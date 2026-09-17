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La Comisión Europea propuso prohibir las redes sociales a menores de 13 años

El proyecto fija en 15 años la edad para abrir un perfil propio y habilita entre 13 y 15 minicuentas bajo tutela, además de exigir verificación de edad y auditorías obligatorias a las plataformas

La Comisión Europea propuso prohibir las redes sociales a menores de 13 años. (REUTERS/ARCHIVO)
La Comisión Europea propuso prohibir las redes sociales a menores de 13 años. (REUTERS/ARCHIVO)
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La Comisión Europea propuso este jueves la Ley KIDS de la UE, una norma que impediría el acceso a redes sociales a los menores de 13 años y fijaría en 15 años la edad para abrir una cuenta propia.

La iniciativa obligaría a las plataformas a probar que sus servicios son seguros desde su diseño, establecería mecanismos de verificación de edad y prevé auditorías obligatorias. El texto será remitido al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea para su tramitación.

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Acceso gradual a redes sociales y cuentas supervisadas

La Ley KIDS de la UE plantea prohibir las redes sociales a menores de 13 años, permitir entre los 13 y los 15 solo minicuentas bajo supervisión parental y habilitar desde los 15 una cuenta propia. También obliga a las plataformas a eliminar diseños que puedan generar dependencia y a verificar la edad de los usuarios.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La Ley KIDS de la UE permitiría entre los 13 y los 15 años solo minicuentas en redes sociales bajo supervisión parental y con un máximo de una hora diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta establece un veto de pantallas antes de los tres años. Entre los tres y los 13, el acceso a videos infantiles solo sería posible a través de una cuenta parental.

Los usuarios de 13 a 15 años podrían utilizar minicuentas administradas por un tutor, con un máximo de una hora diaria. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó: “Un límite de edad no significa dejar a las tecnológicas libres de responsabilidad sobre el contenido de las plataformas”.

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La vicepresidenta ejecutiva encargada de Soberanía Digital, Henna Virkkunen, señaló junto a Von der Leyen: “Nos aseguramos de que nuestros hijos puedan disfrutar de sus derechos en internet: aprender, mantenerse conectados y explorar”. La propuesta permitiría a los tutores aprobar nuevos contactos y limitar el número de usuarios a los que los menores pueden acceder.

Seguridad por diseño para menores de 18 años

Las obligaciones previstas para todos los menores de 18 años prohibirían el desplazamiento infinito y las notificaciones automáticas durante las “horas nucleares de sueño”, definidas como al menos ocho horas consecutivas entre las 22.00 y las 08.00 de la hora local.

La propuesta establece un veto de pantallas antes de los tres años y limita entre los tres y los 13 el acceso a videos infantiles a una cuenta parental. (REUTERS/ARCHIVO)
La propuesta establece un veto de pantallas antes de los tres años y limita entre los tres y los 13 el acceso a videos infantiles a una cuenta parental. (REUTERS/ARCHIVO)

Los perfiles de menores serían privados de forma predeterminada. La geolocalización, la cámara, el micrófono y las retransmisiones en directo quedarían desactivados, mientras que los cambios en esas opciones solo podrían realizarse desde los 15 años y con consentimiento explícito del usuario.

Los asistentes conversacionales de inteligencia artificial destinados a acompañar a usuarios no podrían conservar por defecto una memoria conversacional persistente cuando interactúen con menores. Tampoco podrían simular vínculos interpersonales que generen dependencia emocional.

Von der Leyen sostuvo que el sistema cambiaría la carga de la prueba para las empresas: “Si una plataforma quiere acceder a los menores, primero tiene que demostrar que es segura”.

Verificación de edad, videojuegos y control de las plataformas

Las plataformas tendrían que comprobar la edad al crear una cuenta mediante la solución europea de verificación, que, según la propuesta, no retiene documentos de identidad ni datos biométricos. La mera declaración de edad por parte del usuario no sería suficiente.

Por su parte, representantes de Tik Tok aseguran que la red social cuenta con un sólido programa de confianza y seguridad para adolescentes y familias.
Los perfiles de menores serían privados por defecto y la geolocalización, la cámara, el micrófono y las retransmisiones en directo quedarían desactivados. (REUTERS)

Para las cuentas existentes, el texto permitiría utilizar indicios razonables, como la fecha de creación del perfil, sin imponer una verificación retroactiva generalizada.

En los videojuegos, la norma impediría que los menores estuvieran expuestos a sistemas de recompensa variable, incluidas las cajas de botín, por su relación con conductas compulsivas y de apuesta.

El reglamento abarcaría redes sociales, plataformas de video, videojuegos en línea, asistentes conversacionales y compañeros de inteligencia artificial, tiendas de aplicaciones y sistemas operativos. Quedarían fuera los servicios educativos sin fines de lucro y los operados por autoridades públicas.

La propuesta prevé auditorías obligatorias y la resolución de expedientes en un plazo de 90 días.

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