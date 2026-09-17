Mundo

Ucrania prevé un gasto récord en defensa para el año que viene

El gobierno de Zelensky aprobó un presupuesto con un gasto militar de 110.000 millones de dólares, el más alto del mundo en proporción al PIB

Un militar del Batallón de Sistemas No Tripulados 'Ronin', perteneciente a la 65.ª Brigada de Fusileros Motorizados, operando un dron de ataque Hornet para lanzarlo contra posiciones rusas en la región de Zaporiyia, Ucrania (EFE/EPA/DARYNA NAUMOVA)
Un militar del Batallón de Sistemas No Tripulados 'Ronin', perteneciente a la 65.ª Brigada de Fusileros Motorizados, operando un dron de ataque Hornet para lanzarlo contra posiciones rusas en la región de Zaporiyia, Ucrania (EFE/EPA/DARYNA NAUMOVA)
Guardar

El gobierno ucraniano aprobó el presupuesto para el año 2027 con una necesidad de financiación externa de 52,6 mil millones de dólares y un gasto militar récord a raíz de la guerra de más de cuatro años con Rusia.

El país devastado por el conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial utilizó inicialmente sus propios ingresos para pagar el gasto en defensa, pero depende cada vez más de sus respaldos extranjeros para hacer frente al enorme agujero financiero.

PUBLICIDAD

“El proyecto de presupuesto para 2027 se elaboró en un momento en que la agresión rusa continúa y las necesidades de seguridad y defensa siguen siendo cruciales”, dijo el ministro de Finanzas de Ucrania, Sergii Marchenko, en un comunicado de prensa.

Sin duda, esta es la prioridad número uno del gobierno. Todos los posibles recursos internos del Estado se están canalizando para garantizar que Ucrania pueda resistir eficazmente al agresor”, añadió.

Según el documento disponible este jueves en el sitio web del Ministerio de Finanzas, “las necesidades de apoyo internacional en 2027 ascenderán a 52,6 mil millones de dólares”.

PUBLICIDAD

Un soldado ucraniano frente a un vehículo blindado (Europa Press)
Un soldado ucraniano frente a un vehículo blindado (Europa Press)

“Está previsto movilizar fondos procedentes de la Unión Europea, de los países del G7 (...) del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Reino Unido y de otros socios internacionales”, detalló.

Los principales sectores de gastos son la defensa y la seguridad, con una previsión de casi 110.000 millones de dólares (95.900 millones de euros), que marca un aumento del 11,9% con respecto a 2026.

Esta suma representa el 43,8% del PIB de Ucrania, una proporción récord desde el inicio de la guerra y la más elevada del mundo.

En comparación, el gasto militar de Rusia representa oficialmente el 5,5% del PIB en el presupuesto de 2026 y se prevé a la baja en el de 2027, aunque ciertos gastos podrían resultar opacos, según un análisis del periódico de oposición Novaïa Gazeta.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, había anunciado el martes que preveía adoptar medidas “difíciles e impopulares” para “subsanar” el déficit presupuestario.

Ucrania ha recibido alrededor de 200.000 millones de dólares en financiación de sus socios extranjeros desde la invasión rusa en 2022, así como miles de millones de dólares en ayuda militar.

Temas Relacionados

UcraniaVolodimir ZelenskyGasto militarFMIguerra Rusia Ucrania

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los precios del petróleo caen tras la oferta de Arabia Saudita de enviar cargamentos adicionales a Asia

La iniciativa de Riad de sumar envíos mediante transferencias barco a barco frente a Sohar, en Omán, redujo la tensión por los daños al oleoducto Este-Oeste, aunque el mercado siguió atento a Oriente Medio

Los precios del petróleo caen tras la oferta de Arabia Saudita de enviar cargamentos adicionales a Asia

Las fuerzas rusas lanzaron un ataque en Ucrania que dejó 25 heridos en zonas residenciales de Kiev, Zaporizhzhia y Odesa

