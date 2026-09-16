Mundo

El presidente de Líbano busca un pacto de seguridad con Israel: “No tenemos más opción que las negociaciones”

Joseph Aoun dijo que el desarme de Hezbollah “no es negociable”, pero apuesta a una salida pacífica antes de viajar a Francia en busca de apoyo internacional. Mientras, Irán expresó su respaldo al grupo terrorista

El Líbano buscará un acuerdo de seguridad con Israel y quiere desarmar a los terroristas de Hezbollah sin una confrontación. (REUTERS/ARCHIVO)
El Líbano buscará un acuerdo de seguridad con Israel y quiere desarmar a los terroristas de Hezbollah sin una confrontación. (REUTERS/ARCHIVO)
Guardar

El presidente libanés Joseph Aoun dijo que buscará un acuerdo de seguridad con Israel cuando sus fuerzas se retiren del sur de Líbano y pretende desarmar al grupo terrorista Hezbollah sin una confrontación, según declaró en una entrevista exclusiva con AFP antes de viajar a Francia el miércoles.

No tenemos más opción que las negociaciones, porque la alternativa es la guerra, que sería muy costosa para nosotros”, afirmó Aoun. El mandatario sostuvo que el desarme del grupo respaldado por Irán “no es negociable ni está abierto a discusión”, aunque aseguró que su objetivo es resolverlo de forma pacífica y evitar una nueva guerra civil.

PUBLICIDAD

La prioridad inmediata de Beirut es impedir un vacío de seguridad cuando las fuerzas de paz de la ONU abandonen el sur del país, una zona con presencia israelí. El mandato de esa misión, desplegada desde 1978, expirará a finales de año después de que el Consejo de Seguridad votara en 2025 ponerle fin bajo presión de Estados Unidos.

Aoun propuso crear una fuerza temporal, europea o de otra composición, hasta que el Ejército libanés pueda asumir el control del área. Dijo que podría incluir efectivos europeos, árabes, asiáticos, estadounidenses o de Naciones Unidas, y pidió apoyo de Estados Unidos, la Unión Europea y los países árabes para el despliegue militar en el sur.

PUBLICIDAD

Durante su visita a París, el presidente participará en una reunión organizada por Emmanuel Macron, a la que también asistirá el rey Abdalá II de Jordania. El objetivo será obtener respaldo internacional para las tropas libanesas mientras se despliegan por todo el país.

Aoun planteó que el eventual pacto con Israel sirva primero para terminar con el estado de hostilidad y retirar a los ejércitos de la frontera. Según explicó, ese entendimiento podría preceder a un acuerdo de paz, aunque Líbano no está preparado para avanzar directamente hacia esa etapa.

Apoyo iraní

Por su parte, el ministro de Exteriores del régimen de Irán, Abbas Araqchi, expresó al presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, el apoyo de Teherán a la resistencia libanesa y planteó una mayor coordinación regional para hacer frente a Israel, según un comunicado de la cartera iraní.

Beirut busca impedir un vacío de seguridad cuando las fuerzas de paz de la ONU se retiren del sur de Líbano al vencer su mandato a finales de año. (REUTERS/ARCHIVO)
Beirut busca impedir un vacío de seguridad cuando las fuerzas de paz de la ONU se retiren del sur de Líbano al vencer su mandato a finales de año. (REUTERS/ARCHIVO)

Durante la conversación, ambos responsables abordaron los acontecimientos de Oriente Próximo y la necesidad de coordinar a los países de la región frente a “la hegemonía y el belicismo del régimen sionista contra Líbano y otras naciones de la región”.

Araqchi también transmitió la preocupación constante de Irán por preservar la soberanía y la integridad territorial del Líbano ante las agresiones del “régimen israelí genocida”. Berri no se había pronunciado sobre la conversación hasta el momento.

