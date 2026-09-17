Hallan muerta a una mujer en un cesto de basura en Brooklyn

La víctima fue encontrada sin vida en el estacionamiento de Plumb Beach, en Sheepshead Bay; su identidad permanece desconocida y las autoridades investigan si hubo un delito. (Fuente: Eyewitness News ABC7NY)

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El miércoles por la tarde, una mujer sin identificar fue hallada muerta dentro de un cesto de basura en el estacionamiento próximo a Plumb Beach, en el barrio de Sheepshead Bay, Brooklyn. Alguien llamó al 911 poco después de las 3 p.m. para alertar sobre una mujer que no respondía, y los primeros auxiliadores la declararon muerta en el lugar. La Policía de Nueva York (NYPD) desplegó un amplio operativo en la zona y mantiene abierta una investigación para determinar las circunstancias del deceso.

La víctima no pudo ser identificada de forma inmediata. El NYPD no divulgó su edad, nombre ni ningún otro dato que permita individualizarla. Según informó Eyewitness News de ABC 7, solo se confirmó que se trata de una mujer adulta, por lo que es posible que las autoridades todavía deban realizar una identificación positiva para determinar quién era.

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Hallaron el cuerpo de una mujer en un cesto de basura cerca de Plumb Beach

El cuerpo fue encontrado dentro de un recipiente de residuos ubicado en el estacionamiento que utilizan los visitantes de Plumb Beach, una pequeña península de arena que forma parte del Gateway National Recreation Area y que es frecuentada por practicantes de windsurf y kitesurf. El lugar se ubica al sur de Gerritsen Beach, a la altura de la autopista Belt Parkway y la calle Knapp, informó el New York Post.

La Policía de Nueva York encontró el cuerpo de una mujer en un cesto de basura del estacionamiento cercano a Plumb Beach, en Sheepshead Bay, Brooklyn. (Eyewitness News ABC7NY)

Un detalle que llamó la atención de los investigadores fue el tamaño del recipiente. La periodista Sonia Rincon, de Eyewitness News, quien estuvo en el lugar durante toda la noche, señaló que el cesto era considerablemente más pequeño que los habituales, lo que hace difícil suponer que el cuerpo pudiera haber quedado bien oculto. Agentes de la Unidad de la Escena del Crimen examinaron el recipiente, recolectaron distintos elementos del área y trabajaron durante horas detrás de una cinta de acordonamiento. Más avanzada la noche del miércoles, el personal de la Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Nueva York retiró el cuerpo del lugar, cubierto con una sábana blanca.

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Qué se sabe de la investigación del NYPD

La causa de muerte todavía no fue determinada. Será la Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Nueva York la encargada de establecer cómo falleció la mujer. El NYPD informó que no pudo precisar si existieron señales evidentes de trauma en el cuerpo ni otros indicios visibles sobre lo ocurrido.

Los primeros auxiliadores confirmaron la muerte en el lugar y la víctima no pudo ser identificada de inmediato, según las fuentes consultadas. (Eyewitness News ABC7NY)

Las autoridades investigan si existió un delito vinculado al hallazgo, pero hasta el momento no calificaron el caso como homicidio. Hasta la última actualización de las fuentes consultadas, no se realizaron arrestos, según confirmaron tanto el NYPD como los medios que cubrieron el hecho. Rincon precisó desde la escena que los detectives permanecieron en el lugar hasta entrada la noche con el objetivo de reunir todas las pruebas disponibles antes de que el médico forense retirara el cuerpo.

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El estacionamiento de Plumb Beach, un punto de acceso a una playa apartada

El sitio donde fue hallado el cuerpo es uno de los accesos más utilizados para llegar a Plumb Beach, pero los residentes del área lo describen como un punto poco concurrido, alejado del flujo habitual de turistas. Roberto Avitia, vecino de Sheepshead Bay, contó en declaraciones a Eyewitness News que frecuenta la zona para correr, incluso de noche.

La causa de muerte de la mujer aún no fue determinada y el Médico Forense de la Ciudad de Nueva York deberá establecer cómo falleció. (Eyewitness News ABC7NY)

“Alterno según mi horario de trabajo, pero la mayor parte del tiempo salgo de noche porque está más fresco”, afirmó, y describió el lugar como “tranquilo y apacible. Esta zona en particular está fuera del camino habitual”.

Nathaniel Lozada, otro residente de la zona, coincidió en que la playa recibe poca afluencia. “Hay una autopista muy transitada cerca, pero casi nadie viene a la playa. Solo se ven algunos autos; no es para nada una playa turística, es un lugar muy tranquilo”, señaló también ante las cámaras del canal. Ambos dijeron haber quedado sorprendidos al encontrarse con un operativo policial en un lugar que habitualmente consideran seguro.

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La causa de muerte, pendiente del dictamen del médico forense

El NYPD indicó que continuará con las tareas investigativas para determinar qué ocurrió y si hubo algún delito relacionado con el descubrimiento. La Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Nueva York será la que establezca oficialmente la causa de muerte de la mujer hallada en el cesto de basura, un dato que las autoridades esperan para definir el curso de la investigación.

Hasta el momento, no hay detenidos, no se difundió la identidad de la víctima y las circunstancias del caso permanecen sin esclarecer.