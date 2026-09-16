Estados Unidos

El aeropuerto JFK de Nueva York cambia sus accesos por las obras de reconstrucción

La Port Authority pide consultar las alertas, utilizar el AirTrain o el transporte público y salir con anticipación debido a desvíos, cierres parciales y mayor congestión en las terminales internacionales

Las obras del programa de USD 19.000 millones modifican caminos, estacionamientos y accesos a distintas terminales del aeropuerto.
Las obras del programa de USD 19.000 millones modifican caminos, estacionamientos y accesos a distintas terminales del aeropuerto.
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El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York (JFK) atraviesa esta semana una reorganización de accesos por su reconstrucción, y la Port Authority of New York and New Jersey (PANYNJ) recomienda usar transporte público, reservar estacionamiento con anticipación si se conduce y salir con más tiempo ante los desvíos y la congestión en torno a las terminales.

Las demoras pueden comenzar incluso antes de llegar al aeropuerto para quienes viajen desde Nueva Jersey. Durante la misma semana habrá restricciones nocturnas en el George Washington Bridge, cierres parciales en el Lincoln Tunnel, trabajos en el Holland Tunnel y un cierre nocturno del Lincoln Tunnel Expressway por la construcción del nuevo Midtown Bus Terminal.

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La transformación de JFK implica una inversión de USD 19.000 millones y reúne obras simultáneas en terminales internacionales, caminos internos, estacionamientos y la red del AirTrain. El objetivo es ampliar la capacidad del aeropuerto internacional de Nueva York y adaptarlo al crecimiento del tráfico aéreo.

El sistema ferroviario permite llegar a las terminales evitando parte de la congestión provocada por las obras y los cambios en la circulación interna.
El sistema ferroviario permite llegar a las terminales evitando parte de la congestión provocada por las obras y los cambios en la circulación interna.

Accesos modificados por las obras dentro de JFK

Los vuelos continúan operando con normalidad, pero el trayecto previo al embarque puede variar según la terminal. Algunas calles internas tienen recorridos modificados, existen cierres parciales en distintos sectores y los puntos de ascenso y descenso para taxis y servicios de transporte por aplicación cambiaron en determinadas áreas.

La autoridad aeroportuaria pidió a los pasajeros consultar las alertas oficiales antes de salir de sus hogares. Las horas pico pueden concentrar más vehículos en las vías de acceso y en las zonas de llegada y partida de cada terminal.

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Los pasajeros pueden viajar en el Long Island Rail Road hasta Jamaica y continuar desde allí en el AirTrain hacia las terminales.
Los pasajeros pueden viajar en el Long Island Rail Road hasta Jamaica y continuar desde allí en el AirTrain hacia las terminales.

La principal alternativa para evitar el tránsito es combinar tren o metro con el AirTrain JFK, el sistema ferroviario elevado que conecta las terminales con estaciones externas. La PANYNJ aconseja tomar el Long Island Rail Road (LIRR) hasta Jamaica Station y completar desde allí el recorrido hacia el aeropuerto.

También es posible llegar en metro hasta Jamaica o Howard Beach, dos estaciones con conexión al AirTrain. Los autobuses que enlazan con esas paradas integran las opciones para reducir la circulación de vehículos particulares dentro del complejo aeroportuario.

La reconstrucción mantiene sectores viales intervenidos y puede modificar temporalmente los recorridos de vehículos particulares, taxis y servicios por aplicación.
La reconstrucción mantiene sectores viales intervenidos y puede modificar temporalmente los recorridos de vehículos particulares, taxis y servicios por aplicación.

Nuevas terminales, caminos y conexiones ferroviarias

Quienes necesiten dejar o recoger a un pasajero sin ingresar con el auto hasta las terminales pueden utilizar el estacionamiento gratuito de espera y recogida de Lefferts Boulevard AirTrain Station. Desde ese punto, los viajeros pueden continuar en el tren interno del aeropuerto.

La reconstrucción contempla nuevas terminales internacionales, una ampliación y reorganización de la red vial, mejoras en la capacidad del AirTrain y nuevos estacionamientos. El programa también prevé áreas comerciales y gastronómicas renovadas, además de espacios públicos más amplios y mejor conectados.

La construcción forma parte del programa de modernización que cambiará de manera sustancial la infraestructura de JFK.
La construcción forma parte del programa de modernización que cambiará de manera sustancial la infraestructura de JFK.

Los cambios afectan el acceso a algunas terminales, la ubicación de los estacionamientos y los circuitos para vehículos de alquiler y taxis. Por eso, quienes decidan conducir deben verificar previamente el punto de llegada correspondiente y reservar lugar para estacionar.

La acumulación de obras en JFK y en los cruces sobre el río Hudson vuelve más complejo el desplazamiento entre Nueva Jersey, Manhattan y Queens. Los pasajeros que atraviesen esa zona para tomar un vuelo pueden encontrar demoras tanto en puentes y túneles como en los accesos finales al aeropuerto.

La PANYNJ mantiene la recomendación de revisar el estado del tránsito, elegir el AirTrain cuando sea posible y prever una mayor anticipación para el viaje. Las alertas del aeropuerto también informan los cambios vigentes en accesos, estacionamiento y puntos de recogida según cada terminal.

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