Estados Unidos

El Concejo de la Ciudad de Nueva York debate sobre el tiempo frente a las pantallas y el uso de dispositivos digitales en las escuelas

El Departamento de Educación cuestionó la utilidad pedagógica de las herramientas digitales y el sistema educativo aplicó un filtro para los equipos entregados a alumnos

Los Angeles prohibe celulares en escuelas
El Concejo de Nueva York debate el tiempo de pantalla y el uso de dispositivos digitales en las escuelas públicas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Departamento de Educación de Nueva York informó que bloqueó el acceso libre a YouTube en los dispositivos entregados a estudiantes de las escuelas públicas, luego de una audiencia del Concejo Municipal que puso bajo revisión la presencia de pantallas, plataformas digitales e inteligencia artificial dentro de las aulas.

La medida comenzó a aplicarse el miércoles a las 17.00, de acuerdo con declaraciones de Scott Strickland, director de informática del Departamento de Educación de la ciudad, recogidas por CBS News New York. La restricción alcanza a los equipos asignados a los alumnos, como tabletas y computadoras portátiles.

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Los concejales Shekar Krishnan y Eric Dinowitz cuestionaron durante la sesión que la expansión de herramientas digitales en las escuelas haya demostrado beneficios sostenidos sobre el aprendizaje. Ambos plantearon que el uso de estos recursos debe tener una finalidad pedagógica verificable.

El Concejo pide limitar el uso autónomo de YouTube

Un niño de 7 años con camiseta a rayas y jeans, sentado en un sofá, sonríe mientras mira el logo de YouTube Kids en un televisor.
El Departamento de Educación de Nueva York bloqueó el acceso libre a YouTube en los dispositivos entregados a estudiantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Krishnan señaló que el uso de pantallas se extendió durante la pandemia y afirmó que el asunto persiste dentro del sistema educativo. “Su presencia se mantuvo después de la pandemia y ahora representa un problema”, sostuvo el concejal ante el comité, tal como informó CBS News New York.

El debate se concentró especialmente en la navegación autónoma por YouTube desde dispositivos escolares. Dinowitz advirtió que algunos estudiantes acceden a la plataforma durante las clases sin una actividad académica definida. “Hay alumnos que navegan en YouTube mientras esperan el próximo estímulo de este aprendizaje convertido en juego”, afirmó.

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La propuesta de los ediles no impediría que los docentes proyecten videos como parte de una lección. Sin embargo, buscan que el Departamento de Educación de Nueva York justifique el empleo de contenidos audiovisuales y otras tecnologías en función de un objetivo educativo concreto.

Strickland aseguró que la decisión adoptada por la ciudad sigue una orientación similar a la puesta en marcha por el sistema de escuelas públicas de Los Ángeles. “Escuchamos con claridad todas las preocupaciones. Desde el miércoles a las cinco de la tarde, YouTube quedó filtrado en todos los dispositivos de los estudiantes”, declaró durante la audiencia.

Las autoridades revisan el efecto de las pantallas sobre el aprendizaje

Una vista de un aula con varios niños sentados en sus pupitres, concentrados en tabletas o teléfonos celulares que sostienen. Una maestra observa desde el fondo.
Las autoridades pidieron precisiones sobre inteligencia artificial, contratación de servicios tecnológicos y la prohibición de teléfonos celulares en la jornada escolar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Concejo Municipal difundió un informe de 28 páginas que reúne investigaciones, auditorías y antecedentes elaborados durante varios años por organismos de la ciudad y del estado. El documento concluyó que un mayor tiempo frente a pantallas y la disponibilidad de dispositivos no mejoran de manera fiable el rendimiento escolar, de acuerdo con la cobertura de CBS News New York.

Los integrantes del comité también solicitaron precisiones sobre la definición de tiempo de pantalla, los mecanismos para contratar servicios tecnológicos y el proceso mediante el cual se elaboraron las directrices sobre inteligencia artificial. Además, preguntaron por las consecuencias de la prohibición estatal de teléfonos celulares durante toda la jornada escolar.

Danielle Giunta, primera vicecanciller del sistema educativo neoyorquino, aseguró que la tecnología debe utilizarse de forma planificada. “Si vamos a emplear dispositivos digitales en las aulas, su uso tiene que ser intencional y activo, no pasivo. No queremos que los niños estén aislados frente a un dispositivo individual”, expresó.

La discusión también incluye el modelo de entrega de un dispositivo por estudiante en los primeros años de escolaridad y la posibilidad de que determinadas evaluaciones vuelvan a realizarse con lápiz y papel.

La pandemia dejó medio millón de iPads y fallas de control

El informe citado durante la audiencia indicó que, durante la emergencia sanitaria, el Departamento de Educación adquirió 511.000 iPads por 287 millones de dólares. El organismo además destinó cerca de 4 millones de dólares mensuales al servicio de datos para esos equipos.

Una auditoría posterior de la oficina del contralor de la ciudad detectó que no existía un sistema centralizado para rastrear los dispositivos. La revisión identificó más de 3.000 casos en los que estudiantes recibieron varios iPads, informó el medio local.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que sigue de cerca las decisiones de la ciudad y dejó abierta la posibilidad de impulsar medidas estatales cuando se reanude el período legislativo. “Me preocupa mucho el tiempo de pantalla en las escuelas, en particular en los grados iniciales. Sabemos que debemos hacer más”, afirmó.

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