El ex presidente Guillermo Lasso recibió las llaves de la ciudad de Coral Gables durante la cena del Centro Adam Smith

El ex presidente Guillermo Lasso recibió las llaves de la ciudad de Coral Gables de manos de su alcalde, Vince Lago, durante la comida del Centro Adam Smith de FIU. (Nacho Films)

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Luego de la presentación de los fellows de liderazgo del otoño boreal 2026 en el Centro Adam Smith para la Libertad Económica de la Universidad Internacional de Florida (FIU), Liz Truss, James Campos, Vince Lago, Dominik Tarczyński y Enrique Herrería, quienes hablaron sobre libertad, gobernanza y los desafíos que enfrentan las democracias a ambos lados del Atlántico, una cena para invitados cerró el evento organizado por el director del instituto, Carlos Díaz Rosillo.

El director del Centro Adam Smith, Carlos Díaz Rosillo, con Juan Guaidó, ex presidente encargado de Venezuela, y el jurista ecuatoriano, uno de los expertos invitados, Enrique Herrería. (Nacho Films)

Fue un grupo más reducido que los más de 120 presentes en la conversación: ex autoridades nacionales, legisladores, periodistas y los propios fellows. “Esta es la novena cohorte, y siempre hemos tenido la suerte de contar con un grupo extraordinario”, dijo Díaz Rosillo. Explicó que el programa arrancó con tres fellows, creció a cuatro y desde hace siete semestres incorpora cinco por semestre.

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Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, con la ex primera ministra británica Liz Truss, en la mes principal del evento de FIU. (Nacho Films)

En la mesa principal estaba la ex primera ministra británica Liz Truss, fellow principal del semestre, junto a Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, que Díaz Rosillo presentó como “el medio en español de mayor alcance del mundo y el cuarto en cualquier idioma”. Junto a ellos,el ex presidente de Ecuador Guillermo Lasso y el empresario y productor audiovisual español Carlos Vasallo, propietario de America TV y America Radio, conversaban sobre las noticias del día.

Juan Gaidó, ex presidente encargado de Venezuela; Christian Daly, cofundador de Xenexis, y Atilda Alvarido, directora de Administración del Centro Adam Smith de FIU. (Nacho Films)

En distintos momentos de la noche el director del Centro Adam Smith se acercó el micrófono para reconocer a los invitados especiales. El ex presidente de Ecuador Guillermo Lasso fue muy aplaudido al recibir las llaves de la ciudad de Coral Gables. También estaban el ex presidente interino de Venezuela Juan Guaidó, la ex ministra de Gobierno de Ecuador María Paula Romo y el empresario ecuatoriano Mauricio Salem.

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La senadora estatal Ana María Rodríguez, representante del distrito donde se ubica FIU, y la miembro de junta escolar Monica Carlucci completaban la concurrencia de autoridades locales.

Cada fellow tomó la palabra brevemente entre los platos. Las intervenciones tocaron la independencia judicial en Ecuador, el déficit energético global, la experiencia del comunismo en Polonia, la entrega de la llave de Coral Gables a Lasso y el diagnóstico de Truss sobre el alejamiento del Reino Unido de los principios del libre mercado.

Carlos Díaz Rosillo, presidente del Centro Adam Smith de FIU, habló en distintos tramos de la comida. (Nacho Films)

Díaz Rosillo también reconoció a las figuras del mundo mediático presentes, como David Webb, conductor de radio y televisión y colaborador de Fox News, y muy especialmente al equipo del Centro Adam Smith de FIU que hizo posible el encuentro: Ashley Perez, Altilda Alvarido, Megan Rocher, Lissette Garcia, Pam Aliaga y Lara Briceno.

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David Webb, conductor de radio y televisión y colaborador de Fox News, junto con la ex primera ministra británica Liz Truss y el fundador y CEO de Infobae, Daniel Hadad. (Nacho Films)

Jorge Pérez Jr., Verónica Cervera y Carlos Díaz Rosillo en el cierre del evento del Centro Adam Smith de FIU. (Nacho Films)

El jurista ecuatoriano, y fellow 2026 del Centro Adam Smith, Enrique Herrería, con el ex presidente de su país, Guillermo Lasso. (Nacho Films)

Daniel Hadad, Carlos Díaz Rosillo y Liz Truss. (Nacho Films)

Dominik Tarczyński participa en la nueva cohorte de fellows del Centro Adam Smith de FIU. (Nacho Films)

James Campos y Liz Truss, dos de los expertos invitados del Centro Adam Smith de FIU en el semestre de otoño boreal de 2026. (Nacho Films)