Nueva York tiene el segundo mejor transporte público de Estados Unidos

El área metropolitana de Nueva York ocupó el segundo puesto en el estudio nacional de transporte público de ConsumerAffairs

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El sistema de transporte público de Nueva York, Jersey City y Newark quedó en el segundo puesto de Estados Unidos en un estudio de ConsumerAffairs que evaluó las 50 áreas urbanas más pobladas del país. La posición se explica, ante todo, por el uso cotidiano de la red: cada residente realiza en promedio 186 viajes al año, la cifra más alta entre las regiones analizadas.

El informe reúne a los cinco distritos de Nueva York, además de sectores de Nueva Jersey, bajo una misma área metropolitana. La red incluye el metro, los autobuses urbanos y los trenes de cercanías que conectan a los pasajeros con Nueva Jersey, Long Island y los suburbios del norte.

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El primer lugar fue para el área de Boston-Cambridge-Newton. La clasificación de ConsumerAffairs no eligió ganadores a partir de una encuesta de satisfacción, sino que combinó datos federales de 2024 sobre uso, accesibilidad, costo y seguridad operativa.

El uso masivo llevó a Nueva York al segundo lugar nacional

Los criterios de accesibilidad y utilidad de la red concentraron 50 de los 100 puntos en la evaluación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La región de Nueva York-Jersey City-Newark lideró el país en cantidad de abordajes por habitante y también en millas recorridas por pasajero. Para quienes viven o trabajan allí, esa escala se traduce en una ventaja concreta: hay alternativas para desplazarse durante gran parte del día, incluso sin automóvil.

El estudio otorgó 50 de sus 100 puntos posibles al indicador de utilidad y accesibilidad. En esa categoría consideró la cantidad de viajes por residente, las distancias cubiertas por pasajero y la proporción de estaciones adaptadas a los requisitos de accesibilidad establecidos por la Ley para Estadounidenses con Discapacidades, conocida por la sigla ADA.

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La red de metro concentra buena parte de esos viajes, aunque el informe también contabiliza autobuses y ferrocarriles regionales. Por eso, la segunda posición no equivale a que una línea puntual sea la mejor de Estados Unidos, sino que refleja el rendimiento conjunto de un sistema metropolitano con conexiones entre los cinco distritos y zonas vecinas.

CBS New York informó que la clasificación situó al sistema de transporte de Nueva York y Nueva Jersey en el segundo lugar. La investigación, a su vez, indicó que el volumen de pasajeros permitió compensar resultados menos favorables en asequibilidad y seguridad.

El viaje habitual cuesta USD 1,73 en promedio, pero la tarifa del metro es mayor

ConsumerAffairs calculó un pago promedio de 1,73 dólares por abordaje en toda el área metropolitana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para un lector que planea moverse por la ciudad, el costo depende del medio elegido y de la frecuencia de uso. ConsumerAffairs calculó un pago promedio de USD 1,73 por abordaje en toda el área metropolitana y estimó un gasto anual cercano a USD 864 para un viajero frecuente.

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Esa cifra no debe confundirse con la tarifa vigente del metro de la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA, por sus siglas en inglés). Un viaje regular en metro o autobús local cuesta USD 2,90 cuando se paga con el sistema sin contacto OMNY o con una MetroCard de pago por viaje. La MTA también mantiene un límite semanal: después de 12 viajes pagados con el mismo dispositivo o tarjeta OMNY dentro de siete días, los trayectos posteriores no tienen costo.

En la práctica, una persona que utilice el metro dos veces por día laboral alcanzará ese tope semanal con facilidad. Quienes reúnan las condiciones del programa municipal Fair Fares pueden acceder a una tarifa reducida de USD 1,45, mientras que los pasajeros mayores de 65 años y algunas personas con discapacidad pueden solicitar descuentos.

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La posición de la región en el indicador de precio fue más modesta. El análisis aseguró que los gastos anuales de transporte representan alrededor del 1,4 % del ingreso mediano de los usuarios habituales, lo que ubicó al área en el puesto 33 en asequibilidad entre las 50 ciudades examinadas.

El ranking no identifica una línea de metro ganadora y persisten problemas de servicio

El informe no clasificó de manera individual a las líneas 1, 2, 3, A, C, E, 7, L u otras rutas del metro. En consecuencia, no permite afirmar que una de ellas tenga un desempeño superior a otra. Sí favoreció al conjunto de trenes, autobuses y servicios regionales por su capacidad para transportar pasajeros y conectar zonas extensas.

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Los problemas cotidianos tampoco desaparecen por el segundo puesto. La investigación dejó a la región fuera de los 20 primeros lugares en seguridad operativa y asequibilidad. Entre los criterios evaluados figuran colisiones, descarrilamientos, incendios y hechos graves de seguridad por cada millón de millas recorridas por los vehículos.

Además, las obras de mantenimiento suelen modificar los recorridos. La MTA comunicó cambios programados en varias líneas durante septiembre, con tramos suspendidos, trenes que circulan por vías expresas y autobuses de reemplazo. Esas intervenciones buscan renovar vías, señales y estaciones, pero pueden extender los traslados y obligar a realizar combinaciones adicionales.

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Para los pasajeros, el dato central es doble: el área tiene una de las redes más utilizadas del país y ofrece muchas conexiones, aunque el costo, la seguridad y las interrupciones por trabajos continúan entre los factores que condicionan la experiencia diaria.