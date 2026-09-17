Llegó a EEUU y murió el mismo día: quién era “Pichi”, el guatemalteco víctima del accidente de helicóptero de Telemundo y NBC en Los Ángeles

Reportaje periodístico sobre el fallecimiento de un ciudadano guatemalteco en un accidente de helicóptero en Los Ángeles. La cobertura incluye declaraciones de una reportera en la zona, imágenes aéreas de llamas en el lugar del impacto, la fotografía del fallecido y una entrevista con una autoridad consular. (Fuente: Univisión)

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El médico forense del condado de Los Ángeles identificó el miércoles 16 de septiembre a Edy Fernando Gutiérrez Mejía, ciudadano guatemalteco de 29 años, como la tercera víctima mortal del accidente del helicóptero NewsChopper 4, que el martes anterior cayó en el barrio de Chatsworth mientras brindaba cobertura aérea para NBC4 y Telemundo 52. El Consulado General de Guatemala en Los Ángeles confirmó la nacionalidad de la víctima, oriunda del municipio de Cuilapa, departamento de Santa Rosa, e informó que ya presta asistencia a sus familiares.

Gutiérrez Mejía había viajado a Estados Unidos ese mismo martes por la mañana. Sus familiares en Guatemala lo despidieron cuando abordó el avión sin imaginar que no volverían a verlo.

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“Verlo en la mañana y ya en la noche, la noticia que estaba muerto”, dijo uno de sus familiares en declaraciones a Univisión 34. Lo acompañaban en Los Ángeles su primo y un amigo, ambos guatemaltecos que sobrevivieron al accidente y asimilan la tragedia.

Quién era Edy Fernando Gutiérrez Mejía, la tercera víctima del helicóptero en Los Ángeles

Conocido cariñosamente como “Pichi”, Gutiérrez Mejía se encontraba en Chatsworth por razones de trabajo: se dedicaba a las encomiendas, una actividad que implicaba recoger ropa, vehículos y repuestos en Estados Unidos para enviarlos a Guatemala. Esa era la razón por la que estaba en el almacén donde cayó la aeronave. Le sobreviven su pareja sentimental y su madre, a quien apoyaba económicamente.

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La Municipalidad de Cuilapa en Guatemala emite una nota de duelo oficial por el fallecimiento de Edy Fernando Gutiérrez Mejía. (Municipalidad de Cuilapa Oficial )

Su prima Carla describió el golpe que sufrió la familia: “Una muerte repentina y en otro país, que es lo más doloroso”, según recogió Univisión 34. También destacó que era “una persona llena de vida, con muchas ganas de vivir” y que le apasionaba el fútbol. Daniel Castillo, amigo de Gutiérrez Mejía y bombero voluntario en la comunidad, lo recordó como “una persona alegre, alguien que siempre estuvo para quienes lo necesitaban”, según informó Telemundo 52.

La Municipalidad de Cuilapa lamentó su fallecimiento en una publicación de Facebook, donde lo identificó por su apodo y pidió una oración por su eterno descanso. Los padres del joven, localizados por un equipo de Noticias Telemundo en ese municipio guatemalteco, no pudieron ofrecer declaraciones por el dolor, aunque compartieron fotografías de su hijo: en una aparece sonriente en la nieve; en otra, sostiene un trofeo en una cancha de fútbol.

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Edy Fernando Gutiérrez Mejía había llegado a Estados Unidos el mismo día del accidente y estaba en Chatsworth por su trabajo en encomiendas hacia Guatemala. (ABC Affiliate KABC via REUTERS)

Los familiares recaudan fondos para los costos fúnebres y la repatriación de los restos, que planean velar en Cuilapa cuando lleguen. El Consulado indicó a Univisión 34 que no puede asistirlos económicamente —dado que Gutiérrez Mejía y sus acompañantes ingresaron al país con visa y no califican como inmigrantes en situación de necesidad—, pero los orientará sobre los pasos legales a seguir y los conectará con funerarias para gestionar los permisos de envío de las cenizas. “Se le puede brindar una orientación de qué acciones o qué pasos pueden tomar”, señaló un representante consular al mismo medio.