Temas Relacionados

LíbanoIsraelHezbollahJoseph AounONUIránGuerra en Medio OrienteÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Abandonaron la ciudad hace 30 años para irse a la selva y lograron criar a sus hijos cultivando su propia tierra sin químicos

En una zona aislada del Napo, la jornada empieza a las cinco de la mañana, termina antes del calor fuerte y se organiza según distancias, transporte fluvial y recursos disponibles

Abandonaron la ciudad hace 30 años para irse a la selva y lograron criar a sus hijos cultivando su propia tierra sin químicos

Rusia atacó con drones una camioneta en el sur de Ucrania: al menos cinco muertos y siete heridos

Las imágenes difundidas por las autoridades mostraron el vehículo blanco con los vidrios destrozados y rastros de sangre sobre uno de sus laterales

Rusia atacó con drones una camioneta en el sur de Ucrania: al menos cinco muertos y siete heridos

Von der Leyen pronunciará el discurso sobre el Estado de la UE y presentará la hoja de ruta del bloque para el próximo año

La jefa del Ejecutivo comunitario intervendrá en Estrasburgo ante la Eurocámara para fijar el rumbo del nuevo curso político en asuntos como IA, cambio climático y defensa

Von der Leyen pronunciará el discurso sobre el Estado de la UE y presentará la hoja de ruta del bloque para el próximo año

Estados Unidos pidió confiscar USD 61 millones en criptomonedas obtenidas por operadores chinos por la venta de crudo iraní

La demanda señaló a las firmas chinas Blessed Trust y Hexa Whale, las cuales utilizaron cuentas en la plataforma Binance para blanquear ganancias procedentes de la comercialización de petróleo de Irán

Estados Unidos pidió confiscar USD 61 millones en criptomonedas obtenidas por operadores chinos por la venta de crudo iraní

Japón registró un déficit comercial por cuarto mes consecutivo por el aumento de las importaciones de petróleo

Las compras externas totalizaron el equivalente a USD 71.900 millones y el salto en la balanza se explicó en gran parte por el aumento del costo del crudo, en un mes marcado por la presión sobre la energía

Japón registró un déficit comercial por cuarto mes consecutivo por el aumento de las importaciones de petróleo
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Mucho pozole? Lo que puedes hacer en casa para aliviar la pesadez estomacal

¿Mucho pozole? Lo que puedes hacer en casa para aliviar la pesadez estomacal

Vecinos de SJM instalan 1.200 cámaras de seguridad: y monitorean la seguridad por turnos voluntarios

Super Astro Luna hoy martes 15 de septiembre: revisa el número y signo ganador

María Fernanda Cabal afirmó que si un joven quiere hacerse cambio de sexo debería esperar hasta los 18 años: “Con los niños no”

Fuerza Aérea desplegó equipo especial de rescate en el Parque Tatamá para ubicar a pasajeros del avión accidentado en la selva de Chocó: la aeronave se habría roto en tres pedazos

DEPORTES

El emotivo mensaje de Ronald Koeman tras la muerte de Bartina, su pareja desde que tenía 17 años

El emotivo mensaje de Ronald Koeman tras la muerte de Bartina, su pareja desde que tenía 17 años

“¿Puedo hacer una llamada?”: se conoció el video del arresto de un símbolo del fútbol europeo acusado de conducir bajo los efectos del gas de la risa

Tras confirmarse el calendario 2027 de la Fórmula 1, qué chances tiene Argentina de recibir un Gran Premio el próximo año

Los 3 futbolistas con los que Arruabarrena no contará hasta 2027 en Boca Juniors y el “refuerzo” que sumará

Es argentina, trabaja en un fondo de inversión en Nueva York y ganó el oro en esgrima: “Estas oportunidades son pocas”

ENTRETENIMIENTO

La Odisea supera a Jurassic World y se convierte en la película más taquillera de Universal con casi USD 1.685 millones

La Odisea supera a Jurassic World y se convierte en la película más taquillera de Universal con casi USD 1.685 millones

“Solo estábamos la cámara y yo”: Zack Snyder habló sobre la libertad de hacer cine independiente tras dirigir grandes producciones

Netflix estrenará en 2027 El mundo según Jonás, una distopía latinoamericana basada en Philip K. Dick

Tim Burton perdió un año de trabajo y Nicolas Cage el papel de su vida: así fue la película de Superman que jamás se filmó

Elvis Presley, 20 millones de visitantes y una casa que se transformó en Monumento Histórico Nacional: la verdad detrás de Graceland