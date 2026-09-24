Nueva York publicó siete direcciones en la zona del Bronx donde se confirmó la presencia de Legionella viva

El Departamento de Salud de Nueva York confirmó la presencia de bacterias vivas de Legionella en siete torres de enfriamiento del Sur del Bronx (NYC DOT)

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El Departamento de Salud de Nueva York confirmó la presencia de bacterias vivas de Legionella en siete torres de enfriamiento del Sur del Bronx, en el marco de una investigación por un brote activo de legionelosis que ya acumula 23 casos, dos muertes y tres personas hospitalizadas.

Las siete torres fueron limpiadas y desinfectadas antes de que se conocieran los resultados de los cultivos confirmatorios, lo que el Departamento de Salud de la Ciudad (DOH) atribuye a la aplicación de un protocolo preventivo que ordena la remediación ante cualquier resultado positivo inicial, incluso cuando el tipo de bacteria —viva o muerta— aún no fue determinado.

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El brote activo en los barrios de Melrose y Morrisania provocó la muerte de dos personas y afectó a 23 residentes (REUTERS/Jeenah Moon)

Los dos métodos de análisis arrojan resultados distintos y complementarios

El DOH utiliza dos técnicas de laboratorio para detectar Legionella en torres de enfriamiento. La primera es la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), que identifica el ADN de la bacteria de forma rápida pero no distingue entre células vivas y muertas.

La segunda es el cultivo confirmatorio, un proceso que requiere incubar muestras durante hasta dos semanas para verificar si las bacterias crecen. Solo la Legionella viva puede causar la enfermedad del Legionario.

Según NBC New York, de las 10 torres que arrojaron resultados positivos en el tamizaje por PCR, las siguientes siete ubicaciones obtuvieron confirmación de Legionella viva a través de cultivos de laboratorio:

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567 Melrose Ave.

3339 Park Ave.

820 Concourse Village West

470 E. 161st St.

890 Washington Ave.

1160 Teller Ave.

1265 Franklin Ave.

Las otras tres (ubicadas en el Yankee Stadium, en NYC Health + Hospitals/Lincoln y en 1085 Washington Avenue) tuvieron resultados positivos por PCR y aguardan los cultivos definitivos. Todas las torres, independientemente del tipo de resultado, ya fueron desinfectadas.

El edificio ubicado en el 567 de la avenida Melrose, en el Bronx, figura entre las direcciones con presencia de la bacteria Legionella en Nueva York (Google Maps)

23 casos confirmados en los barrios de Melrose y Morrisania

Según datos de esta semana, el brote suma 23 personas contagiadas en las secciones de Melrose y Morrisania, dos de las cuales fallecieron. Tres pacientes permanecen internados y al menos 15 recibieron el alta hospitalaria; otros tres no requirieron internación. El DOH no determinó cuál de las torres es la fuente del brote.

La enfermedad del Legionario, causada por la inhalación de gotas de agua contaminada, no se transmite de persona a persona. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, mata aproximadamente al 10% de los pacientes.

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Es tratable con antibióticos, pero los síntomas —fiebre, tos, dificultad respiratoria— pueden aparecer hasta 14 días después de la exposición.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que el 10% de las personas que contraen la enfermedad, terminan muriendo (REUTERS/Megan Varner)

El comisionado de Salud detalló el operativo de contención en el terreno

“Estamos actuando de manera decisiva y deliberada para proteger a los neoyorquinos de este brote en el Sur del Bronx”, afirmó el comisionado de Salud de la ciudad, el Dr. Alister F. Martin, en un comunicado.

El funcionario indicó que trabajadores comunitarios de salud llevan en terreno desde el inicio de la investigación: se contactaron con más de 3.200 personas, distribuyeron más de 8.800 volantes informativos y se comunicaron con más de 280 organizaciones y comercios del área.

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El DOH continúa actualizando diariamente en su sitio oficial la lista de torres con resultados positivos, a medida que los cultivos pendientes van arrojando resultados.

Además, las personas que viven, trabajan o visitaron recientemente los códigos postales 10451, 10455, 10456 y 10459 deben consultar a un médico ante la aparición de síntomas similares a los de la gripe. El DOH recomienda buscar atención de forma inmediata y sin esperar a que los síntomas se agraven, dada la ventana de incubación de hasta dos semanas.

La emergencia en el Sur del Bronx constituye el segundo brote de la enfermedad del Legionario registrado en la ciudad de Nueva York durante 2026 (REUTERS/Carlo Allegri)

Este es el segundo brote en la ciudad en lo que va del año

Este episodio en el Sur del Bronx es el segundo brote de “enfermedad del Legionario” registrado en Nueva York en 2026.

Durante el verano, un brote en el Upper East Side de Manhattan causó la muerte de 11 personas e infectó a 94. En ese caso, el DOH detectó Legionella viva en 59 torres de enfriamiento de 58 edificios, todas las cuales fueron limpiadas y desinfectadas. Mientras que el año pasado, un episodio similar en Harlem dejó siete muertos y decenas de afectados.

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