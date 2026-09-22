Estados Unidos

Florida paga por cazar pitones: cuánto se gana por hora y qué recompensas se ofrecen por las serpientes más grandes

Los participantes reciben una tarifa base según la zona asignada, suman dinero por cada reptil retirado y pueden acceder a incentivos especiales cuando encuentran ejemplares de mayor longitud

Florida ofrece USD 25.000 en premios en el Florida Python Challenge para retirar pitones birmanas de los Everglades (REUTERS/Marco Bello)
Florida ofrece USD 25.000 en premios en el Florida Python Challenge para retirar pitones birmanas de los Everglades (REUTERS/Marco Bello)
Guardar

Florida ofrece USD 25.000 en premios durante su competencia anual para retirar pitones birmanas de los Everglades.

El certamen dura diez días y entrega USD 10.000 al participante que elimine la mayor cantidad de ejemplares, según Naples Daily News.

PUBLICIDAD

La iniciativa forma parte de la respuesta estatal ante una especie invasora que se alimenta de mamíferos, aves y reptiles nativos.

Las autoridades estiman que la población regional asciende a decenas de miles, aunque el camuflaje de estos animales y sus hábitos reservados impiden conocer una cifra precisa.

Florida paga a contratistas certificados por buscar y retirar pitones birmanas en zonas de conservación. La remuneración combina una tarifa por hora, pagos según la longitud de cada serpiente y recompensas por nidos activos, a los que se añaden competencias con premios para quienes capturen más animales o los ejemplares más largos.

PUBLICIDAD

El Florida Python Challenge entrega USD 10.000 a quien elimine la mayor cantidad de pitones durante diez días (REUTERS/Marco Bello)
El Florida Python Challenge entrega USD 10.000 a quien elimine la mayor cantidad de pitones durante diez días (REUTERS/Marco Bello)

Pagos por hora según el programa y la zona de búsqueda

El Python Action Team Removing Invasive Constrictors (PATRIC) funciona desde la primavera de 2017. La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida contrata a personas certificadas para localizar y retirar serpientes en áreas asignadas.

Los integrantes de PATRIC perciben USD 13 o USD 18 por hora, de acuerdo con el sitio donde realizan la tarea, informó Naples Daily News.

El pago se efectúa cada dos semanas y depende de que los contratistas respeten los protocolos de recorrido y registro.

Las búsquedas pueden hacerse a pie, en bicicleta, en vehículos o desde embarcaciones dentro de terrenos públicos de conservación. Una aplicación autorizada verifica la ubicación y el tiempo que cada persona dedica a la actividad.

El programa del distrito en siete condados de Florida

El Distrito de Administración del Agua del Sur de Florida administra, a su vez, el Programa de Eliminación de Pitones en sectores de los condados de Monroe, Miami-Dade, Broward, Collier, Hendry, Lee y Palm Beach.

Las pitones birmanas invaden los Everglades y se alimentan de mamíferos, aves y reptiles nativos, incluidas especies amenazadas (REUTERS/Marco Bello)
Las pitones birmanas invaden los Everglades y se alimentan de mamíferos, aves y reptiles nativos, incluidas especies amenazadas (REUTERS/Marco Bello)

Ese esquema prevé USD 14 por hora en las áreas regulares, USD 20 en las prémium y USD 30 en las ultraprémium, de acuerdo con USA Today. Cada contratista puede facturar hasta diez horas diarias.

La convocatoria está destinada a cazadores, pescadores y otras personas que ya tengan experiencia con la extracción de pitones u otras grandes serpientes constrictoras en libertad.

En este contexto, la solicitud advierte que es un trabajo exigente y que la mayoría de los participantes retira más de 30 pitones por año.

Pagos adicionales según la longitud de cada pitón

La tarifa horaria no es la única fuente de ingresos para quienes trabajan en estos programas. Los contratistas reciben USD 50 por cada pitón de hasta 1,2 m de largo y USD 25 por cada 30,48 cm adicionales, equivalentes a un pie.

El pago por tamaño busca incentivar la captura de los ejemplares más grandes, que pueden superar los seis metros de largo.

