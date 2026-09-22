Trump: “Tengo que tomar una decisión muy importante, hacemos un trato o aniquilo a la República Islámica de Irán”

Donald Trump aseguró que llegará a un acuerdo con Irán o "los aniquilará"

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump expuso su agenda de seguridad y política exterior durante su discurso ante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde afirmó que su Gobierno redujo la inmigración irregular, destruyó el programa nuclear iraní y puso fin a conflictos internacionales.

Trump sostuvo que, durante los últimos meses, ingresaron “cero inmigrantes ilegales a Estados Unidos”. También aseguró que recibió al país en “la era oscura” y que su administración abrió una “era dorada”.

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Durante su intervención ante la Asamblea General, Donald Trump presentó una serie de afirmaciones sobre acciones militares, negociaciones diplomáticas y acuerdos económicos atribuidos a su Gobierno. El mandatario dijo que Estados Unidos busca impedir que Irán obtenga armas nucleares, mantener la presión económica sobre Teherán y ampliar su capacidad de producción de municiones.

Irán, el programa nuclear y la presión económica

Trump afirmó que desde el inicio de su actividad política mantuvo una posición contraria a que Irán disponga de un arma nuclear. “Nunca permitiré que Irán tenga un arma nuclear”, declaró ante los líderes reunidos en Nueva York.

El presidente estadounidense aseguró que, al asumir el cargo el año pasado, propuso cooperación económica a Irán a cambio de que abandonara su programa nuclear y su respaldo al terrorismo. Según su relato, Teherán rechazó esa oferta y continuó desarrollando misiles y ampliando su arsenal.

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Trump atribuyó al Ejército de Estados Unidos la destrucción de ese programa mediante la “Operación Martillo de Medianoche”. Según afirmó, la operación dejó las instalaciones “enterradas bajo montañas de escombros”.

El presidente estadounidense aseguró que la Operación Martillo de Medianoche destruyó el programa nuclear de Irán. (REUTERS/Kylie Cooper)

También sostuvo que Irán pretendía desarrollar misiles balísticos capaces de llegar a Europa y protegerse detrás de un “escudo” nuclear. El mandatario mencionó los atentados del 11 de septiembre y el ataque del 7 de octubre en Israel para justificar su postura frente a Teherán.

Amenazas de represalias y expansión militar

El mandatario afirmó que la “Operación Furia Épica” destruyó embarcaciones, aviones, radares, sistemas antiaéreos y parte de la capacidad iraní para fabricar drones. “Su economía está hecha añicos”, dijo, al referirse también a una inflación superior al 300%.

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Trump aseguró que Irán incumplió un alto el fuego al atacar barcos civiles de otros países. Además, agradeció al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por aprobar una resolución contra lo que calificó como ataques iraníes contra buques mercantes.

El presidente afirmó que la Marina estadounidense escoltó más de mil millones de barriles de petróleo por el estrecho de Ormuz. También señaló que evaluará dos alternativas frente a Irán: un acuerdo para reconstruir al país o una ofensiva militar.

“O haremos un trato justo después de las elecciones, porque no tiene sentido que no lo hagan”, afirmó Trump. El mandatario añadió que no tomará en cuenta los comicios de mitad de período al adoptar una decisión sobre Irán, porque no será candidato.

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Gaza y los conflictos que Trump dijo haber resuelto

Trump afirmó que Estados Unidos terminó la guerra en Gaza después de iniciar gestiones paralelas a la Asamblea General del año anterior. Sostuvo que su Gobierno logró el regreso de todos los rehenes, vivos y muertos, y que el Consejo de Seguridad respaldó de forma unánime un plan de paz.

El presidente dijo que casi 30 países se sumaron a una Junta de Paz que él preside. Según afirmó, esos Estados aportaron miles de millones de dólares para tareas de reconstrucción y ayuda, con participación de Marruecos, Baréin, Catar, Kuwait, Arabia Saudita, Turquía y Uzbekistán.

Trump aseguró que casi 30 países se sumaron a una Junta de Paz para la reconstrucción y la ayuda en Gaza. (REUTERS/Kylie Cooper)

También agradeció a Indonesia, Marruecos, Albania, Kosovo, Kazajistán, Egipto y Jordania por haber prometido policías o tropas. Trump sostuvo que su Gobierno puso fin a ocho guerras mediante negociaciones, relaciones diplomáticas, aranceles y amenazas de aranceles.

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El mandatario enumeró conflictos entre Camboya y Tailandia, Kosovo y Serbia, la República Democrática del Congo y Ruanda, Pakistán y la India, Armenia y Azerbaiyán, además de la guerra en Gaza. Al citar a dirigentes extranjeros, afirmó que el primer ministro de Pakistán le dijo: “Donald Trump salvó 30 millones de vidas o incluso muchas más”.

Venezuela, cárteles y producción de municiones

Trump aseguró que Estados Unidos realizó una operación militar en Caracas y detuvo al presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien describió como “un dictador criminal”. También afirmó que, desde entonces, cientos de presos políticos venezolanos fueron liberados.

El presidente estadounidense sostuvo que su Gobierno firmó el mes pasado un acuerdo petrolero por 65 mil millones de barriles de petróleo con Venezuela. Según dijo, el pacto beneficiará a ambos países, reducirá el precio de la energía y permitirá que compañías petroleras amplíen su actividad.

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Trump afirmó que Estados Unidos y Venezuela representan más del 60% del petróleo mundial. También advirtió que Washington utilizará su fuerza militar si considera que surge una amenaza en el hemisferio occidental.

El mandatario dijo que designó a los cárteles de drogas como organizaciones terroristas y ordenó al Ejército estadounidense actuar contra ellos. “Estados Unidos ha realizado docenas de ataques contra navíos de drogas”, afirmó, antes de asegurar que destruyó una parte de los estupefacientes transportados por mar.

Trump rechaza una regulación global de la inteligencia artificial

Trump afirmó que Estados Unidos se opondrá a cualquier iniciativa internacional que, según su interpretación, busque construir un “esquema globalista” para regular la inteligencia artificial. El mandatario vinculó esa postura con su rechazo a mecanismos de alcance mundial y sostuvo que su país no aceptará impuestos globales mientras él sea presidente.

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Trump rechazó una regulación global de la inteligencia artificial y afirmó que Estados Unidos se opondrá a iniciativas internacionales de ese alcance. (REUTERS/BRENDAN MCDERMID)

El presidente propuso sustituir la expresión inteligencia artificial por “superinteligencia” en los documentos oficiales de Estados Unidos. “Nada de inteligencia artificial, va a ser super, la superinteligencia”, dijo, y sostuvo que esa denominación le parece más precisa.

Trump señaló que la tecnología plantea desafíos, aunque descartó frenar su desarrollo. También cuestionó a quienes advierten sobre riesgos vinculados con estos sistemas y los comparó con quienes, según su discurso, difundieron alertas sobre el cambio climático.

“El que gane la carrera de la superinteligencia, va a ganar”, afirmó. Trump aseguró que Estados Unidos supera a China en ese campo y sostuvo que su Gobierno continuará impulsando el avance tecnológico.

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El mandatario dijo que no pretende “asfixiar” una industria que, de acuerdo con sus palabras, podría superar el impacto de la revolución industrial y de Internet. Añadió que su administración fomentará la superinteligencia bajo supervisión del Departamento de Justicia, sin imponer límites a su crecimiento.