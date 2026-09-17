Estados Unidos

Lotería Powerball: números ganadores del 16 de septiembre de 2026

Como cada miércoles, esta lotería estadounidense publicó los resultados ganadores su más reciente sorteo millonario

Puedes ganar un premio de Powerball desde tu primer acierto. (Infobae/Jovani Pérez)
Puedes ganar un premio de Powerball desde tu primer acierto. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Estos son los ganadores del más reciente sorteo llevado a cabo por Powerball, una de las principales loterías de Estados Unidos que entrega millones de dólares en premios.

Fecha del sorteo: miércoles 16 de septiembre del 2026

PUBLICIDAD

Resultados ganadores: 64 24 25 2 21 7

Multipler: 2x

Powerball efectúa tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, después de las 23:00 horas, en los que tienes la oportunidad de ganar varios millones de dólares.

No hay que ser ciudadano o residente de Estados Unidos para participar en la lotería de Powerball, solo se necesita la edad legal en la jurisdicción donde se compra el boleto para participar.

El tiempo que se tiene para reclamar el premio ganador cambia de acuerdo con las normas y reglamentos locales, el periodo puede ser desde los 90 días hasta un año desde la fecha del sorteo. Para conocer cuál es el lapso máximo para reclamar el premio, checa con la lotería en el estado donde se compró el boleto ganador.

PUBLICIDAD

Powerball: ¿cómo se juega?

Powerball realiza su sorteo millonario cada lunes, miércoles y sábado (AP)
Powerball realiza su sorteo millonario cada lunes, miércoles y sábado (AP)

Para poder jugar en Powerball únicamente necesitas de dos dólares estadounidenses, el costo que tiene cada uno de sus sorteos.

Después, tienes que escoger cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas; luego seleccionar un número entre el 1 y el 26 para el rojo.

Si no sabes que números escoger, no te preocupes, permite que la terminal de lotería haga tu combinación al azar.

Para obtener del premio mayor de la lotería Powerball, los seis números de tu combinación tienen que coincidir con los resultados. Sin embargo, te llevas un premio desde tu primer acierto, aunque mientras más números consigas mayor será tu premio.

Los premios de Powerball van desde los cuatro dólares y hasta los varios millones de dólares.

Si ganas el premio mayor, Powerball tiene dos opciones para cobrarlo: la primera es en efectivo, se entrega un único pago del monto total obtenido en tu sorteo; la segunda es mediante una anualidad, se da un pago seguido de pagos anuales durante los siguientes 29 años, cada pago es 5% mayor que el anterior.

¿Qué es Powerball?

Powerball inició en 1992, realizando sorteos en 45 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Tiene el récord de haber entregado el mayor premio a nivel mundial, cuando repartió 2 mil 40 millones de dólares el pasado 8 de enero del 2022, rompiendo a su vez el monto que Powerball había entregado en enero de 2016 por mil 586 millones de dólares.

Como varias de las loterías en el mundo, parte de las ganancias de Powerball terminan en asistencia social. De acuerdo con sus datos, el 35% de las entradas de Powerball es para beneficiar buenas causas, el 50% se va para financiar los premios, el 6% en comisiones para minoristas y el 9% para gastos operativos.

Temas Relacionados

PowerballResultados PowerballPowerball números ganadores EEUULoterías de EEUUÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Continental Resources firmó un memorando con PDVSA para desarrollar uno de los grandes bloques petroleros de Venezuela

La compañía estadounidense estima que el área contiene unos 30.000 millones de barriles de recursos “in situ” y prevé negociar en las próximas semanas un contrato de participación productiva de largo plazo con Caracas

Continental Resources firmó un memorando con PDVSA para desarrollar uno de los grandes bloques petroleros de Venezuela

Después de 20 años, Estados Unidos retiró a Venezuela de la lista de países que incumplen la lucha antidrogas

La administración de Donald Trump destacó los avances de la relación con Caracas, mencionó las operaciones contra organizaciones criminales y reclamó nuevos resultados para desmantelar las redes de tráfico de drogas que utilizan el país caribeño como ruta hacia territorio estadounidense

Después de 20 años, Estados Unidos retiró a Venezuela de la lista de países que incumplen la lucha antidrogas

Un informe reveló que Los Ángeles no tenía un plan coordinado para recuperarse de los incendios de 2025

Cerca de 1.500 sobrevivientes participaron en una encuesta que evidenció confusión sobre las órdenes de retorno, el cierre de calles y las actualizaciones dirigidas a las comunidades afectadas

Un informe reveló que Los Ángeles no tenía un plan coordinado para recuperarse de los incendios de 2025

Nueva York instala 17 baños públicos gratuitos: cómo funcionan y en qué barrios estarán

El programa piloto, anunciado por el alcalde Zohran Mamdani, contempla unidades accesibles y abiertas de 19 a 22 en zonas de alta circulación durante un año

Nueva York instala 17 baños públicos gratuitos: cómo funcionan y en qué barrios estarán

Tras desplegar armas en el espacio, Estados Unidos dijo que sus tropas deben estar preparadas para combatir alrededor de la Luna

El jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, incluyó el espacio cislunar entre los escenarios que Washington considera dentro de su planificación militar, pocos días después de que el Pentágono reconociera que ya puso en funcionamiento sistemas de control espacial en órbita

Tras desplegar armas en el espacio, Estados Unidos dijo que sus tropas deben estar preparadas para combatir alrededor de la Luna

TECNO

Cienciano vs. Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana: los riesgos de verlo en Tarjeta Roja

Cienciano vs. Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana: los riesgos de verlo en Tarjeta Roja

“Somos conscientes de la magnitud de todo esto”: Sam Altman se pronuncia sobre el peligro de la IA

Cómo abrir una canción de Spotify en YouTube Music y viceversa

Automatización por IA impacta de lleno en empleos con alta presencia femenina

El botón del router que nunca presionas: el truco para dar Wi-Fi a tus visitas sin dar la contraseña

ENTRETENIMIENTO

Robbie Williams aseguró que la moda es su nueva adicción: “Es más saludable y no me mete en problemas con mi esposa”

Robbie Williams aseguró que la moda es su nueva adicción: “Es más saludable y no me mete en problemas con mi esposa”

Hana Kuraki, actriz de cine para adultos, había denunciado a su expareja antes de morir: los detalles del caso

Por primera vez en 97 años, una película producida por el Vaticano buscará una nominación en los Oscar

Nuevo tráiler de “Amanecer en la cosecha” presenta el brutal pasado de Haymitch en los Juegos del Hambre

Hayden Panettiere: su representante responde a la versión que apunta a una pastilla con fentanilo

MUNDO

La longevidad es femenina: Japón tiene más de 100.000 centenarios y casi 9 de cada 10 son mujeres

La longevidad es femenina: Japón tiene más de 100.000 centenarios y casi 9 de cada 10 son mujeres

Quebec compra más pañales para adultos que para bebés: muertes por encima de nacimientos, farmacias en alerta y una campaña que vira hacia la familia

Trump advirtió que la posible incorporación de Canadá como “miembro asociado” de la UE podría ser considerado como un “acto hostil”

Liz Truss encabezó un encuentro sobre poder, energía, democracia y liderazgo en la FIU

Contraofensiva en Yemen: el Ejército bombardeó posiciones hutíes para detener su avance sobre zonas estratégicas