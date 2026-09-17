Estados Unidos

Florida registra una cuarta muerte por bacteria "comecarne" durante 2026

Una persona del condado Broward falleció por la infección del Vibrio vulnificus, mientras las autoridades estatales mantienen en 21 el número de contagios confirmados

Florida registró una cuarta muerte por Vibrio vulnificus en 2026 tras el fallecimiento de una persona del condado de Broward (Imagen Ilustrativa Infobae)
Florida registró una cuarta muerte por Vibrio vulnificus en 2026 tras el fallecimiento de una persona del condado de Broward (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Florida contabilizó cuatro muertes vinculadas a la bacteria Vibrio vulnificus durante 2026, después de que una persona residente en el condado de Broward falleciera tras contraer la infección. El estado había confirmado 21 casos hasta el 10 de septiembre, de acuerdo con datos del Departamento de Salud de Florida difundidos por CBS News.

La persona fallecida tenía entre 75 y 79 años, tal y como informó el medio a partir de registros sanitarios. Las autoridades no divulgaron su identidad ni precisaron la vía de contagio, por lo que no se ha establecido públicamente si la infección estuvo asociada con el consumo de mariscos contaminados o con la exposición de una herida a agua costera.

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La bacteria, conocida popularmente como “comecarne”, habita de forma natural en aguas saladas y salobres. Puede provocar cuadros de extrema gravedad, sobre todo entre adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes que afecten su sistema inmunitario.

Broward suma dos casos y uno de ellos fue mortal

Composición dividida: a la izquierda, playa con personas en el mar y palmeras; a la derecha, vista microscópica de una bacteria en agua.
Broward acumuló dos contagios de Vibrio vulnificus en 2026, mientras Bay, Marion y Palm Beach registraron los otros decesos en Florida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El condado de Broward acumulaba dos contagios de Vibrio vulnificus este año, incluido el fallecimiento recientemente confirmado. La información publicada por CBS News indicó que los demás decesos en Florida se registraron en los condados de Bay, Marion y Palm Beach.

En Miami-Dade, por su parte, el Departamento de Salud estatal registró dos personas infectadas, aunque ninguna murió. La cifra total de casos y muertes corresponde al corte de las 11:00 de la mañana del 10 de septiembre, precisó la entidad sanitaria.

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Florida había documentado 21 infecciones y cuatro fallecimientos en poco más de ocho meses de 2026, una cifra menor a la de los dos años anteriores. El estado cerró 2025 con 33 casos y cinco muertes, mientras que durante 2024 contabilizó 82 contagios y 19 fallecimientos.

Las autoridades relacionaron parte del aumento de 2024 con las inundaciones provocadas por el huracán Helene. Esas condiciones incrementaron el contacto de la población con aguas potencialmente contaminadas, aseguró el informe sanitario citado por el periódico.

La infección puede entrar por heridas expuestas al agua

Persona con pantalones cortos y camiseta, camina descalza por la orilla de una playa con una herida en la rodilla izquierda; el mar y edificios al fondo.
La infección por Vibrio vulnificus puede transmitirse por mariscos crudos o por heridas expuestas al agua salada o salobre (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transmisión de Vibrio vulnificus puede producirse al ingerir ostras u otros mariscos crudos o insuficientemente cocidos. También existe riesgo cuando una cortadura, quemadura, lesión reciente o tatuaje entra en contacto con agua salada o salobre que contiene la bacteria, explicó el Departamento de Salud de Florida.

El apodo de bacteria “comecarne” se utiliza porque, en determinados casos, la infección puede causar fascitis necrosante, una enfermedad que destruye con rapidez la piel y los tejidos próximos a una lesión. Sin embargo, la expresión no implica que el microorganismo consuma literalmente el cuerpo.

Cuando el contagio ocurre por la ingesta de alimentos, los síntomas pueden incluir vómitos, diarrea, dolor abdominal, fiebre y escalofríos. Si la bacteria alcanza el torrente sanguíneo, puede ocasionar lesiones en la piel, descenso peligroso de la presión arterial y choque séptico, indicó la agencia de salud estatal.

Aproximadamente la mitad de las infecciones sanguíneas por este microorganismo puede ser mortal, advirtió el Departamento de Salud. Los pacientes con cuadros graves pueden requerir antibióticos, ingreso a cuidados intensivos y, en las situaciones más extremas, la amputación de una extremidad.

Adultos mayores y pacientes con enfermedades hepáticas enfrentan más riesgos

Las personas con enfermedades del hígado, cirrosis, cáncer, trastornos de acumulación de hierro, alcoholismo o defensas debilitadas presentan una mayor probabilidad de sufrir complicaciones, afirmó el Departamento de Salud de Florida. El riesgo también aumenta entre los adultos mayores.

Como medida preventiva, la entidad recomendó cocinar por completo los mariscos y evitar la contaminación cruzada con otros alimentos. Quienes tengan heridas abiertas deberían mantenerse fuera del agua salada o salobre; si el contacto no puede evitarse, la lesión debe quedar cubierta con un vendaje impermeable.

El organismo sanitario aconsejó buscar atención médica inmediata ante señales como enrojecimiento, dolor intenso, inflamación, ampollas o fiebre después de haber estado en el mar. La rapidez de la evaluación médica resulta determinante ante una infección que puede evolucionar en pocas horas, señaló la información recogida por CBS News.

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