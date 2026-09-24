Estados Unidos

Xi Jinping le pidió a Donald Trump desarrollar la inteligencia artificial pero mantenerla "bajo control humano"

El presidente estadounidense destacó su relación con Beijing y anticipó conversaciones sobre comercio, seguridad y tecnología, mientras el líder del régimen propuso ampliar la cooperación con EEUU y reclamó reglas para la competencia tecnológica

Xi Jinping le pidió a Donald Trump desarrollar la inteligencia artificial pero mantenerla “bajo control humano”. (REUTERS/Evan Vucci)
Xi Jinping le pidió a Donald Trump desarrollar la inteligencia artificial pero mantenerla “bajo control humano”. (REUTERS/Evan Vucci)
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El presidente de China, Xi Jinping, pidió a Donald Trump que las dos mayores potencias tecnológicas impulsen el desarrollo de la inteligencia artificial sin perder la supervisión de las personas. “La inteligencia artificial debe mantenerse bajo control humano y utilizarse para el bienestar de la gente”, sostuvo durante su discurso en la Casa Blanca, ante autoridades de ambos países.

El mandatario chino afirmó que Beijing y Washington tienen una responsabilidad compartida por su peso en esa industria. Su planteamiento situó a la tecnología entre los asuntos centrales de una agenda bilateral que también abarcó el comercio, la seguridad y los contactos entre las sociedades de los dos países.

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La carrera por la IA favorece en este momento a Estados Unidos, que dispone de chips más rápidos y de última generación, lo que pone a China en posición de promover desarrollos conjuntos para tratar de limar distancias con respecto a la potencia norteamericana.

Trump, por su parte, recibió a Xi y a Peng Liyuan con una reivindicación de los canales de diálogo abiertos entre ambas administraciones. El presidente estadounidense aseguró que la reunión permitiría abordar decisiones sobre tecnología y superinteligencia -como le llama a la IA- que, según dijo, pueden afectar la paz y la prosperidad en las próximas décadas.

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Xi pidió que la competencia tecnológica tenga límites

El líder del régimen sostuvo que los intereses de China y Estados Unidos están estrechamente conectados y llamó a extender los espacios de acuerdo. “La cooperación de China y Estados Unidos puede solucionar la mayoría de los problemas del mundo”, declaró, aunque precisó que el entendimiento entre ambas partes no bastaría para resolver todos los retos internacionales.

Donald Trump recibió a Xi Jinping en Washington para discutir comercio, seguridad y tecnología. (REUTERS/Jonathan Ernst)
Donald Trump recibió a Xi Jinping en Washington para discutir comercio, seguridad y tecnología. (REUTERS/Jonathan Ernst)

En ese marco, propuso una competencia “saludable”, con reglas que impidan que la rivalidad derive en un esquema en el que una parte se imponga sobre la otra. La petición vinculó el desarrollo de la inteligencia artificial con una discusión más amplia sobre la relación entre las dos economías y sus empresas.

El dirigente chino también reclamó que las compañías de su país reciban un trato justo en territorio estadounidense. Además, planteó reforzar el diálogo en diplomacia, economía, finanzas, seguridad y los intercambios entre ciudadanos.

Trump destacó el Consejo de Comercio y el acceso a mercados

El presidente estadounidense recordó que ambos gobiernos crearon el Consejo de Comercio durante una visita a Beijing en mayo. Lo definió como un mecanismo que ha funcionado y afirmó que los equipos de las dos partes trabajan por “una relación comercial más equilibrada”.

Trump dijo que ese proceso debe generar nuevas posibilidades de acceso al mercado para agricultores y ganaderos estadounidenses. Junto con las cuestiones económicas, señaló que en los encuentros tratarían la seguridad, la tecnología y la superinteligencia.

Xi Jinping y Donald Trump plantearon una competencia tecnológica con reglas y espacios de cooperación. (REUTERS/Evan Vucci)
Xi Jinping y Donald Trump plantearon una competencia tecnológica con reglas y espacios de cooperación. (REUTERS/Evan Vucci)

El mandatario presentó su vínculo personal con Xi como un factor para la negociación. “El presidente Xi y yo hemos forjado una amistad, una amistad realmente grande, basada en el respeto mutuo y los intereses vitales de nuestros pueblos”, afirmó. Añadió que ambos se reunieron en Alemania, Argentina, Japón, Corea del Sur, Beijing y Palm Beach, en Florida.

Los dos presidentes evocaron la cooperación y los intercambios civiles

Trump calificó la visita como un hito diplomático y afirmó que Xi es “el primer líder chino que realiza una segunda visita formal de Estado a Estados Unidos”. También evocó la cooperación entre los dos países durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los Tigres Voladores estadounidenses combatieron en suelo chino.

Los mandatarios de China y Estados Unidos destacaron la necesidad de mantener abiertos los canales de diálogo bilateral. (REUTERS/Evan Vucci)
Los mandatarios de China y Estados Unidos destacaron la necesidad de mantener abiertos los canales de diálogo bilateral. (REUTERS/Evan Vucci)

El presidente estadounidense mencionó además la expresión china “gung ho”, adoptada por los Marines como una consigna de entusiasmo. De acuerdo con Trump, su sentido literal es “trabajar juntos”, una fórmula que utilizó para defender la búsqueda de intereses compartidos.

Xi propuso mantener mecanismos de comunicación y prevención de crisis entre las fuerzas armadas de China y Estados Unidos. Como parte de los vínculos civiles, anunció que su país invitará a 100.000 jóvenes estadounidenses a realizar intercambios y estudios en el país asiático durante los próximos cinco años.

El mandatario chino también adelantó el traslado de los pandas Ping Ping y Fu Shuang al zoológico de Atlanta. La medida formó parte de los anuncios destinados a ampliar los contactos entre las poblaciones de ambos países.

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