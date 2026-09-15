Estados Unidos

Estados Unidos agota las visas de trabajo H-2B: cuándo se reabre el cupo y quiénes aún pueden calificar

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración alcanzó el límite del primer semestre fiscal semanas antes de que comenzara. Las peticiones posteriores al 4 de septiembre serán rechazadas, salvo para quienes ya tienen ese estatus migratorio

Amerivisa Inhouse
USCIS dejó de aceptar nuevas peticiones de visa H-2B para empleos temporales no agrícolas con inicio antes del 1 de abril de 2027. (Prensa Amerivisa)
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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que ya no acepta nuevas peticiones de visa H-2B para empleos temporales no agrícolas con inicio antes del 1 de abril de 2027. El cupo correspondiente al primer semestre del año fiscal 2027 se completó el 4 de septiembre de 2026, semanas antes de que ese período fiscal siquiera comenzara.

La alerta oficial publicada por USCIS confirmó que el organismo recibió suficientes solicitudes para cubrir el límite establecido por el Congreso. Toda petición nueva sujeta al cupo que llegue después del 4 de septiembre y solicite una fecha de inicio de empleo anterior al 1 de abril de 2027 será rechazada.

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La visa H-2B permite a empleadores de Estados Unidos contratar trabajadores extranjeros para puestos temporales no agrícolas

El programa H-2B existe para que empresas estadounidenses puedan incorporar mano de obra extranjera en sectores donde la demanda es estacional o puntual: hotelería, jardinería, construcción liviana, entretenimiento y otras actividades fuera del agro. Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), el número total de visas de este tipo tiene un techo fijo para cada año fiscal.

La visa H-2B está destinada a trabajos diferentes al sector agrícola por un periodo de tres meses, con posibilidad de prórroga - crédito USCIS
El cupo del primer semestre del año fiscal 2027 para la visa H-2B se completó el 4 de septiembre de 2026, antes del inicio del período fiscal. (USCIS)

Ese techo es de 66.000 visas H-2B por año fiscal, divididas en dos tramos iguales de 33.000 cada uno. Las primeras 33.000 corresponden a empleos que comiencen entre el 1 de octubre y el 31 de marzo —el primer semestre del año fiscal— y las restantes 33.000, a empleos que comiencen entre el 1 de abril y el 30 de septiembre —el segundo semestre—, según detalla Financial Express.

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El cupo del primer semestre del año fiscal 2027 se agotó casi un mes antes de que ese período comenzara

El año fiscal 2027 arranca el 1 de octubre de 2026. Sin embargo, el cupo de la primera mitad ya estaba cubierto el 4 de septiembre, es decir, con casi cuatro semanas de anticipación. USCIS formalizó el anuncio el 11 de septiembre de 2026.

Este adelanto pone de manifiesto una demanda sostenida por parte de los empleadores. Los números no utilizados del primer semestre pueden trasladarse al segundo, lo que amplía el cupo disponible para quienes busquen contratar trabajadores H-2B con inicio de empleo entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2027. Los cupos que queden sin asignar al cierre del año no se acumulan para el siguiente.

Las solicitudes recibidas después del 4 de septiembre para el primer semestre serán rechazadas por USCIS

A partir del 5 de septiembre de 2026, USCIS devuelve sin procesar toda petición nueva sujeta al cupo que solicite una fecha de inicio de empleo anterior al 1 de abril de 2027. Los empleadores que ya habían presentado sus peticiones antes de esa fecha quedan dentro del proceso habitual; quienes no lo hicieron a tiempo deberán esperar al cupo del segundo semestre o al del año fiscal siguiente.

Una mujer de cabello oscuro, vestida con una camiseta a rayas, abre una puerta de cristal que muestra el sello del DHS y el texto de USCIS
La visa H-2B permite a empleadores de Estados Unidos contratar trabajadores extranjeros para puestos temporales no agrícolas. (REUTERS)

El organismo habilita además un canal para que cualquier persona —trabajadores, empleadores o ciudadanos— envíe información sobre posibles fraudes o abusos relacionados con el programa, a través del formulario de denuncias disponible en su sitio oficial.

Algunos trabajadores quedan fuera del límite aunque el cupo esté cerrado

El cierre del cupo no afecta a todos por igual. Según los datos de USCIS, están exentos del tope:

  • Los trabajadores que ya tienen estatus H-2B y solicitan una extensión de su estadía en el país.
  • Quienes cambian de empleador o modifican las condiciones de su empleo mientras mantienen ese estatus.
  • Los trabajadores H-2B que ya fueron contados contra el cupo en el mismo año fiscal en que comienza el nuevo empleo propuesto, siempre que el empleador los identifique por nombre en la petición y declare que ya fueron contabilizados.
  • Los cónyuges e hijos de trabajadores H-2B clasificados como no inmigrantes H-4, quienes tampoco se descuentan del cupo.

El cupo del segundo semestre y los plazos para el año fiscal 2028 permanecen abiertos

Los empleadores que necesiten trabajadores H-2B para posiciones que comiencen a partir del 1 de abril de 2027 todavía pueden presentar peticiones bajo el cupo del segundo semestre del año fiscal 2027, que cubre hasta el 30 de septiembre de ese año. Para ese tramo no hay, por ahora, ningún anuncio de cierre anticipado.

Quienes aspiren a contratar trabajadores para el primer semestre del año fiscal 2028 —con inicio de empleo desde el 1 de octubre de 2027— deberán aguardar a que USCIS habilite ese ciclo. El organismo actualiza periódicamente el conteo de visas H-2B en la página oficial de seguimiento del cupo, donde se puede consultar el estado en tiempo real.

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