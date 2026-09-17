Ucrania prevé un gasto récord en defensa para el año que viene

Un militar del Batallón de Sistemas No Tripulados 'Ronin', perteneciente a la 65.ª Brigada de Fusileros Motorizados, operando un dron de ataque Hornet para lanzarlo contra posiciones rusas en la región de Zaporiyia, Ucrania (EFE/EPA/DARYNA NAUMOVA)

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El gobierno ucraniano aprobó el presupuesto para el año 2027 con una necesidad de financiación externa de 52,6 mil millones de dólares y un gasto militar récord a raíz de la guerra de más de cuatro años con Rusia.

El país devastado por el conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial utilizó inicialmente sus propios ingresos para pagar el gasto en defensa, pero depende cada vez más de sus respaldos extranjeros para hacer frente al enorme agujero financiero.

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“El proyecto de presupuesto para 2027 se elaboró en un momento en que la agresión rusa continúa y las necesidades de seguridad y defensa siguen siendo cruciales”, dijo el ministro de Finanzas de Ucrania, Sergii Marchenko, en un comunicado de prensa.

“Sin duda, esta es la prioridad número uno del gobierno. Todos los posibles recursos internos del Estado se están canalizando para garantizar que Ucrania pueda resistir eficazmente al agresor”, añadió.

Según el documento disponible este jueves en el sitio web del Ministerio de Finanzas, “las necesidades de apoyo internacional en 2027 ascenderán a 52,6 mil millones de dólares”.

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Un soldado ucraniano frente a un vehículo blindado (Europa Press)

“Está previsto movilizar fondos procedentes de la Unión Europea, de los países del G7 (...) del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Reino Unido y de otros socios internacionales”, detalló.

Los principales sectores de gastos son la defensa y la seguridad, con una previsión de casi 110.000 millones de dólares (95.900 millones de euros), que marca un aumento del 11,9% con respecto a 2026.

Esta suma representa el 43,8% del PIB de Ucrania, una proporción récord desde el inicio de la guerra y la más elevada del mundo.

En comparación, el gasto militar de Rusia representa oficialmente el 5,5% del PIB en el presupuesto de 2026 y se prevé a la baja en el de 2027, aunque ciertos gastos podrían resultar opacos, según un análisis del periódico de oposición Novaïa Gazeta.

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, había anunciado el martes que preveía adoptar medidas “difíciles e impopulares” para “subsanar” el déficit presupuestario.

Ucrania ha recibido alrededor de 200.000 millones de dólares en financiación de sus socios extranjeros desde la invasión rusa en 2022, así como miles de millones de dólares en ayuda militar.