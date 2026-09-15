Dos jóvenes murieron atropellados por un tren del metro de Nueva York mientras estaban sentados en las vías

Dos personas murieron atropelladas por un tren del metro de Nueva York momentos después de ser vistos sentados en las víasLa Policía de Nueva York halló a las dos víctimas debajo de un tren con destino al sur tras recibir a las 3:14 un aviso de emergencia en Spring Street (X)

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Dos jóvenes de origen indio murieron atropellados por un tren del metro de la ciudad de Nueva York, tras ser vistos sentados en las vías en una estación de Manhattan en la madrugada del domingo 13 de septiembre.

Malaika Chitre y Navam Kaul, dos amigos de 24 años de Nueva Jersey, fueron arrollados por una formación de la línea 4 en la estación Spring Street de Manhattan, después de que uno de ellos aparentemente cayera a las vías y el otro descendiera para auxiliarlo.

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La Policía de Nueva York recibió a las 3:14 un aviso sobre dos personas que necesitaban ayuda en la estación. Cuando los agentes llegaron, encontraron a Chitre, de Dayton, y a Kaul, de Sayreville, debajo de un tren con destino al sur. Ambos fueron declarados muertos en el lugar, según informó People.

Malaika Chitre y Navam Kaul murieron arrollados por un tren de la línea 4 en la estación Spring Street del metro de Manhattan durante la madrugada del 13 de septiembre (TikTok/Linkedin)

La secuencia previa al impacto permanece bajo investigación. Un reporte inicial de la Autoridad Metropolitana de Transporte apunto hacia la misma secuencia: una de las víctimas parecía haber caído a las vías y la otra bajó desde el andén para ayudarla a levantarse, informó el New York Daily News.

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La conductora del tren comunicó a sus supervisores que vio a “un hombre y una mujer sentados en la vía”, según reconstruyó el mismo medio. También declaró: “La mujer se reía y tiraba del hombre hacia ella cuando el tren entró en contacto”.

La conductora del tren declaró que vio a un hombre y una mujer sentados en la vía cuando la formación ingresaba a la estación Spring Street (TikTok/joelaxel111)

Cuatro vagones dentro de la estación antes de la detención

El tren local de la línea 4 alcanzó a ingresar con cuatro de sus 10 vagones a la estación antes de que los frenos de emergencia lo detuvieran. Los cuerpos de Chitre y Kaul fueron recuperados debajo del tercer y cuarto coche.

El tramo de vía en dirección sur describe una leve curva antes de entrar a Spring Street, lo que dejó sin precisar en qué momento la conductora pudo advertir que ambos estaban sobre los rieles. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a los jóvenes sentados en las vías instantes antes de la llegada del convoy.

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Unas 100 personas que viajaban en el tren fueron evacuadas tras el impacto. La investigación también busca determinar si hubo consumo de alcohol y si una o ambas víctimas no comprendieron el peligro hasta que fue demasiado tarde, señalaron fuentes policiales a New York Post.

Los investigadores no encontraron notas suicidas, aunque esa hipótesis no había sido descartada. Las autoridades tampoco habían establecido cuál de los dos descendió primero a las vías ni si alguno llegó allí tras una caída.

Chitre y Kaul se conocían desde hacía años y compartían un grupo de amigos de ascendencia surasiática en Nueva Jersey. “Crecieron en el mismo mundo”, explicó Rajnikant Pipalia, madre de un amigo de Kaul, en medios neoyorquinos. “Todos forman parte del mismo círculo, el mismo grupo surasiático que sale junto y celebra los mismos festivales”, agregó.

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Navam Kaul habían estudiado en Rutgers entre 2020 y 2024. Su muerte tomó por sorpresa a sus allegados (Facebook/Navam Kaul)

Dos trayectorias universitarias y laborales en Nueva Jersey

Ambos habían cursado carreas en la Universidad Rutgers. Chitre obtuvo una licenciatura en Ciencias en mayo de 2024 en la Escuela de Artes y Ciencias de Rutgers-New Brunswick, mientras que Kaul asistió a la Escuela de Negocios de Rutgers en New Brunswick entre el otoño de 2020 y la primavera de 2024, aunque no recibió un título, precisó una portavoz de la universidad.

“Nos entristece conocer la trágica muerte de estos dos ex alumnos”, afirmó Dory Devlin, vicepresidenta adjunta de noticias y relaciones con los medios de Rutgers. Chitre trabajaba como especialista en operaciones de calidad en Acadia Pharmaceuticals y estudiaba para convertirse en doctora en Farmacia en la Universidad Temple.

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Malaika Chitre trabajaba en Acadia Pharmaceuticals mientras cursaba Farmacia en la Universidad Temple (Facebook/Malaika Chitre)

Kaul había trabajado como analista de datos financieros en Bloomberg, aunque una fuente de la empresa indicó que era contratado y que su vínculo laboral terminó en mayo. Un vecino suyo, Sagid Qureshi, lo describió como alguien que “hacía todo bien”.

El accidente ocurrió poco más de una semana después de la muerte de Moet McCullum, una trabajadora de la Autoridad Metropolitana de Transporte de 41 años y madre de tres hijos, arrollada por un tren de la línea D cerca de la estación 161st Street-Yankee Stadium el 3 de septiembre.

La cantidad de personas alcanzadas por trenes del metro promedió 223 por año durante los últimos cinco años. En 2023, la Autoridad Metropolitana de Transporte contabilizó 241 personas arrolladas, de las cuales 97 murieron. Hasta agosto de ese año, 124 personas habían sido golpeadas por trenes o habían caído desde el metro y 58 fallecieron.

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Este caso permanece bajo investigación y no se descartó ninguna hipótesis de posibles móviles hasta el momento.

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda, puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomienda sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.