Liz Truss encabezó un encuentro sobre poder, energía, democracia y liderazgo en la FIU

El Centro Adam Smith de FIU presentó su novena cohorte de fellows y reforzó un programa que acerca a los estudiantes a ex jefes de gobierno, juristas y funcionarios internacionales. (Nacho Films)

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“Tenemos ya al séptimo primer ministro en Reino Unido en una década”, señaló Liz Truss, y comparó a su país con “la Italia de antes, pero con peor clima”. La ex primera ministra británica habló, en su primera intervención pública como especialista invitada del Centro Adam Smith sobre Libertad Económica de la Universidad Internacional de Florida (FIU), acerca de “cómo se puede cambiar el gerente, pero el problema sigue siendo el sistema”.

Truss respondió a una pregunta de Carlos Díaz Rosillo, fundador y director del centro, quien le había pedido que contara al público de estudiantes e invitados a la presentación de sus fellows de liderazgo del semestre de otoño de 2026, qué había pasado con su poder como jefa de gobierno de la quinta economía mundial, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y estrecho aliado de Estados Unidos.

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—Carlos, hay un problema con la premisa de su pregunta —respondió Truss—. Dijo que yo tenía poder.

—¿Y no lo tenía? —preguntó Díaz Rosillo.

Truss contó que en su larga carrera antes de llegar al número 10 de Downing Street había pensado que el único problema que enfrentaba era que no tenía poder suficiente. Sin embargo, al llegar al máximo cargo político, descubrió que “en esencia se había despojado a la primera magistratura de las palancas del poder”. Acusó al banco central independiente, el Banco de Inglaterra, “al que el gobierno de Blair le había dado una autonomía total, sin ningún tipo de rendición de cuentas ni control político”: al desafiarlo, a punto de anunciar recortes impositivos, control del gasto público, fracking y otras medidas pro independencia energética, “el Banco de Inglaterra, que había estado imprimiendo dinero durante diez años, anunció de repente un programa de contracción cuantitativa y la venta de 60.000 millones de libras en bonos del gobierno. La mejor manera de describirlo es como una corrida”.

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Los participantes del programa de fellows del Centro Adam Smith de FIU del otoño boreal 2026: el exfuncionario del Departamento de Energía estadounidense James Campos; el alcalde de Coral Gables, Vince Lago; la ex primera ministra británica Liz Truss, el eurodiputado polaco Dominik Tarczyński y el jurista ecuatoriano Enrique Herrería.

Junto a la ex primera ministra británica, Díaz Rosillo presentó a los demás participantes del programa de fellows: el exfuncionario del Departamento de Energía estadounidense James Campos; el alcalde de Coral Gables, Vince Lago; el eurodiputado polaco Dominik Tarczyński, y el jurista ecuatoriano Enrique Herrería.

“Esta es la novena cohorte, y siempre hemos tenido la suerte de contar con un grupo extraordinario”, dijo Díaz Rosillo al presentar el programa. Explicó que el centro comenzó con tres fellows, luego pasó a cuatro, y desde hace siete semestres incorpora cinco por semestre. Señaló que en ediciones anteriores siempre hubo uno o dos expresidentes latinoamericanos entre los participantes, y que en esta oportunidad se sumaron, además de Truss, la expresidenta boliviana Jeanine Añez y la ex directora de Administración de la Casa Blanca Marcia L. Kelly.

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El director del Centro Adam Smith subrayó que la propuesta va más allá del aula. “Nuestros estudiantes van a ganar algo a lo que no tendrían acceso a través de un libro de texto: poder hablar con personas que tomaron decisiones trascendentes, que cambiaron el curso de la historia, que negociaron desafíos difíciles y lideraron instituciones en momentos de profunda incertidumbre”, afirmó. Las experiencias de los fellows “generan confianza y perspectiva” y ayudan a los estudiantes a proyectarse en el mundo que les tocará liderar.

Carlos Díaz Rosillo, fundador y presidente del Centro Adam Smith de FIU, presentó a los expertos invitados del otoño boreal 2026.

Jeanette Nuñez, presidenta de FIU, destacó que el programa de expertos invitados se ha convertido en uno de los “imanes de clase mundial” de la universidad, con un historial de visitas que incluye presidentes, cancilleres, primeros ministros y embajadores. Nuñez recordó que FIU fue fundada en 1972 en un aeródromo abandonado y que hoy es una de las principales universidades públicas de investigación del país, con más de 350.000 egresados y el primer lugar en desempeño en Florida durante cuatro años consecutivos.

