Un estudio revela que una nueva autopista interestatal entre Georgia y Texas podría reducir la congestión

Un estudio de la Coalición de Construcción del Transporte indicó que la Interestatal 14 podría conectar Georgia con Texas y reducir la congestión vial en el sureste de Estados Unidos (Spectrum News)

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Una investigación de la Coalición de Construcción del Transporte (TCC, por sus siglas en inglés) planteó que la futura Interestatal 14 podría conectar Georgia con Texas, mejorar el transporte de carga y aliviar la congestión vial en varios estados del sureste de Estados Unidos. El proyecto, aún sujeto a planificación y financiación federal, atravesaría Luisiana, Misisipi, Alabama y Georgia.

La vía propuesta superaría los 2.090 kilómetros y fue designada por el Congreso estadounidense como una ruta de “alta prioridad” en 2021, dentro de la Ley de Transporte Terrestre. La denominación oficial del corredor es “Ruta de Fuertes a Puertos”, debido a que enlazaría instalaciones militares, áreas industriales, puertos y comunidades con limitadas conexiones de este a oeste.

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La información fue difundida el 16 de septiembre por CBS Atlanta, que recogió las conclusiones del estudio elaborado por la TCC. Una sección de la Interestatal 14 ya está operativa en Texas: se extiende a lo largo de unos 40 kilómetros entre Fort Cavazos —antes conocido como Fort Hood— y la Interestatal 35.

El trazado incorporaría a Columbus, Macon y Augusta a una ruta interestatal

El trazado de la Interestatal 14 incorporaría a Columbus, Macon y Augusta, y sumaría una conexión directa entre Georgia y Montgomery, en Alabama (Los Angeles Daily News)

El plan contempla que la Interestatal 14 conecte las ciudades georgianas de Columbus, Macon y Augusta, además de establecer una conexión directa con Montgomery, en Alabama. Para Georgia, el proyecto tendría un peso particular: el estado no construye una autopista interestatal nueva desde la década de 1960, indicó CBS Atlanta.

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La Coalición de Construcción del Transporte sostuvo que el corredor podría facilitar la llegada de industrias a comunidades alejadas de las principales rutas de carga. Entre los territorios mencionados figura el condado de Talbot, en el centro-oeste de Georgia, que registra una tasa de pobreza del 22 % y trayectos promedio al trabajo de 43 minutos.

De acuerdo con la entidad, una nueva infraestructura vial podría ampliar las alternativas de traslado de personas y mercancías en ese condado y en otras zonas del estado. El análisis no especificó qué empresas o sectores podrían instalarse allí ni presentó estimaciones sobre la cantidad de empleos que generaría la obra.

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La ruta fue concebida para responder a la falta de conexiones transversales en el sureste estadounidense. El objetivo es unir instalaciones militares, corredores logísticos y comunidades que hoy no cuentan con un acceso directo o sencillo de este a oeste, explicó el medio al resumir el alcance previsto para el proyecto.

Más de la mitad de las vías cercanas al proyecto tiene solo dos carriles

El estudio señaló que el 54 % de los tramos principales cercanos al corredor propuesto son caminos de dos carriles y que menos de un tercio cuenta con banquinas de ancho adecuado

El estudio también vinculó la eventual construcción de la I-14 con una reducción de la congestión en carreteras existentes. La TCC señaló que el 54 % de los tramos principales ubicados alrededor del corredor propuesto son caminos de dos carriles, una condición que puede limitar la circulación de vehículos de carga y el tránsito cotidiano.

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Además, menos de un tercio de esas carreteras dispone de banquinas con un ancho adecuado, según los datos citados por CBS Atlanta. La ampliación de la red interestatal, afirmó la organización, permitiría distribuir una parte del movimiento vehicular que actualmente se concentra en esas vías.

El proyecto tendría además una dimensión logística para Georgia, ya que el trazado ofrecería una conexión continua hacia el oeste, hasta Texas, y pasaría por cuatro estados intermedios. La nueva carretera podría reforzar el traslado de mercancías entre zonas productivas y los puertos del golfo de México, aunque el informe no detalló un cronograma de ejecución ni el costo total de las obras.

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El Congreso debe aprobar fondos antes del vencimiento de la ley actual

La construcción de la I-14 depende de una autorización presupuestaria del Congreso. La TCC advirtió que los estados necesitan garantías federales de largo plazo para asumir compromisos de planificación, coordinación e inversión en corredores de esta magnitud.

“Los corredores como este requieren años de planificación, coordinación e inversión, y los estados no pueden asumir esos compromisos sin certeza federal a largo plazo”, aseguró la coalición en el estudio citado por el medio estadounidense.

La actual ley federal de transporte terrestre vence en diciembre de 2026. Por ello, el Congreso deberá aprobar una nueva autorización de largo plazo si pretende que los estados avancen con la expansión futura de la red interestatal, informó CBS Atlanta.

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