Demandan a los fabricantes de Ozempic, Wegovy y Zepbound: alegan que los fármacos causaron una rara pérdida de visión

Ozempic y Wegovy contienen semaglutida, mientras que Zepbound utiliza tirzepatida para tratar diabetes y obesidad (REUTERS/Hollie Adams/File Photo/File Photo)

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Decenas de pacientes en Estados Unidos presentaron demandas contra Novo Nordisk y Eli Lilly al sostener que medicamentos GLP-1 como Ozempic, Wegovy y Zepbound estuvieron vinculados con una rara lesión del nervio óptico que puede provocar pérdida repentina y permanente de visión.

Estos reclamos se centran principalmente en la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, conocida como NAION.

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Las causas cuestionan si las empresas informaron de manera suficiente los posibles riesgos de esos tratamientos para diabetes y obesidad. Novo Nordisk fabrica Ozempic y Wegovy, ambos con semaglutida como principio activo.

Eli Lilly produce Zepbound, cuyo componente es la tirzepatida. Las compañías rechazan que exista una relación causal demostrada entre los fármacos y la afección ocular.

La neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica puede causar pérdida súbita, indolora y permanente de la visión (REUTERS/Hollie Adams/Brendan McDermid/Combination/File Photo)

La NAION ocurre cuando disminuye el flujo de sangre hacia el nervio óptico. Puede causar una reducción súbita e indolora de la visión, habitualmente en un ojo, y el daño puede persistir.

La enfermedad también presenta factores de riesgo propios, entre ellos la diabetes tipo 2, la hipertensión, la apnea obstructiva del sueño y algunas patologías cardiovasculares.

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Más de 90 demandas en Nueva Jersey y estudios sobre el riesgo

Según informó The Wall Street Journal, un estudio jurídico presentó más de 90 demandas desde 2025 en tribunales estatales de Nueva Jersey contra Novo Nordisk, en representación de personas que afirman haber desarrollado NAION después de utilizar Ozempic o Wegovy.

También hay acciones federales en Filadelfia contra Novo Nordisk y Eli Lilly por presunta falta de advertencias adecuadas.

Más de 90 demandas contra Novo Nordisk fueron presentadas en Nueva Jersey desde 2025 por presuntos casos de NAION (REUTERS/Tom Little/File Photo)

Los casos federales están reunidos en el expediente multidistrital MDL 3163, denominado In re: Glucagon-like Peptide-1 Receptor Agonists Non-Arteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy Products Liability Litigation.

El proceso, bajo supervisión de la jueza Karen Spencer Marston, coordina las etapas previas de las demandas, sin que se hayan definido responsabilidades ni compensaciones.

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La preocupación sobre la semaglutida creció tras una investigación publicada en 2024 por la revista médica JAMA Ophthalmology.

El trabajo examinó registros de pacientes atendidos en una práctica de neurooftalmología de Boston y detectó una frecuencia mayor de NAION entre quienes tenían prescripción de semaglutida que entre quienes utilizaban tratamientos alternativos.

En la cohorte de diabetes tipo 2, hubo 17 diagnósticos entre 194 pacientes con semaglutida, frente a seis casos entre 516 personas que recibían otros medicamentos.

Pacientes de Estados Unidos demandaron a Eli Lilly por presuntos casos de NAION asociados con medicamentos GLP-1 (REUTERS/Vincent Kessler/File Photo)

En el grupo de pacientes con sobrepeso u obesidad, se registraron 20 eventos entre 361 usuarios de semaglutida y tres entre 618 personas del grupo comparador.

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Los autores calcularon una razón de riesgo de 4,28 y 7,64 en la cohorte de diabetes tipo 2 y en la población con sobrepeso u obesidad, respectivamente.

Aun así, advirtieron que el diseño observacional, la selección de pacientes de una sola institución y el bajo número de casos impiden concluir que la semaglutida haya causado la enfermedad.

La advertencia europea sobre la semaglutida

Otro análisis de dos años sobre más de 159.000 personas con diabetes tipo 2 evaluó a pacientes tratados con semaglutida o tirzepatida.

Allí se identificaron 35 casos de NAION, frente a 19 en el grupo de comparación. El estudio señaló un riesgo mayor de trastornos del nervio óptico, aunque la frecuencia absoluta se mantuvo baja.

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Lilly Chair and CEO Dave Ricks speaks during a press conference for Eli Lilly and Company in Houston, Texas, U.S., September 23, 2025. REUTERS/Antranik Tavitian

En junio de 2025, la Agencia Europea de Medicamentos concluyó que la NAION constituye un efecto adverso “muy raro” de la semaglutida.

El organismo recomendó actualizar la información de Ozempic, Wegovy y Rybelsus, con una frecuencia estimada de hasta un caso cada 10.000 pacientes tratados.

La decisión europea se refiere a medicamentos con semaglutida y no equivale a una conclusión regulatoria idéntica sobre la tirzepatida de Zepbound.

En Estados Unidos, las etiquetas de esos productos incluyen advertencias sobre cambios en la visión vinculados con la retinopatía diabética, pero no incorporan a la NAION como efecto adverso específico.

Reuters informó que Novo Nordisk sostiene que sus análisis de ensayos clínicos aleatorizados no mostraron un incremento del riesgo de NAION.

Eli Lilly afirmó que revisa los datos sobre cuestiones oftalmológicas y defiende la seguridad de sus tratamientos. La Academia Estadounidense de Oftalmología recomendó que las personas con pérdida repentina de visión consulten de inmediato a un médico antes de modificar su medicación.

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