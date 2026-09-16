El presidente de Líbano busca un pacto de seguridad con Israel: “No tenemos más opción que las negociaciones”

El Líbano buscará un acuerdo de seguridad con Israel y quiere desarmar a los terroristas de Hezbollah sin una confrontación. (REUTERS/ARCHIVO)

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El presidente libanés Joseph Aoun dijo que buscará un acuerdo de seguridad con Israel cuando sus fuerzas se retiren del sur de Líbano y pretende desarmar al grupo terrorista Hezbollah sin una confrontación, según declaró en una entrevista exclusiva con AFP antes de viajar a Francia el miércoles.

“No tenemos más opción que las negociaciones, porque la alternativa es la guerra, que sería muy costosa para nosotros”, afirmó Aoun. El mandatario sostuvo que el desarme del grupo respaldado por Irán “no es negociable ni está abierto a discusión”, aunque aseguró que su objetivo es resolverlo de forma pacífica y evitar una nueva guerra civil.

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La prioridad inmediata de Beirut es impedir un vacío de seguridad cuando las fuerzas de paz de la ONU abandonen el sur del país, una zona con presencia israelí. El mandato de esa misión, desplegada desde 1978, expirará a finales de año después de que el Consejo de Seguridad votara en 2025 ponerle fin bajo presión de Estados Unidos.

Aoun propuso crear una fuerza temporal, europea o de otra composición, hasta que el Ejército libanés pueda asumir el control del área. Dijo que podría incluir efectivos europeos, árabes, asiáticos, estadounidenses o de Naciones Unidas, y pidió apoyo de Estados Unidos, la Unión Europea y los países árabes para el despliegue militar en el sur.

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Durante su visita a París, el presidente participará en una reunión organizada por Emmanuel Macron, a la que también asistirá el rey Abdalá II de Jordania. El objetivo será obtener respaldo internacional para las tropas libanesas mientras se despliegan por todo el país.

Aoun planteó que el eventual pacto con Israel sirva primero para terminar con el estado de hostilidad y retirar a los ejércitos de la frontera. Según explicó, ese entendimiento podría preceder a un acuerdo de paz, aunque Líbano no está preparado para avanzar directamente hacia esa etapa.

Apoyo iraní

Por su parte, el ministro de Exteriores del régimen de Irán, Abbas Araqchi, expresó al presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, el apoyo de Teherán a la resistencia libanesa y planteó una mayor coordinación regional para hacer frente a Israel, según un comunicado de la cartera iraní.

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Beirut busca impedir un vacío de seguridad cuando las fuerzas de paz de la ONU se retiren del sur de Líbano al vencer su mandato a finales de año. (REUTERS/ARCHIVO)

Durante la conversación, ambos responsables abordaron los acontecimientos de Oriente Próximo y la necesidad de coordinar a los países de la región frente a “la hegemonía y el belicismo del régimen sionista contra Líbano y otras naciones de la región”.

Araqchi también transmitió la preocupación constante de Irán por preservar la soberanía y la integridad territorial del Líbano ante las agresiones del “régimen israelí genocida”. Berri no se había pronunciado sobre la conversación hasta el momento.