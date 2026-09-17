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El régimen de Irán expulsó a un diplomático sueco en represalia por la misma medida adoptada por Estocolmo

Teherán convocó al embajador de Suecia para notificarle que uno de sus funcionarios debía abandonar el país en 48 horas, en medio de acusaciones cruzadas sobre interferencia en asuntos de seguridad

Varias personas caminan junto a una réplica simbólica de un misil iraní y una bandera iraní en la plaza Imam Hussein de Teherán, Irán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
Varias personas caminan junto a una réplica simbólica de un misil iraní y una bandera iraní en la plaza Imam Hussein de Teherán, Irán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
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El régimen de Irán expulsó a un diplomático sueco en represalia por la misma medida que Suecia adoptó un día antes contra un funcionario de la embajada iraní en Estocolmo, en una escalada diplomática que Teherán calificó de “injustificada” y atribuyó a la influencia del “régimen sionista”.

El Ministerio de Exteriores iraní convocó al embajador sueco en la capital iraní, Mathias Otterstedt, y le comunicó que un diplomático de su país debía abandonar el territorio iraní en un plazo de 48 horas. La medida es la respuesta directa a la decisión de Estocolmo de expulsar a un funcionario de la representación diplomática iraní por “actividades incompatibles con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”.

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Irán rechazó las acusaciones suecas de que sus diplomáticos habrían llevado a cabo actividades que amenazaban la seguridad del país, en particular contra intereses judíos e israelíes, y las tachó de “retórica vulgar” e “infundadas”. La cartera iraní sostuvo además que Estocolmo no presentó “razones válidas” para la expulsión y que la medida “viola el derecho internacional”.

Una mujer camina junto a un mural que representa al difunto líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, en una calle de Teherán, Irán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
Una mujer camina junto a un mural que representa al difunto líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, en una calle de Teherán, Irán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

Esta medida del Gobierno sueco es, sin duda, el resultado de la presión ejercida por el régimen sionista y un intento de perturbar las actividades normales de la Embajada de la República Islámica de Irán en Estocolmo”, señaló el ministerio en un comunicado.

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Teherán también protestó ante el embajador sueco por lo que describió como “políticas destructivas” de Estocolmo, que incluyeron “la acogida a elementos terroristas antiiraníes”. Al mismo tiempo, advirtió que “adoptará las medidas necesarias para proteger sus derechos e intereses nacionales”.

La crisis se desencadenó luego de que el Ministerio de Exteriores sueco convocara al embajador iraní en el país, Hoyatolá Faqani, para notificarle la expulsión del funcionario iraní.

Posteriormente, el ministro de Justicia sueco, Gunnar Strommer, confirmó que Irán había llevado a cabo “actividades que amenazan la seguridad” en Suecia, concretamente contra intereses judíos e israelíes, y que dicha interferencia se habría materializado incluso a través de bandas criminales. “Esto se ha hecho, entre otras cosas, usando a bandas criminales”, afirmó Strommer, según el diario sueco Aftonbladet.

Los precios del crudo cayeron después de que Arabia Saudita ofreciera cargamentos adicionales a refinerías asiáticas a través de Omán (Europa Press)
Los precios del crudo cayeron después de que Arabia Saudita ofreciera cargamentos adicionales a refinerías asiáticas a través de Omán (Europa Press)

Los precios del petróleo caen tras la oferta de Arabia Saudita de enviar cargamentos adicionales a Asia

En otro orden, los precios del crudo cayeron este jueves después de que Arabia Saudita ofreciera cargamentos adicionales a refinerías asiáticas a través de Omán, una medida que alivió parte de las preocupaciones por las interrupciones en el oleoducto Este-Oeste. Aun así, el Brent y el WTI se mantuvieron por encima de los USD 100 por barril ante el riesgo de una escalada del conflicto en Oriente Medio.

La baja respondió a las señales de que Riad podría sostener una parte de sus exportaciones pese a los ataques contra la infraestructura que conecta los yacimientos saudíes con Yanbu, en el mar Rojo. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, también anticipó una reanudación del servicio del conducto en los próximos días.

A las 10.00 GMT, los futuros del Brent perdían USD 1,50, un 1,42%, y cotizaban a USD 104,33 por barril. El West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos bajaba USD 1,09, un 1,06%, hasta USD 101,34. Ambos contratos habían retrocedido cerca de USD 3 en la sesión previa.

Arabia Saudita ofrecía más cargamentos a refinerías de Asia mediante transferencias de barco a barco frente al puerto de Sohar, en Omán, según fuentes conocedoras del proceso. Esos envíos compensaban parcialmente las interrupciones causadas por los ataques contra el oleoducto que llega al mar Rojo.

Tim Waterer, de KCM Trade, señaló que el crudo se alejó de sus máximos semanales después de que Wright apuntara a una pronta recuperación de las operaciones. El analista vinculó el retroceso con “los esfuerzos saudíes por mantener los envíos” mediante cargamentos frente a Omán.

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