El programa PATRIC contrata desde 2017 a personas certificadas para localizar y retirar pitones en áreas de conservación de Florida (REUTERS/Marco Bello)
El programa PATRIC contrata desde 2017 a personas certificadas para localizar y retirar pitones en áreas de conservación de Florida (REUTERS/Marco Bello)

Pese a esa capacidad, las pitones halladas habitualmente en Florida miden entre 1,8 y tres metros, según la información publicada por USA Today.

La compensación también alcanza a los nidos activos cuya eliminación se verifica en el terreno. El monto previsto para esos casos es de USD 200 por nido, una cifra que duplica el pago básico por una serpiente de hasta 1,2 m.

El programa del distrito ofrece, además, USD 50 por la captura y liberación documentadas de una pitón de investigación equipada con transmisor.

Estos animales permiten a los especialistas rastrear desplazamientos y localizar áreas donde podrían concentrarse otros ejemplares.

Los planes estatales habían retirado 23.500 pitones de áreas naturales hasta abril de 2025. Dentro de ese total, los contratistas de PATRIC y del Programa de Eliminación de Pitones habían extraído más de 11.000 ejemplares desde la creación de ambas iniciativas.

El Programa de Eliminación de Pitones del sur de Florida paga hasta USD 30 por hora en siete condados del estado (REUTERS/Marco Bello)
El Programa de Eliminación de Pitones del sur de Florida paga hasta USD 30 por hora en siete condados del estado (REUTERS/Marco Bello)

Competencias con premios por cantidad y por longitud

Además de la retribución por jornada y por captura, Florida organiza concursos para ampliar la participación ciudadana. El Florida Python Challenge se celebra durante el verano y distribuye USD 25.000 entre distintas categorías.

El premio principal corresponde al concursante que retire la mayor cantidad de pitones durante los diez días de actividad. Esa categoría entrega USD 10.000, según Naples Daily News.

El Distrito de Administración del Agua del Sur de Florida creó en 2025 una competencia mensual vinculada a su Programa de Eliminación de Pitones.

El certamen otorga USD 400 al contratista que capture la serpiente más larga y suma otros incentivos según la cantidad de animales retirados. En octubre de 2025, por ejemplo, el premio fue para Anthony Flanagan, quien presentó un ejemplar de 4,05 metros.

La diferencia entre ambos mecanismos es relevante: los contratistas habilitados cobran por su trabajo dentro de los programas oficiales, mientras que las competencias ofrecen premios adicionales vinculados con los resultados obtenidos durante un período determinado.

Manos enguantadas sujetan firmemente una pitón birmana de patrones marrones y crema contra un fondo borroso de hierba verde y cielo azul claro
Los programas pagan USD 50 por cada pitón de hasta 1,2 metros y USD 25 adicionales por cada 30,48 centímetros de longitud (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission/Andy Wraithmell)

Amenaza de la especie a la fauna de los Everglades

Las pitones birmanas adultas tienen pocos depredadores en Florida y consumen especies nativas, incluidas algunas amenazadas o en peligro de extinción. La especie puede alimentarse de conejos, venados adultos, aves, reptiles y otros mamíferos.

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida explicó a Naples Daily News que “las pitones birmanas son difíciles de encontrar” por su coloración críptica y por sus comportamientos reservados. La agencia añadió que su baja probabilidad de detección complica las tareas de control e investigación.

Estos reptiles pueden consumir una cantidad de alimento equivalente al 100% de su masa corporal y también representan un riesgo para las mascotas.

Sus manchas oscuras sobre una base marrón clara forman dibujos similares a piezas de rompecabezas, un rasgo útil para distinguirlas de otras serpientes.

La agencia estatal ofrece el curso gratuito Python Patrol para que el público aprenda a identificar la especie, informar avistamientos y conocer los protocolos de captura segura.

Quienes encuentren una pitón deben evitar acercarse, tomar una fotografía, registrar el lugar y comunicar el caso a los canales oficiales.

