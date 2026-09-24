Estados Unidos

La tormenta tropical Nolo se forma en el Pacífico y Hawái está bajo vigilancia de huracán

La isla Grande se prepara para recibir hasta 89 centímetros de lluvia, vientos huracanados y deslizamientos de tierra, mientras autoridades activaron la Guardia Nacional y decretaron el cierre de edificios públicos

La isla Grande prevé acumulaciones de lluvia de hasta 89 centímetros e inundaciones potencialmente letales (REUTERS/Marco Garcia)
La isla Grande prevé acumulaciones de lluvia de hasta 89 centímetros e inundaciones potencialmente letales (REUTERS/Marco Garcia)
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La tormenta tropical Nolo se fortalece al sur de Hawái con potencial de alcanzar categoría 3 antes del fin de semana, amenazando con lluvias catastróficas de hasta 89 centímetros (35 pulgadas) en la isla Grande.

Nolo puede producir inundaciones y deslizamientos de tierra potencialmente letales en la isla Grande y en Maui, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC). La tormenta se encontraba estacionaria a unos 460 kilómetros (285 millas) al sur del extremo meridional de Hawái al amanecer del jueves, con vientos sostenidos de 95 km/h (60 mph).

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Los pronósticos difundidos por Associated Press indicaron que se convertirá en huracán durante la noche del jueves, con un posible giro hacia el oeste el sábado en las inmediaciones de la isla Grande.

Fotografía satelital en blanco y negro de una masa circular de nubes sobre el océano Pacífico junto a las islas de Hawái
La tormenta tropical Nolo se fortalece al sur de Hawái y podría convertirse en un huracán de categoría 3 antes del fin de semana (NOAA)

Nolo podría ser el impacto de huracán más intenso en la isla Grande en 67 años

La trayectoria prevista por el NHC sitúa a Nolo acercándose a la isla Grande el viernes y el sábado. El Servicio Meteorológico Nacional advierte que las lluvias podrían alcanzar entre 38 y 51 centímetros (15 a 20 pulgadas) en la isla Grande, con máximos de hasta 89 centímetros (35 pulgadas) en zonas elevadas.

En Maui se esperan entre 12 y 25 centímetros (5 a 10 pulgadas), con picos de 51 centímetros (20 pulgadas). El resto de las islas hawaianas recibiría entre 2 y 7 centímetros (1 a 3 pulgadas) con inundaciones aisladas posibles.

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De acuerdo con datos históricos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), solo un huracán de categoría 3 o superior transitó a menos de 240 kilómetros (150 millas) de la isla Grande: fue el huracán Dot, en agosto de 1959, que luego impactó Kauái.

Si Nolo alcanza categoría 3 durante su aproximación, sería el impacto de huracán más intenso registrado en las cercanías de la isla Grande en más de seis décadas.

John Bravender, meteorólogo de coordinación de avisos del Servicio Meteorológico Nacional, advirtió en una conferencia de prensa el miércoles que la saturación previa del suelo amplifica el riesgo.

“Eso por sí solo podría causar inundaciones catastróficas, pero cuando se suma a un terreno que ha estado lloviendo de forma intermitente durante los últimos dos meses, la lluvia podría causar aún más daño”, afirmó en declaraciones recogidas por CBS News. Además, Bravender agregó: “Hoy es realmente el último día seco que tienen para prepararse”.

Mapa de las islas de Hawái con recuadros de texto que indican vigilancia de huracán en rosa y vigilancia de inundación en verde
Nolo se perfila como el huracán más intenso en las inmediaciones de la isla Grande desde 1959 (CBS News)

El gobierno de Hawái activó la Guardia Nacional y declaró la emergencia

El gobernador Josh Green emitió una declaración de emergencia el martes y activó a más de 230 miembros de la Guardia Nacional de Hawái, según informó el mayor general Stephen Logan, general adjunto del Departamento de Defensa del estado.

Las escuelas públicas y las oficinas estatales y del condado en la isla Grande permanecerán cerradas el jueves y el viernes; el condado de Maui hará lo propio el viernes.

Según AP, el alcalde del condado de Hawái, Kimo Alameda, instó a los residentes a armar un kit de emergencia con alimentos, agua y medicamentos, podar la vegetación y despejar los desagües. “Esta es una situación muy seria. Creemos que la lluvia va a llegar. Ya está llegando”, declaró en un mensaje de video difundido en redes sociales.

La cooperativa eléctrica de Kauái exhortó a sus clientes a prepararse para “la posibilidad de cortes de energía prolongados” y almacenar alimentos no perecederos y agua potable. Más de 100 hogares en esa isla aún no recuperaron la electricidad tras el paso del huracán Lowell, que cruzó al oeste de Kauái el 7 de septiembre.

El gobernador Josh Green declaró la emergencia en Hawái y activó a más de 230 miembros de la Guardia Nacional (REUTERS/Mike Blake)
El gobernador Josh Green declaró la emergencia en Hawái y activó a más de 230 miembros de la Guardia Nacional (REUTERS/Mike Blake)

El fenómeno de El Niño impulsa una temporada extraordinariamente activa en el Pacífico

La serie de ciclones que afectan simultáneamente a México con Polo y Hawái con Nolo se produce en un contexto de intensa actividad tropical en el Pacífico, vinculada al fenómeno de El Niño.

Según Associated Press, este patrón climático tiende a inhibir la temporada de huracanes en el Atlántico mientras potencia la actividad ciclónica en el Pacífico, al aportar mayor humedad y menor cizalladura del viento.

Hawái acumula cuatro grandes eventos en lo que va del año: las tormentas Kona de marzo, el terremoto de la isla de Hawái en mayo, y los huracanes Lala y Lowell durante el verano. El gobernador Green estimó que estos cuatro desastres generaron daños por USD 686 millones e identificó otros USD 319 millones en proyectos de resiliencia e infraestructura para enfrentar futuros eventos.

Hawái registró pérdidas por 686 millones de dólares tras enfrentar cuatro grandes desastres naturales en el año (Nathan Eagle/Honolulu Civil Beat vía AP)
Hawái registró pérdidas por 686 millones de dólares tras enfrentar cuatro grandes desastres naturales en el año (Nathan Eagle/Honolulu Civil Beat vía AP)

El huracán Odalys, por su parte, se desplaza en el Pacífico con vientos de 150 km/h (90 mph) y se encontraba a unos 2.870 kilómetros (1.785 millas) al oeste-suroeste del extremo sur de Baja California, sin representar amenaza inmediata para tierra firme.

Por la parte del Atlántico norte, la tormenta tropical Fay se reorganizó durante la madrugada del jueves con vientos sostenidos de 85 km/h (50 mph) y se desplazaba a 9 km/h (6 mph) en dirección oeste-suroeste, a unos 2.560 kilómetros (1.590 millas) al oeste-suroeste de las Azores.

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