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Truss: “Tenemos que quitarle el poder a la burocracia”

Truss afirmó que, a lo largo de su carrera —que incluyó ser la primera mujer nombrada lord canciller en 2016 y ocupar las carteras de Justicia, Hacienda, Comercio Internacional y Relaciones Exteriores—, llegó a comprender que la burocracia permanente era en los hechos más poderosa que los ministros electos, producto de “una enorme transferencia de poder al Estado permanente”. Afirmó: “Tenemos que quitarle el poder a la burocracia permanente y devolvérselo a personas electas que rindan cuentas. De lo contrario, no vamos a salir del desastre en que estamos”.

Para ilustrar ese desastre, ofreció un solo dato: en el año 2000, el PIB per cápita del Reino Unido era casi idéntico al de Estados Unidos. Hoy, el de Estados Unidos es un 50% más alto. “Gran Bretaña es hoy más pobre per cápita que Misisipi”, dijo, y advirtió que el país está a punto de ser superado por Polonia. “Eso te dice cómo ha caído un país que alguna vez fue grande”, sostuvo. Agregó que posiciones como el asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU o la membresía en el G7 son “en gran medida ilusorias” y que lo más preocupante es que los propios británicos no lo saben: cuando se les preguntó dónde ubicarían a su país en comparación con los estados estadounidenses, respondieron que Gran Bretaña era tan rica como el séptimo estado más próspero.

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Liz Truss sostuvo en FIU que el problema del Reino Unido no es solo cambiar de primer ministro, sino un sistema que vació de poder al gobierno electo. (Nacho Films)

Ante la pregunta de si, sabiendo lo que sabe ahora, podría haber actuado de otra manera para mantenerse en el poder, Truss fue directa: en el gobierno británico actual solo existen dos opciones. “O seguís lo que quiere el burócrata y aceptás el declive administrado, y entonces podés quedarte en el poder. O intentás desafiarlos, ellos son más poderosos que vos, y perdés el poder”. No había, dijo, una tercera vía que le hubiera permitido hacer lo correcto y a la vez sobrevivir políticamente. Esas reflexiones quedaron plasmadas en su best seller Diez años para salvar a Occidente: lecciones de la única conservadora en la sala, donde cuestionó el aumento del gasto estatal, el peso de instituciones independientes y lo que describió como una pérdida de influencia frente a la izquierda, con Reagan y Thatcher como referencias para ambos lados del Atlántico.

Campos: “La energía divide a los tienen y a los que no tienen”

La trayectoria de James Campos lo ha llevado tanto al sector privado como al público en el área de energía. Nominado por el presidente Donald Trump en su primer mandato y confirmado por la casi totalidad del Senado —una señal del respaldo bipartisano que generó su perfil técnico-institucional más que ideológico—, se desempeñó como subsecretario y director en el Departamento de Energía de Estados Unidos. Allí supervisó las oficinas de desarrollo de la fuerza laboral, iniciativas educativas STEM, igualdad de oportunidades y derechos civiles, y participó en seis consejos de la Casa Blanca. Desde ese lugar, dice, aprendió algo que no figura en ningún manual: “La energía divide a los que tienen y a los que no tienen en nuestro mundo”.

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La imagen que usó para explicarlo es la de un huracán que derribase la red eléctrica: hay países que pueden reconstruirla y países que no. “Le quitas la electricidad a alguien por unas pocas semanas y tienes problemas graves en todos los frentes”, advirtió. “Siempre quiero que Estados Unidos esté en una posición dominante en materia de energía”. Esa dominancia, explicó, “requiere recursos, dedicación, infraestructura y mantenerse al día con las tecnologías más avanzadas”.

James Campos advirtió que la energía define la capacidad de los países para sostener su economía y defendió una estrategia de Estados Unidos basada en infraestructura, centros de datos e inteligencia artificial. (Nacho Films)

Campos, que más tarde sirvió en el gabinete del gobernador de Virginia Glenn Youngkin como vicesecretario de Comercio, Industria y Energía, y como director ejecutivo del TRRC, un fondo de desarrollo económico de USD 1.700 millones, habló también de uno de los temas más discutidos en Estados Unidos, los centros de datos, que piensa desde su papel como presidente de Red Post Energy Futures, división de Red Post Energy Group orientada al desarrollo de infraestructura energética de próxima generación.