Temas Relacionados

FloridaSerpientesPlagasEstados UnidosAnimalesEstados Unidos NoticiasPitones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El consumo de alcohol finalmente disminuye tras el repunte provocado por la pandemia, pero no en todos los grupos de edad

Un estudio con más de 114.000 adultos de EEUU encontró una reducción general entre 2022 y 2024, aunque las tendencias fueron diferentes entre las generaciones más jóvenes y quienes tienen entre 50 y 64 años

El consumo de alcohol finalmente disminuye tras el repunte provocado por la pandemia, pero no en todos los grupos de edad

El juicio del ex concursante de American Idol: 100.000 mensajes de texto a su amante como prueba de que habría planeado matar a su esposa

Caleb Flynn, quien apareció en el programa de talentos en 2013, fue llevado a juicio oral en Ohio acusado de matar a Ashley Flynn y manipular la escena del crimen para encubrir el homicidio

El juicio del ex concursante de American Idol: 100.000 mensajes de texto a su amante como prueba de que habría planeado matar a su esposa

La muerte de una mujer en un spa de Nueva York tras una inyección antienvejecimiento fue declarada homicidio

Autoridades determinaron que Elizabeth Baron, de 27 años, murió por una embolia gaseosa cardíaca luego de recibir una infusión suministrada por un operador sin licencia médica en Estados Unidos

La muerte de una mujer en un spa de Nueva York tras una inyección antienvejecimiento fue declarada homicidio

Daniel Hadad recibió una distinción en el sur de Florida por la expansión internacional de Infobae

La Comisión del Condado de Broward, uno de los centros de crecimiento tecnológicos de Estados Unidos, distinguió al fundador y director ejecutivo durante el Mes de la Hispanidad por su trayectoria en medios digitales en español

Daniel Hadad recibió una distinción en el sur de Florida por la expansión internacional de Infobae

Así fue el chequeo médico de Bakari, el gorila de espalda plateada de Animal Kingdom

El primate de 21 años completó estudios preventivos, entre ellos una tomografía, radiografías y una revisión de su dentadura bajo atención especializada

Así fue el chequeo médico de Bakari, el gorila de espalda plateada de Animal Kingdom

TECNO

‘Detector de IA’: la búsqueda que se dispara en Google y revela las 10 dudas antes de usarla en el día a día

‘Detector de IA’: la búsqueda que se dispara en Google y revela las 10 dudas antes de usarla en el día a día

Cuánto tiempo puede durar la batería de un Nokia 1100 sin necesidad de usar cargador

Mascotas robot: cómo funcionan los nuevos compañeros que no necesitan paseos, alimento ni veterinario

Un tribunal de Brasil obliga a Apple a controlar la edad de quienes usan apps de casino

El video viral de un humano y un robot de dos metros dentro de una jaula de MMA: se volvió tendencia en YouTube

ENTRETENIMIENTO

Taylor Swift anuncia “Patient Zero”: todo sobre el nuevo sencillo de la cantante

Taylor Swift anuncia “Patient Zero”: todo sobre el nuevo sencillo de la cantante

PewDiePie dejará de hacer vlogs familiares para proteger la privacidad de su hijo: “Es un buen momento para parar”

Marvel le pone fin a “Daredevil: Born Again”: la temporada 3 será la última

Arnold Schwarzenegger anunció su nuevo libro: “Es un manual lleno de historias de mi vida”

William Shatner, el capitán Kirk de ‘Star Trek’, debuta en el metal a los 95 años con covers de Metallica y Ozzy Osbourne

MUNDO

Detienen a dos turistas alemanes que colgaron sus propios cuadros en la sala de la Mona Lisa del Louvre

Detienen a dos turistas alemanes que colgaron sus propios cuadros en la sala de la Mona Lisa del Louvre

Una filtración de agua obligó a retirar de forma preventiva el Baco de Caravaggio en Florencia: cuál es su estado

Donald Trump confirmó la reanudación del diálogo directo con Irán tras un encuentro durante la Asamblea de la ONU en Nueva York

Trump le planteará a Zelensky una tregua en los ataques a la infraestructura energética

¿Lémures como cantantes de ópera? Así es la curiosa técnica que sorprendió a los investigadores