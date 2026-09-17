Revocan licencia de empresa de EE.UU. que envía autos y mercancía a Cuba por nexos con régimen

Fotografía de archivo del 9 de enero de 2026 que muestra las banderas de Estados Unidos y Cuba izadas frente la Embajada de Estados Unidos en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa

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El condado de Miami-Dade revocó la licencia fiscal local de Lux Sky Cargo, una empresa de envíos de automóviles y mercancías desde Miami hacia Cuba, tras recibir información de agencias federales sobre sus presuntos vínculos comerciales con una entidad sancionada por Estados Unidos.

La decisión fue anunciada por el recolector de impuestos del condado, Dariel Fernández, quien sostuvo que la compañía tenía negocios con ENETEC S.A., empresa incluida el 11 de julio en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro.

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Según la información remitida a las autoridades locales, ENETEC mantiene vínculos con la dictadura cubana y desarrolla actividades de comercio mayorista de combustibles y lubricantes. La medida contra Lux Sky Cargo se suma a otras acciones adoptadas en el sur de Florida contra negocios que mantienen o intentan establecer relaciones comerciales con entidades de la isla.

“No vamos a mirar hacia otro lado cuando la información indique que una empresa podría estar operando en violación de la ley o haciendo negocios con entidades sancionadas vinculadas a la dictadura comunista y socialista de Cuba”, afirmó Fernández en un comunicado.

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ARCHIVO - Una persona lleva en una marcha un cuadro con una imagen compuesta de los dictadores Fidel Castro, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, en la plaza de la Revolución en La Habana, el 1 de mayo de 2025. (AP Foto/Ramon Espinosa, Archivo)

Traslados de vehículos y mercancías desde el sur de Florida

Lux Sky Cargo promocionaba en sus redes sociales servicios de transporte de vehículos y mercancías desde el sur de Florida hacia Cuba. Entre sus anuncios, la firma aseguraba contar con autorización para enviar “cualquier camión” a la isla.

La compañía también ofrecía el traslado de automóviles de marcas de lujo. El precio habitual anunciado para ese servicio era de USD 4,500 por vehículo.

La revocación de la licencia fiscal impide a la empresa continuar con sus operaciones bajo la autorización local del condado de Miami. No se difundieron detalles sobre eventuales investigaciones federales adicionales ni sobre una respuesta de Lux Sky Cargo a la medida anunciada por la oficina de Fernández.

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La decisión se produjo en un contexto de endurecimiento de las sanciones de la administración de Donald Trump contra empresas y entidades que, según Washington, tienen nexos con el régimen de La Habana.

Los autos clásicos uno de los mayores atractivos de la Habana

Antecedentes de Miami-Dade contra negocios con Cuba

El pasado 5 de junio concluyó el período de gracia concedido por las autoridades estadounidenses a compañías extranjeras con presencia en Cuba para interrumpir sus vínculos comerciales con la isla antes de exponerse a represalias. La política formó parte de la presión de Washington sobre el régimen de Miguel Díaz-Canel y la familia del dictador Raúl Castro.

Durante junio, EnviosCuba.com, una de las plataformas utilizadas por cubanos residentes en Estados Unidos para enviar alimentos y productos básicos a la isla, suspendió sus operaciones. Ese mismo mes, el condado de Miami-Dade retiró la licencia fiscal local a Vanguard Energy, una empresa que buscaba exportar 250,000 barriles de combustible a Cuba.

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Un buque petrolero en el puerto realiza la descarga de combustible adquirido por el sector privado cubano en Estados Unidos durante el mes de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fernández había informado en febrero que su oficina emitió casi 4,000 avisos de cumplimiento a negocios que podrían realizar actividades comerciales relacionadas con el Gobierno cubano. El funcionario sostuvo entonces que el objetivo era revisar posibles incumplimientos de las sanciones impuestas por Estados Unidos.

La comunidad cubana del sur de Florida, una de las mayores diásporas de la isla fuera de Cuba, ha sido un factor decisivo en la presión política local contra negocios que operan con entidades cubanas sancionadas. Las autoridades de Miami-Dade han utilizado las licencias fiscales y comerciales como una herramienta para actuar ante remisiones de organismos federales.

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