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Un centro de datos promedio consume 150 megavatios. “La gente no se da cuenta de lo que son 150 megavatios”, dijo. Mantenerse a la vanguardia en inteligencia artificial y manufactura avanzada es, antes que nada, una cuestión de energía. “Tenemos que asegurarnos de que somos dominantes en centros de datos e IA”, afirmó. “Hay muchísimas razones para eso.”

Por su formación —que cruza lo técnico con lo institucional—, Campos se inclina a una postura pragmática: “Todo lo que sirva”. Gas natural, nuclear, renovables —a las que prefiere llamar “intermitentes”, porque no siempre están disponibles—, reactores modulares pequeños, y en el horizonte más lejano, la fusión, que según él “revolucionaría la generación de energía”. Se definió como “un gran defensor de todo lo que haga falta para mantenernos al día y asegurarnos de tener la energía abundante que necesitamos para sostener nuestra economía.”

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Entre los asistentes al evento se contaron la expresidenta boliviana Jeanine Añez y la ex directora de Administración de la Casa Blanca Marcia L. Kelly.

El marco que propone Campos no se limita a Estados Unidos: piensa la energía en clave hemisférica. Canadá, México, Argentina, Chile: todos tienen recursos naturales que, bien desarrollados, pueden sostener no solo la demanda estadounidense sino la de todo el hemisferio occidental. “Las Américas en general proveen muchísimos recursos naturales para continuar esto, no solo para Estados Unidos sino para todo el hemisferio occidental”, afirmó.

Herrería: contra los sesgos ideológicos en las constituciones

Enrique Herrería Bonnet acumuló casi cinco décadas en los niveles más altos de las instituciones jurídicas y políticas de Ecuador: fue diputado, magistrado del Tribunal Constitucional y, entre 2019 y 2025, juez de la Corte Constitucional, el máximo órgano de control e interpretación constitucional del país. Esa acumulación de perspectivas fue el fondo desde el que habló cuando le preguntaron sobre el ejercicio del poder en una democracia. Arrancó con una ironía: “En Ecuador somos muy prolíficos en construir constituciones”. La de Estados Unidos, dijo, tiene más de 200 años, siete artículos y apenas 27 enmiendas. Ecuador, en el mismo tiempo, tuvo veinte.

El problema, argumentó el experto en Jurisprudencia, es que cada nuevo gobierno lejos de buscar una constitución neutra intenta impregnarla con su propio programa, y con el mismo fin se renombran instituciones: al Tribunal Constitucional se le llamó Corte Constitucional; al Congreso Nacional, Asamblea Nacional; a la Corte Suprema, Corte Nacional. “Esas definiciones no abordan el tema de fondo”, dijo. Sigue pendiente que “el respeto al derecho se impregne en los ciudadanos y en quienes lideran”, más allá de la coyuntura del momento.

Enrique Herrería afirmó que los sesgos ideológicos en las constituciones afectan la economía y contrastó la inversión extranjera de Ecuador con la de Perú y Colombia. (Nacho Films)

Días atrás Herrería —Jurista del Año del Colegio de Abogados del Guayas (2024) y Gran Collar al Mérito de la Casa Militar Presidencial (2026)— dejó la Secretaría Jurídica de la Presidencia, el cargo que lo convirtió en principal asesor legal de Daniel Noboa desde noviembre de 2025: elaborar decretos, representar al Ejecutivo ante la Corte Constitucional, dar seguimiento a la agenda legislativa. Díaz Rosillo le preguntó por la trastienda de ese trabajo:

—Es muy difícil decirle a un presidente no. Sin embargo, el rol de un buen asesor es decirle no lo que el presidente quiere oír, sino lo que tiene que oír. ¿Cómo se le dice no a un presidente?

—Trabajé con un presidente que, si bien no había tenido un pasado político robusto, es un joven muy inteligente. Le propuse una práctica mía, que hice mía pero que en realidad tiene dos mil años: la dialéctica aristotélica. Le dije que yo estaba acostumbrado al debate permanente y que ese debate, sin dejar de reconocer su jerarquía como presidente de la República, me sentía obligado a discutir todos los temas que sean necesarios por el bien de su gobierno y del país. Seguramente hubo momentos en los cuales le disgustaba mi insistencia sobre los temas en los cuales tengo profundas convicciones, producto de una larga práctica en el derecho y en la realidad.