Moscú aseguró que usó misiles de alta precisión y drones contra talleres, puertos, puentes y un centro de datos, mientras las autoridades ucranianas reportaron daños en viviendas y zonas residenciales

Las fuerzas rusas lanzaron un ataque en Ucrania que dejó 25 heridos en zonas residenciales de Kiev, Zaporizhzhia y Odesa

Mark Carney celebró la propuesta de que Canadá se convierta en miembro asociado de la UE: “Acogemos con satisfacción esta ambición”

El primer ministro defendió en Estrasburgo una alianza estratégica con Bruselas que abarque minerales críticos, defensa e inteligencia artificial, un día después de que Von der Leyen lanzara la idea, pese a las advertencias de Donald Trump

Mark Carney celebró la propuesta de que Canadá se convierta en miembro asociado de la UE: “Acogemos con satisfacción esta ambición”

India sostuvo que defenderá sus intereses ante los posibles aranceles de EEUU por la compra de crudo ruso

“La parte india ha dejado patente su determinación de adoptar todas las medidas necesarias para proteger sus intereses comerciales y económicos”, sostuvo la cartera de Asuntos Exteriores tras la aprobación de la nueva ley de aranceles en el Congreso estadounidense

India sostuvo que defenderá sus intereses ante los posibles aranceles de EEUU por la compra de crudo ruso

La hermana del dictador Kim Jong-un afirmó que el estatus de Corea del Norte como potencia nuclear es “absoluto” e irreversible

Kim Yo-jong aseguró que la condición nuclear del régimen norcoreano se consolidó “de manera permanente, tanto física como legalmente”

La hermana del dictador Kim Jong-un afirmó que el estatus de Corea del Norte como potencia nuclear es “absoluto” e irreversible
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sheinbaum estalló contra funcionarios de Pemex por caída en producción, según Reuters

Sheinbaum estalló contra funcionarios de Pemex por caída en producción, según Reuters

Ordenaron torturar a sobrevivientes del Palacio de Justicia, aseguró testigo en el juicio contra el coronel (r) Plazas Vega en EE. UU.

Abelardo de la Espriella confirmó la captura de alias el Flaco, cabecilla del grupo La Miel: era uno de los más buscados de Antioquia

Más de 4.500 candidatos aún no rinden cuentas de sus ingresos y gastos de campaña ante la ONPE

Sara, cocinera italiana: “Esta lasaña de calabacín con jamón y queso se hace en pocos minutos, queda superjugosa y te va a salvar más de una cena”

DEPORTES

El momento de furia de Lionel Messi con Don Garber, el comisionado de la MLS, tras el título del Inter Miami

El momento de furia de Lionel Messi con Don Garber, el comisionado de la MLS, tras el título del Inter Miami

Marcelo Gallardo habló por primera vez como entrenador de la selección de Ecuador y explicó qué lo motivó para aceptar el cargo

El encuentro de Messi con sus hijos tras el título del Inter Miami: de la ayuda de Thiago y Mateo a la graciosa reacción de Ciro

La agenda de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, día 5: chances de medallas en tiro, boxeo y el debut del equipo de fútbol

El penal en el minuto final que falló Memphis Depay en la eliminación de Corinthians contra Estudiantes: la furia de un hincha en la tribuna

ENTRETENIMIENTO

Russell Crowe vuelve al thriller criminal con “El último gran golpe”

Russell Crowe vuelve al thriller criminal con “El último gran golpe”

Participó en 90 películas, logró 3 nominaciones al Oscar y murió a los 103 años convertido en leyenda por su papel de Espartaco: la historia de Kirk Douglas

6 meses con escuchas del FBI y guiones leídos en voz alta: así se preparó Mark Wahlberg para convertirse en un capo de la mafia

Cómo Anthony Ippolito transformó su cuerpo para interpretar a Sylvester Stallone en la película “I Play Rocky”

Matthew Lillard admite que se arrepiente de haber aparecido en la última entrega de ‘Scream’: “Me siento avergonzado, debí haber dicho que no”