923, hijo de inmigrantes italianos. Ordenado sacerdote en Roma en 1949, participó activamente del Concilio Vaticano II y, en 1968, fue designado obispo de La Rioja. Allí desarrolló una intensa pastoral inspirada en la renovación conciliar y en la opción preferencial por los pobres, promoviendo cooperativas, acompañando a campesinos, trabajadores y comunidades rurales, y alentando una Iglesia cercana a quienes sufrían la injusticia. "Esa opción pastoral despertó fuertes resistencias entre los sectores económicos y políticos más poderosos." Tras el golpe militar de 1976, la persecución contra la Iglesia riojana se intensificó.

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Semanas antes de su muerte habían sido asesinados los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, y poco después sería ejecutado el laico Wenceslao Pedernera, padre de familia y comprometido con la pastoral rural. Los cuatro conforman hoy los llamados Mártires Riojanos, reconocidos por la Iglesia como testigos de la fe hasta el derramamiento de la sangre. En 2018 el papa Francisco autorizó el decreto que reconoció su martirio “en odio de la fe”, y fueron beatificados en 2019.

Durante muchos años se intentó presentar la muerte de Angelelli como un accidente automovilístico. Sin embargo, la investigación judicial concluyó que fue un homicidio planificado por la dictadura militar, sentencia confirmada en 2014. El obispo regresaba de celebrar las exequias de Murias y Longueville y llevaba consigo documentación vinculada con aquellos crímenes cuando “su vehículo fue embestido deliberadamente en Punta de los Llanos”.

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La figura de Angelelli trasciende el contexto histórico argentino. Su vida establece un puente con una tradición mucho más antigua: la de los mártires que, desde los primeros siglos del cristianismo, entendieron que anunciar el Evangelio implicaba también defender la dignidad humana. "La convicción de que la fe no puede desligarse de la justicia, de la solidaridad y del compromiso con quienes más necesitan ser escuchados." En la historia de nuestra región resuenan, por ejemplo, los mártires jesuitas rioplatenses que entregaron su vida en las reducciones guaraníes, compartiendo la suerte de los pueblos originarios y defendiendo a los más vulnerables frente a la violencia y la explotación.

Aunque separados por tres siglos, ambos testimonios nacen de una misma raíz: la convicción de que la fe no puede desligarse de la justicia, de la solidaridad y del compromiso con quienes más necesitan ser escuchados. Los mártires de ayer y de hoy no buscaron el enfrentamiento. Buscaron ser coherentes con el mensaje de Cristo. Comprendieron que la evangelización no consiste solamente en predicar palabras, sino en construir fraternidad, denunciar la opresión y acompañar el sufrimiento de los más pobres. "Esa fidelidad los convirtió en signos incómodos para quienes pretendían perpetuar estructuras de poder basadas en la desigualdad y el miedo“.

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