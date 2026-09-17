6 meses con escuchas del FBI y guiones leídos en voz alta: así se preparó Mark Wahlberg para convertirse en un capo de la mafia

Mark Wahlberg pasó seis meses preparando el papel de Greg Scarpa Sr. para la película By Any Means (YouTube: PATHTV)

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Mark Wahlberg reveló que pasó seis meses preparando el papel de Greg Scarpa Sr., el capo de la familia Colombo que colaboró con el FBI durante décadas, en la nueva película By Any Means, que comenzó a proyectarse en salas este mes.

En una entrevista con el excapo de la mafia Michael Franzese en el podcast Sit Down with Michael Franzese, el actor describió el proceso de preparación para interpretar a Scarpa. “Estuve leyendo el guion en voz alta. Busqué cualquier tipo de investigación, incluso escuchas telefónicas, cosas que pudiera encontrar para escucharlo hablar, especialmente cuando se enojaba”, afirmó Wahlberg en el programa.

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El actor también pasó tiempo en el set junto a Greg Scarpa Jr., el hijo del capo, y con Linda, la hija. Según relató, cuando salió del tráiler de maquillaje por primera vez con el look completo del personaje, ambos reaccionaron con una frase que lo sorprendió. “Oh, Dios mío, se parece tanto a papá”, dijeron, según Wahlberg. “Eso lo humanizó: pensé: aquí hay un tipo que simplemente nació en esto, que es la vida que vive”, explicó el intérprete.

By Any Means se centra en un episodio histórico de los años 60 en el que el FBI reclutó a Scarpa para obtener información sobre miembros del Ku Klux Klan en el sur de Estados Unidos, en el contexto del asesinato del activista Vernon Dahmer.

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Wahlberg dijo que investigó escuchas telefónicas y leyó el guion en voz alta para construir la voz de Greg Scarpa Sr. en By Any Means (REUTERS/Mario Anzuoni)

Franzese, que conoció personalmente a Scarpa, planteó durante la entrevista una pregunta sobre la ética de esa alianza: “¿Tiene justificación que el gobierno se alinee con los malos para atrapar a alguien que es peor?”.

La recepción del público ante la alianza FBI-Scarpa

Wahlberg respondió que la recepción del público frente a esa premisa fue favorable. “Creo que muchos de los que vieron la película pensaron que, para tratar con gente mala, hay que mandar a alguien dispuesto a ser peor”, señaló. El actor agregó que Scarpa “probablemente disfrutó un poco más que la mayoría de las personas al hacer ese tipo de cosas”.

En la conversación, Franzese adelantó información sobre otro episodio no abordado en la película. Franzese sostuvo que evidencias recientes apuntan a que fue Scarpa, junto a Lin Del Vecchio, quien organizó el atentado contra el capo Joe Colombo en 1971, un crimen que durante décadas se atribuyó a Joey Gallo.

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“Si uno conecta los puntos con lo que sabemos, tiene mucho sentido que él estuviera detrás de esto para que Persico fuera instalado como jefe”, explicó Franzese.

El papel de Scarpa en el atentado contra Joe Colombo

Mark Wahlberg sostuvo que la recepción del público ante la alianza FBI-Scarpa en By Any Means fue favorable

El exmafioso también afirmó que Scarpa utilizó su relación con el FBI para eliminar rivales durante la guerra interna de la familia Colombo. Según relató, Del Vecchio le pasaba información sobre hombres del bando contrario y Scarpa actuaba en consecuencia. “El agente fue acusado por cuatro asesinatos. Era un caso estatal. Finalmente lo desestimaron, pero fue formalmente acusado”, detalló Franzese.

Sobre sus proyectos futuros, el actor confirmó que trabaja para concretar una biopic sobre el beisbolista Pete Rose, quien murió en 2024 sin haber ingresado al Salón de la Fama del béisbol. “Mis posibilidades de hacer The Fighter 2 quizás ya pasaron, puede que me haya quedado viejo para ese papel, pero la historia de Pete realmente toma forma cuando está a punto de batir el récord”, describió el intérprete.

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La biopic de Pete Rose y otros proyectos

Tanto Franzese como Wahlberg coincidieron en que Rose debería haber sido incluido en el Salón de la Fama. “Mil por ciento”, respondió el actor cuando se le preguntó al respecto. Agregó que, ahora que Rose falleció, su ingreso póstumo y en primera votación es probable.

Al cierre del diálogo, Franzese destacó la postura pública de Wahlberg respecto a su fe cristiana. El actor explicó su posición sin ambigüedades: “No trato de imponerle mi fe a nadie, pero tampoco la niego”.

Mark Wahlberg confirmó que impulsa una biopic sobre Pete Rose y reafirmó que su fe cristiana guía su vida familiar y profesional (REUTERS/Mario Anzuoni)

Wahlberg describió su práctica religiosa como el centro de su vida familiar y profesional, y señaló que busca servir de ejemplo para jóvenes que crecieron en contextos similares al suyo.

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La fe cristiana como eje público

“Dios vino a salvar a los pecadores, no a los santos”, afirmó Wahlberg, en una frase que Franzese describió como representativa de un mensaje que él mismo lleva más de 30 años difundiendo desde su propia trayectoria de conversión.