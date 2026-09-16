Estados Unidos

Nueva York monitorea 45 cursos de agua ante el riesgo de contaminación tras las intensas lluvias

El Departamento de Protección Ambiental utiliza registros históricos, controles bacteriológicos y datos operativos de las plantas de tratamiento para calcular la duración de las condiciones desfavorables en ríos, bahías, canales y estuarios urbanos

El DEP utiliza modelos de calidad del agua para estimar cómo las precipitaciones pueden afectar temporalmente ríos, bahías, canales y estuarios de los cinco distritos.
El DEP utiliza modelos de calidad del agua para estimar cómo las precipitaciones pueden afectar temporalmente ríos, bahías, canales y estuarios de los cinco distritos.
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Las lluvias recientes llevaron a NotifyNYC a emitir esta mañana un Waterbody Advisory, una recomendación preventiva sobre la calidad del agua en distintos ríos, bahías, canales y estuarios de Nueva York, ante la posible suba temporal de bacterias después de las precipitaciones. El aviso cobra relevancia tras un verano de lluvias intensas que provocó inundaciones, interrupciones del transporte y problemas recurrentes en la red hídrica urbana.

La advertencia está dirigida sobre todo a quienes practican kayak, remo, pesca recreativa, navegación y deportes con contacto directo con el agua. No equivale a un cierre obligatorio de las vías acuáticas, pero permite que cada persona evalúe si conviene postergar la actividad.

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Los modelos incorporan registros históricos de precipitaciones y calidad del agua junto con información procedente de las plantas de tratamiento.
Los modelos incorporan registros históricos de precipitaciones y calidad del agua junto con información procedente de las plantas de tratamiento.

El Departamento de Protección Ambiental de la Ciudad de Nueva York (DEP) opera un sistema que vigila 45 cursos de agua en los cinco distritos. Sus modelos combinan una década de registros de precipitaciones y calidad del agua con información en tiempo real de las plantas de tratamiento de aguas residuales.

El desborde de alcantarillas tras las tormentas

Buena parte de la ciudad utiliza un sistema de alcantarillado combinado, por el que circulan en la misma red las aguas residuales domésticas y el agua de lluvia. Cuando una tormenta descarga grandes volúmenes en poco tiempo, las tuberías y las plantas de tratamiento pueden alcanzar su capacidad máxima.

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Los cuerpos de agua rodeados por áreas densamente urbanizadas pueden experimentar cambios temporales en su calidad después de tormentas intensas.
Los cuerpos de agua rodeados por áreas densamente urbanizadas pueden experimentar cambios temporales en su calidad después de tormentas intensas.

Para reducir el riesgo de inundaciones mayores, parte de ese caudal puede descargarse de forma temporal en ríos y bahías mediante desbordamientos de alcantarillado combinado, conocidos como CSO por su denominación en inglés. Esas descargas mezclan agua de lluvia con aguas residuales y pueden elevar la concentración de enterococos, bacterias utilizadas como indicador de contaminación fecal y de posibles riesgos para la salud.

El sistema del DEP estima durante cuánto tiempo pueden persistir condiciones menos favorables después de cada episodio de lluvia. La previsión se basa en 10 años de datos históricos, además del seguimiento de las precipitaciones y de las instalaciones de saneamiento.

Cuando la red combinada alcanza su capacidad, pueden producirse descargas temporales que mezclan agua de lluvia con aguas residuales.
Cuando la red combinada alcanza su capacidad, pueden producirse descargas temporales que mezclan agua de lluvia con aguas residuales.

Las playas oceánicas tienen un mecanismo de control distinto, con protocolos específicos de muestreo bacteriológico. Si los valores superan los límites sanitarios, pueden recibir advertencias o cierres temporales; los avisos para cursos de agua interiores, en cambio, informan sobre una probabilidad mayor de contaminación sin prohibir automáticamente el acceso.

Un verano de inundaciones y presión sobre la red hídrica

Kayakistas, remeros y otras personas que tienen contacto con el agua son parte del público al que están dirigidas las advertencias preventivas.
Kayakistas, remeros y otras personas que tienen contacto con el agua son parte del público al que están dirigidas las advertencias preventivas.

Durante los últimos meses, Nueva York registró lluvias torrenciales repetidas, inundaciones repentinas en calles y estaciones de metro, rescates de automovilistas atrapados y cortes en el transporte. También hubo cierres temporales de playas y cursos de agua, junto con múltiples alertas por la calidad del agua.

El impacto de una tormenta puede extenderse más allá de las horas de lluvia porque la infraestructura de drenaje, alcantarillado y tratamiento continúa procesando el volumen acumulado. Los ríos, bahías y canales que atraviesan la ciudad son utilizados diariamente para actividades recreativas y náuticas.

Durante lluvias fuertes, el volumen que ingresa al sistema puede superar su capacidad y provocar descargas hacia ríos, canales y bahías.
Durante lluvias fuertes, el volumen que ingresa al sistema puede superar su capacidad y provocar descargas hacia ríos, canales y bahías.

Las tormentas más intensas asociadas al cambio climático incrementan la escorrentía, sobrecargan alcantarillas y plantas de tratamiento, y aumentan la posibilidad de descargas combinadas. La ciudad impulsa proyectos de infraestructura verde, mayor capacidad de almacenamiento y mejoras en el drenaje para reducir el efecto de futuras precipitaciones.

El DEP recomienda revisar el sistema de avisos antes de ingresar a un curso de agua urbano luego de lluvias fuertes. También aconseja suscribirse a las alertas de NotifyNYC, verificar las comunicaciones de NYC Parks y otras agencias, y evitar el contacto con el agua inmediatamente después de una tormenta intensa.

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