Cómo ocurrió el accidente del NewsChopper 4 en Chatsworth

El martes 15 de septiembre, poco antes de las 19:00 (hora local), el NewsChopper 4 —un helicóptero Eurocopter AS 350 B2 operado por Angel City Air— perdió la señal y cayó en el bloque 9100 de North Mason Avenue, entre dos edificios comerciales del estacionamiento de un negocio ubicado cerca de la intersección de la calle Nordhoff y la avenida Lurline, en Chatsworth. La aeronave cubría en ese momento un choque entre un autobús de la red Metro de Los Ángeles y otro vehículo, siniestro que había dejado al menos dos muertos y varios heridos en la zona.

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Captura de la transmisión desde el interior del NewsChopper 4 que muestra la pérdida de altitud en Chatsworth antes del impacto fatal.

El impacto desencadenó un incendio que dañó cuatro vehículos y dos contenedores de almacenamiento. Más de 70 efectivos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) acudieron al lugar y lograron extinguir las llamas, de acuerdo con NBC Los Ángeles. Dos personas más fueron trasladadas a un hospital, aunque NBC Los Ángeles y la agencia Reuters difieren sobre el número exacto de hospitalizados, por lo que no es posible confirmar una cifra definitiva.

El helicóptero NewsChopper 4, un Eurocopter AS 350 B2 operado por Angel City Air, cayó en North Mason Avenue cuando cubría un choque vial en Los Ángeles. (ABC Affiliate KABC via REUTERS)

“Del helicóptero en sí, está prácticamente destruido. Vamos a tener que revisar los escombros para determinar cuántas víctimas había a bordo e identificar el helicóptero; ni siquiera podíamos ver la cola”, declaró el capitán Branden Silverman, vocero del LAFD, citado por la Associated Press (AP). Una testigo relató que su marido, integrante de las fuerzas del orden, notó algo inusual en el vuelo instantes antes del impacto: “Vimos que se bamboleaba. Cinco segundos después… vimos una gran columna de humo”, según recogió NBC Los Ángeles.

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Qué se sabe de las otras víctimas: Eliana Moreno y George Marciniw

Las otras dos personas que murieron en el accidente viajaban a bordo de la aeronave. Eliana Moreno, de casi 40 años, nació en el condado de Orange y en 2010 obtuvo una licenciatura en periodismo audiovisual y ciencias políticas en la Universidad Chapman. Ese mismo año se incorporó al equipo de Angel City Air y a lo largo de su carrera trabajó para varios medios del sur de California, con cobertura tanto en inglés como en español. En su cuenta de Instagram se presentaba como “Eli in the heli”. “Tengo el mejor trabajo del mundo”, escribió en una de sus publicaciones, según reprodujo NBC News.

Eliana Moreno y George Marciniw, las otras víctimas del accidente aéreo en Los Ángeles, trabajaban juntos en coberturas con helicóptero desde 2023. (George Marciniw / Facebook)

George Marciniw creció en el sur de California y se graduó de la Burbank High School en 1974. Acumulaba más de 30 años de experiencia como piloto y era conocido por compartir en sus redes sociales imágenes aéreas del paisaje urbano de Los Ángeles, que con frecuencia atribuía a su colega Moreno. Ambos volaban juntos desde 2023.

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NBC4 y Telemundo 52 emitieron un comunicado conjunto: “Estamos profundamente apenados de informar que un helicóptero que brindaba cobertura aérea para NBC4 y Telemundo 52 estuvo involucrado en un accidente fatal en Los Ángeles el martes por la tarde”, expresaron, con condolencias para las familias, amigos y colegas de las víctimas.

La investigación de la NTSB y la FAA sobre la caída del helicóptero

La causa del accidente permanece bajo investigación. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) confirmaron que sus equipos se desplazarían al lugar del siniestro el miércoles 16 de septiembre para iniciar la investigación formal, de acuerdo con información difundida por AP. La NTSB precisó en un comunicado que analiza el accidente del 15 de septiembre de un helicóptero Eurocopter AS 350 B2 en Chatsworth, California.

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De acuerdo con una revisión de registros federales de accidentes citada por AP, desde el año 2000 se produjeron al menos ocho accidentes fatales con helicópteros de noticias en Estados Unidos, con un saldo de 16 muertos. Entre los antecedentes más recientes figura un siniestro ocurrido en 2023 en un bosque de Nueva Jersey, en el que murieron el piloto y un fotógrafo de la estación WPVI de Filadelfia, y otro en 2022 junto a una autopista de Charlotte, Carolina del Norte, que cobró la vida del piloto y un meteorólogo de WBTV durante un vuelo de entrenamiento.