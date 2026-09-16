El video de la caída del helicóptero de NBC y Telemundo en Los Ángeles durante la transmisión en vivo: así se precipitó a tierra

Captura de la transmisión desde el interior del NewsChopper 4 que muestra la pérdida de altitud en Chatsworth antes del impacto fatal.

Guardar

Un helicóptero de noticias se estrelló en el barrio de Chatsworth, al norte de Los Ángeles, poco antes de las 19:00 del martes 15 de septiembre, mientras brindaba cobertura aérea de un accidente de tránsito para NBC4 y Telemundo 52. La aeronave, identificada como NewsChopper 4 y operada por Angel City Air, cayó en el bloque 9100 de North Mason Avenue y dejó tres muertos: la periodista Eliana Moreno, el piloto George Marciniw y una tercera persona que se encontraba en tierra cuya identidad no fue difundida por las autoridades.

El siniestro se produjo en el valle de San Fernando, una zona donde varios helicópteros de noticias habían convergido esa tarde para dar seguimiento a un choque entre un autobús de la red Metro y otro vehículo. Según informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), la aeronave cayó entre dos edificios comerciales, desencadenó un incendio y causó daños en el área.

PUBLICIDAD

La causa del accidente permanece bajo investigación.

El video muestra la caída del helicóptero de noticias sobre Chatsworth en tiempo real

Las imágenes difundidas por NBC Los Ángeles muestran al NewsChopper 4 en plena cobertura del accidente de tránsito en Chatsworth. Segundos después, la aeronave pierde estabilidad, colapsa y cae hasta estrellarse contra el suelo.

La señal de transmisión se interrumpe en el momento del impacto. Las imágenes no permiten establecer la causa de la caída; la investigación oficial determinará qué ocurrió.

El accidente aéreo dejó tres muertos, un incendio y daños en cuatro vehículos

De acuerdo con el LAFD, el impacto provocó un incendio que dañó cuatro vehículos y dos contenedores de almacenamiento en los alrededores. Más de 56 bomberos acudieron al lugar y lograron extinguir las llamas por completo, sin que ninguna estructura adicional resultara comprometida. Dos personas fueron trasladadas a un hospital, aunque NBC Los Ángeles y Reuters difieren sobre el número exacto de hospitalizados, por lo que no es posible confirmar una cifra definitiva. Su estado de salud no fue confirmado.

PUBLICIDAD

Las imágenes de NBC Los Ángeles muestran que el NewsChopper 4 perdió estabilidad en plena cobertura aérea y cayó antes de que se interrumpiera la transmisión. (ABC Affiliate KABC via REUTERS)

El capitán Brandon Silverman, portavoz del LAFD, describió el estado de la aeronave: “Del helicóptero en sí, está prácticamente destruido. Vamos a tener que revisar los escombros para determinar cuántas víctimas había a bordo e identificar el helicóptero; ni siquiera podíamos ver la cola”, citó NBC Los Ángeles.

Una testigo relató que su marido, integrante de las fuerzas del orden, advirtió algo inusual en el vuelo instantes antes de la caída: “Vimos que se bamboleaba. Cinco segundos después… vimos una gran columna de humo”, según recogió el mismo medio.

Quiénes eran Eliana Moreno y George Marciniw, las víctimas a bordo del NewsChopper 4

Eliana Moreno, de casi 40 años, nació en el condado de Orange, al sur de Los Ángeles. Se graduó en 2010 en la Universidad Chapman con una licenciatura en periodismo audiovisual y ciencias políticas. Ese mismo año se incorporó al equipo de Angel City Air y a lo largo de su carrera trabajó para varios medios del sur de California, con cobertura tanto en inglés como en español para NBC4 y Telemundo 52. En su cuenta de Instagram se presentaba como “Eli in the heli” y en una publicación escribió: “Tengo el mejor trabajo del mundo”, de acuerdo con lo que recogió NBC News.

PUBLICIDAD

El accidente del helicóptero en North Mason Avenue dejó tres muertos: la periodista Eliana Moreno, el piloto George Marciniw y una tercera persona en tierra. (George Marciniw / Facebook)

George Marciniw creció en el sur de California y se graduó de la escuela Burbank High School en 1974. Acumulaba más de 30 años de experiencia como piloto. En sus redes sociales compartía imágenes del paisaje urbano de Los Ángeles tomadas durante lo que él llamaba un “news cruise” y con frecuencia atribuía esas fotografías a su colega Moreno. Ambos volaban juntos desde 2023.

NBC4 y Telemundo 52 emitieron un comunicado conjunto: “Estamos profundamente apenados de informar que un helicóptero que brindaba cobertura aérea para NBC4 y Telemundo 52 estuvo involucrado en un accidente fatal en Los Ángeles el martes por la tarde. Extendemos nuestras más sentidas condolencias a las familias, amigos y colegas de quienes perdieron la vida”.

PUBLICIDAD

El accidente aéreo es investigado por la NTSB y la FAA

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) confirmaron que sus equipos llegarían el miércoles 16 de septiembre al lugar del accidente para iniciar la investigación formal.

La causa del accidente aéreo en Los Ángeles permanece bajo investigación y las imágenes del video no permiten determinar qué originó la caída. (ABC Affiliate KABC via REUTERS)

La NTSB precisó en un comunicado que investiga el accidente del 15 de septiembre de un helicóptero Eurocopter AS 350 B2 en Chatsworth, California.

El NewsChopper 4 cubría un choque entre un autobús de Metro y un vehículo que dejó al menos dos muertos

Ese martes por la tarde, un vehículo chocó contra un autobús de la red Metro de Los Ángeles cerca de la intersección de la calle Nordhoff y la avenida De Soto, según LAPD.

El siniestro, reportado poco después de las 17:00, dejó al menos dos muertos y seis heridos que fueron hospitalizados en estado desconocido. Los bomberos debieron realizar rescates para liberar a víctimas que quedaron atrapadas tras el impacto. Las autoridades no precisaron si los fallecidos eran pasajeros del autobús, ocupantes del vehículo o peatones, ni dieron a conocer su identidad.

PUBLICIDAD