"Nuestros estudiantes van a poder hablar con personas que tomaron decisiones trascendentes, que cambiaron el curso de la historia, que negociaron desafíos difíciles y lideraron instituciones en momentos de profunda incertidumbre", dijo Carlos Díaz Rosillo al presentar a los expertos. (Nacho Films)

La tesis de fondo de Herrería es que “los sesgos ideológicos en las constituciones tienen consecuencias económicas”. La Constitución ecuatoriana de 1998 tomó de la peruana de 1993 una definición: economía social de mercado. Fue, dijo, un período de avance. Pero la Constitución de 2008 reemplazó esa definición por otra: economía popular y solidaria. El resultado, según Herrería, está en los números: Perú, a pesar de años de conflicto político, recibe entre USD 8.000 y USD 10.000 millones anuales en inversión extranjera directa; Colombia, un promedio mayor. Ecuador, en su mejor momento, llega a USD 400 o USD 500 millones.

Vince Lago: cara a cara con los electores

Vince Lago llegó a la política local hace 13 años como el hispano más joven en ser elegido para un cargo municipal en Coral Gables. Hoy lleva tres mandatos como alcalde —nuevamente, el más joven en la historia de la ciudad— tras ocho años como comisionado y un período como vicealcalde. Graduado en Administración de Empresas y con una maestría en Gestión de la Construcción de la Universidad Internacional de Florida (FIU), donde también cursó su pregrado, Lago viene de una familia que llegó a Estados Unidos buscando libertad: su abuelo fue médico y congresista en Cuba y preso político. “Cuando dicen que soy cubanoamericano, no: soy americano cubano”, dijo.

Su experiencia, a diferencia de la del resto de los asistentes, es de una escala diferente: más pequeña, exigencias más directas. Díaz Rosillo le preguntó por eso mismo:

—¿Qué pueden aprender los líderes nacionales e internacionales del métier de un gobierno local?

Vince Lago, el hispano más joven en ser elegido para un cargo municipal en Coral Gables y luego el alcalde más joven, es uno de los expertos invitados del Centro Adam Smith de FIU. (Nacho Films)

—Con 51.000 residentes, puedo darme el lujo de ser más micro que cualquier funcionario nacional. Pero para mí eso es un método.

Contó entonces cómo, desde su primera semana en el cargo, implementó sus Viernes de Puertas Abiertas (Open Door Fridays): todos los viernes de dos a seis de la tarde —con frecuencia hasta bien entrada la noche— cualquier residente de Coral Gables, una ciudad al sur de Miami, puede presentarse sin cita, sin agenda previa y sin intermediarios. “No hay secretaria, no hay teléfonos: la gente entra, escribe su nombre en una lista y yo los voy llamando”. En estos catorce años, concedió, hubo votantes que no compartían sus políticas, pero al menos recibieron atención cara a cara y una respuesta.

La gestión de Lago, por lo demás, se ha concentrado en infraestructura, medioambiente y preservación del patrimonio arquitectónico. Bajo su administración se construyó un nuevo edificio de seguridad pública y dos estaciones de bomberos, se restauraron monumentos como el Ayuntamiento histórico, la Piscina Veneciana y el Fink Studio, y se impulsaron programas de electrificación de la flota municipal, instalación de energía solar e inversión de líneas eléctricas subterráneas.

Tarczyński: la mentalidad soviética de Putin

Dominik Tarczyński sostuvo que Vladimir Putin conserva una mentalidad soviética y advirtió que la continuidad del apoyo a Ucrania es clave para la seguridad de Europa. (Nacho Films)

Dominik Tarczyński expuso de manera histriónica su posición, y se ganó un aplauso del público, mayoritariamente joven. Abogado nacido en Lublin, con tres mandatos en el Parlamento Europeo por el partido Ley y Justicia (PiS) dentro del bloque Conservadores y Reformistas y miembro de las comisiones de Comercio Internacional y Asuntos Jurídicos, ha hecho toda su carrera política en torno a la soberanía de los estados nacionales frente a Bruselas. Su participación en FIU —donde además es profesor— apuntó a la coyuntura política que ve él en el mundo: “Hay muchos comunistas que se llaman socialdemócratas, demócratas, nuevos demócratas. Sus acciones, no la manera en que se llaman a sí mismos, los delatan”. La distinción importa, argumentó, porque esa mentalidad es la misma que sostiene a Vladimir Putin.

