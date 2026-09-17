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Los precios del petróleo caen tras la oferta de Arabia Saudita de enviar cargamentos adicionales a Asia

La iniciativa de Riad de sumar envíos mediante transferencias barco a barco frente a Sohar, en Omán, redujo la tensión por los daños al oleoducto Este-Oeste, aunque el mercado siguió atento a Oriente Medio

Los precios del petróleo caen tras la oferta de Arabia Saudita de enviar cargamentos adicionales a Asia. (EFE/ARCHIVO)
Los precios del petróleo caen tras la oferta de Arabia Saudita de enviar cargamentos adicionales a Asia. (EFE/ARCHIVO)
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Los precios del crudo cayeron el jueves después de que Arabia Saudita ofreciera cargamentos adicionales a refinerías asiáticas a través de Omán, una medida que alivió parte de las preocupaciones por las interrupciones en el oleoducto Este-Oeste. Aun así, el Brent y el WTI se mantuvieron por encima de los USD 100 por barril ante el riesgo de una escalada del conflicto en Oriente Medio.

La baja respondió a las señales de que Riad podría sostener una parte de sus exportaciones pese a los ataques contra la infraestructura que conecta los yacimientos saudíes con Yanbu, en el mar Rojo. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, también anticipó una reanudación del servicio del conducto en los próximos días.

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Cargamentos saudíes a través de Omán alivian la presión

A las 10.00 GMT, los futuros del Brent perdían USD 1,50, un 1,42%, y cotizaban a USD 104,33 por barril. El West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos bajaba USD 1,09, un 1,06%, hasta USD 101,34. Ambos contratos habían retrocedido cerca de USD 3 en la sesión previa.

Las transferencias de barco a barco frente al puerto de Sohar compensaron parte de las interrupciones en el oleoducto Este-Oeste. (REUTERS/ARCHIVO)
Las transferencias de barco a barco frente al puerto de Sohar compensaron parte de las interrupciones en el oleoducto Este-Oeste. (REUTERS/ARCHIVO)

Arabia Saudita ofrecía más cargamentos a refinerías de Asia mediante transferencias de barco a barco frente al puerto de Sohar, en Omán, según fuentes conocedoras del proceso. Esos envíos compensaban parcialmente las interrupciones causadas por los ataques contra el oleoducto que llega al mar Rojo.

Tim Waterer, de KCM Trade, señaló que el crudo se alejó de sus máximos semanales después de que Wright apuntara a una pronta recuperación de las operaciones. El analista vinculó el retroceso con “los esfuerzos saudíes por mantener los envíos” mediante cargamentos frente a Omán.

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Los precios habían alcanzado esta semana sus niveles más altos en casi cuatro meses, después de que fuentes del sector marítimo informaran la suspensión de cargas en Yanbu y la cancelación de algunas entregas a clientes europeos. El centro exportador recibe suministro del oleoducto Este-Oeste.

Daños al oleoducto mantienen la incertidumbre

Dos estaciones de bombeo que prestan servicio al oleoducto Este-Oeste sufrieron daños en un ataque ocurrido la semana pasada, según las evaluaciones de tres fuentes de la industria petrolera y de seguridad. El plazo para completar las reparaciones no estaba definido.

Los ataques contra la infraestructura que conecta los yacimientos saudíes con Yanbu llevaron al crudo a sus niveles más altos en casi cuatro meses. (EFE/ARCHIVO)
Los ataques contra la infraestructura que conecta los yacimientos saudíes con Yanbu llevaron al crudo a sus niveles más altos en casi cuatro meses. (EFE/ARCHIVO)

Los operadores estimaban que un cierre prolongado del conducto podría retirar hasta 4% del suministro mundial de petróleo. Arabia Saudita no había comunicado una fecha para reanudar las operaciones, aunque Wright dijo el martes a CNBC que el crudo “debería volver a circular” por la infraestructura en cuestión de días.

La caída del petróleo también impulsó a las bolsas europeas. El índice STOXX 600 avanzaba 0,5%, hasta 640,37 puntos, a las 08.05 GMT, mientras el DAX alemán subía 0,5%.

Las acciones europeas de viajes ganaban 0,8% y las tecnológicas subían en la misma proporción, apoyadas por Nemetschek y ASML. El sector energético retrocedía 0,2% ante la segunda baja consecutiva del crudo.

Sodexo avanzaba 3,2% después de que J.P. Morgan elevara su recomendación de “neutral” a “sobreponderar”. Bilfinger caía 24,2% tras rebajar por segunda vez sus previsiones para 2026.

Los rendimientos de los bonos estatales se movían entre estables y a la baja a primera hora, después de alcanzar máximos de varios meses a comienzos de mes. La Reserva Federal elevó el miércoles las tasas de interés en 25 puntos básicos y anticipó más aumentos durante los próximos meses.

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