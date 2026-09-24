El alquiler pesa cada vez más sobre los ingresos medios en Estados Unidos: uno de cada cinco inquilinos no pudo pagarlo completo

La asequibilidad habitacional en Estados Unidos enfrenta su peor momento en años, con millones de familias atrapadas entre el alquiler y los gastos esenciales (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

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La crisis de vivienda en Estados Unidos dejó de ser un problema exclusivo de los sectores de menores recursos.

Un nuevo informe del Urban Institute mostró que las dificultades para pagar el alquiler se extendieron a la clase media, un segmento que hasta ahora había enfrentado una presión menor.

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El estudio se basa en el Well-Being and Basic Needs Survey, una encuesta anual del instituto que recopila respuestas de más de 10.000 adultos sobre cómo distribuyen sus ingresos y en qué áreas tienen dificultades para cubrir sus gastos.

Los datos de 2025 reflejaron un aumento marcado de las dificultades entre los inquilinos de ingresos medios respecto del año anterior.

Millones de inquilinos en Estados Unidos enfrentan cada mes una ecuación imposible: pagar la vivienda o cubrir las necesidades básicas (REUTERS/Carlo Allegri)

La crisis de alquiler ya no es exclusiva de los sectores más pobres

El informe abarca todos los niveles de ingresos, pero el deterioro más pronunciado se concentró entre los inquilinos de ingresos medios.

El estudio define ese segmento como adultos individuales que ganan entre USD 31.300 y USD 62.600 anuales, o familias de tres personas con ingresos de entre USD 53.300 y USD 106.600.

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Dentro de ese grupo, casi el 22% no pudo cubrir el alquiler completo en al menos una ocasión durante el año pasado.

La comparación con los inquilinos de menores recursos refuerza la magnitud del cambio. Cerca del 28% de ese segmento declaró haber tenido problemas para afrontar el costo de la vivienda en 2025, frente al 24% de 2019. El incremento fue gradual. En ese tramo, el salto fue abrupto.

La presión habitacional cruzó una frontera que durante décadas parecía estable: la de los hogares de ingresos medios (REUTERS/Leah Millis/File Photo)

Los propietarios de viviendas no enfrentan la misma presión

El fenómeno es específico del mercado de alquiler. La capacidad de los propietarios de viviendas para cubrir sus hipotecas se mantuvo estable durante los últimos siete años, de acuerdo con los datos del Urban Institute. El número de arrendatarios con dificultades para cubrir la renta lleva en ascenso desde 2022.

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Incluso los inquilinos de ingresos altos registraron un retroceso. Alrededor del 7% de ese segmento no pagó su alquiler en algún momento de 2025, dos puntos porcentuales más que el año anterior.

La presión no proviene únicamente del costo de la vivienda. Un porcentaje similar de inquilinos —algo más del 20%— también declaró haber tenido problemas para pagar el gas, el petróleo o la electricidad durante 2025.

Mientras los inquilinos acumulan retrasos, quienes ya tienen una hipoteca no registraron cambios en su capacidad de pago en siete años (REUTERS/Emily Elconin)

Las familias eligen entre el alquiler y las necesidades básicas

Samantha Batko, investigadora principal del Urban Institute y coautora del informe, explicó al respecto que, históricamente, los arrendatarios de bajos ingresos son quienes enfrentan mayor carga habitacional y, por eso, son más vulnerables a tener que elegir entre cubrir las necesidades básicas de su familia o pagar el alquiler. “Y a veces eso termina en un desalojo o en situación de calle”, afirmó en declaraciones recogidas por NPR.

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Para Batko, el aumento entre los inquilinos de ingresos medios “es un cambio grande e importante que refleja los desafíos generales de asequibilidad en el país”.

La investigadora sostuvo que cuando una familia informa un pago tardío, parcial o ausente, “estamos viendo esas decisiones en tiempo real. Esa familia está eligiendo pagar el medicamento de un hijo o la comida del almuerzo o la cena, y está eligiendo postergar —o se ve forzada a postergar— el pago del alquiler”.

Las regiones con mayor incremento en los retrasos de alquiler durante 2025 fueron el Sur y el Noreste del país, aunque el Urban Institute señaló que la problemática abarca todo el territorio nacional.

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Samantha Batko, investigadora del Urban Institute, lleva años estudiando la relación entre vivienda y pobreza. Sus últimos datos la preocupan más que nunca (@Invisible People)

El riesgo de desalojo y el endurecimiento de los programas de asistencia

Las leyes de desalojo varían según el estado, pero Batko advirtió que en algunos casos con un solo pago incumplido alcanza para perder la vivienda.

“La expansión hacia los hogares de ingresos medios, con muchos más hogares que declaran dificultades para pagar el alquiler, me genera una preocupación real sobre posibles implicancias en el flujo hacia la situación de calle”, declaró la investigadora ante NPR.

Las tasas de desalojo en Estados Unidos se mantuvieron relativamente estables en los últimos años, de acuerdo con los datos del Eviction Lab, que monitorea los desalojos a nivel nacional.

Sin embargo, Batko consideró que, con el costo de vida en aumento para la mayoría de las familias, es probable que la tendencia de hogares incapaces de afrontar la renta continúe en ascenso.

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El desalojo es el final de una cadena que empieza con una factura que no se puede pagar y termina en la calle (REUTERS/Nick Oxford)

A eso se suma un cambio en la política federal. La administración Trump publicó una propuesta de reglamento que permitiría a los administradores de los programas federales de asistencia habitacional establecer restricciones al acceso a esa ayuda, entre ellas límites de tiempo y requisitos de trabajo.

Organizaciones de defensa de la vivienda sostuvieron que la medida podría reducir la cantidad de personas que acceden a esos beneficios, incluidos los subsidios de alquiler.