Al hablar de la guerra de Ucrania, que en Polonia se siente mucho, pues comparte frontera con Ucrania, y desde el inicio de la invasión en 2022 más de 17 millones de personas cruzaron por allí hacia Europa, de los cuales más de 2 millones se quedaron, Tarczyński fue directo a Putin. “Es un ex agente de la KGB cuya mentalidad nunca salió de la era soviética. Repite que quiere reconstruir la madre Rusia, reunificar los países que el colapso soviético dispersó”. Pero su objetivo inmediato en Ucrania, argumentó, no es necesariamente la victoria militar: es mantener el conflicto activo. Por tratado, ningún país en estado de guerra puede adherirse a la Unión Europea ni a la OTAN.

Que Rusia no haya podido doblegar a Ucrania en cuatro años —se había dicho que lo haría en seis días— no significa que esté perdiendo en los términos que le importan. “Pueden ganar en los números”, dijo, “pero el tiempo y el juicio internacional destruye a Rusia.” Analizó la posibilidad de que Estados Unidos retirase su apoyo: “Ucrania caería. Y Putin no se detendrá ahí: los estados bálticos, Letonia, Estonia, Finlandia, serían los siguientes”. En su mirada, el juego es de largo plazo: “El próximo seguirá sus pasos. Esa es nuestra responsabilidad con las próximas generaciones.”

Jeanette Nuñez afirmó que FIU se consolidó como una universidad pública de investigación de referencia, con más de 350.000 egresados y liderazgo de desempeño en Florida. (Nacho Films)

Para él, el tema es extremadamente personal. Su abuelo, con 27 años, se negó a deponer las armas cuando los soviéticos ocuparon Polonia en 1939, 16 días después de la invasión alemana. Durmió en tumbas vacías de cementerios con sus soldados y siguió combatiendo. Su madre fue escupida en la escuela por ser hija de quien resistía al comunismo. Su padre participó en el movimiento Solidaridad; su casa estaba intervenida y las conversaciones sobre política debían hacerse caminando. Al propio Tarczyński le fue vedado el acceso a la facultad de Derecho por no ser comunista; estudió en la Universidad Católica Juan Pablo II, donde actualmente realiza su doctorado.

El fenómeno de la polarización

Para cerrar la presentación de los expertos invitados al programa de fellows del Centro Adam Smith de FIU, hubo una segunda ronda de conversación con varios temas, entre los cuales se destcó la polarización política en vastas regiones del mundo. Las respuestas divergieron en tono pero convergieron en un diagnóstico central: el corrimiento del debate político hacia posiciones extremas no es un fenómeno espontáneo ni simétrico.

Liz Truss brindó una versión ideológica: la polarización es el resultado de cuarenta años en los que la izquierda fue ocupando universidades, medios de comunicación e instituciones, y fue corriendo el límite de lo que se considera aceptable decir o pensar en público. La grieta, entonces, sería el efecto acumulado de ese desplazamiento.

Truss acusó al Banco de Inglaterra de actuar sin control político y de precipitar una corrida cuando su gobierno preparaba recortes impositivos y medidas de independencia energética. (Nacho Films)

La ex primera ministra enumeró también los impuestos a la riqueza o la islamización. En el caso británico, mencionó el fomento del uso del burka entre jóvenes. “Tenemos que aceptar que hay polarización y desafiarla”, afirmó.

El jurista Herrería ofreció la perspectiva latinoamericana. Señaló que la región observó con esperanza la consolidación de la Unión Europea, pero que esa expectativa no se tradujo en la atención que América Latina aguardaba. Advirtió que las disputas internas del bloque europeo generan un clima internacional que preocupa al sur del continente. Llamó a construir un conglomerado de naciones democráticas en América del Sur —dado que parte de América Central y el Caribe aún no reúne esas condiciones— y expresó la esperanza de que las discrepancias del hemisferio norte se superen para construir un mundo multipolar que beneficie especialmente a los países en desarrollo.

Campos, ex funcionario del Departamento de Energía de Estados Unidos, propuso el sentido común como antídoto a la polarización, mirado desde su conocimiento en la política energética. Argumentó que la falta de pragmatismo en esa área explica buena parte de los problemas actuales de generación eléctrica en el país, y que las soluciones deben ser orientadas al mercado, no a la ideología. Cuando Díaz Rosillo le señaló que lo que es sentido común para uno puede no serlo para otro, Campos acotó el argumento: en materia de energía, la necesidad de generación abundante, confiable y disponible no admite mayor debate.