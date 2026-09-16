Estados Unidos

La gasolina supera los cuatro dólares en el sur de Florida

Las tarifas promedio en Miami y Fort Lauderdale obligan a conductores y comercios a ajustar viajes, mientras el diésel también aumenta los costos de transporte

La gasolina superó los cuatro dólares por galón en el sur de Florida y elevó los gastos de traslado en Miami y Fort Lauderdale (REUTERS/Aaron Schwartz/File Photo)
La gasolina superó los cuatro dólares por galón en el sur de Florida y elevó los gastos de traslado en Miami y Fort Lauderdale (REUTERS/Aaron Schwartz/File Photo)
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El combustible superó los cuatro dólares por galón en el sur de Florida y elevó los gastos de traslado de conductores, comercios y transportistas. La suba de los precios de la gasolina alcanzó a Miami y Fort Lauderdale, donde la falta de una baja inmediata ya modifica las rutinas diarias, informó CBS Miami.

La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) atribuyó el panorama a un mercado energético volátil, con el petróleo crudo por encima de los 100 dólares por barril. Mark Jenkins, vocero de la organización, advirtió al medio que no es posible anticipar el comportamiento de las cotizaciones de una semana o un mes a otro.

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Fort Lauderdale y Miami registran promedios superiores a cuatro dólares

Fort Lauderdale registró un promedio de 4,16 dólares por galón y Miami llegó a 4,13 dólares, según datos relevados por CBS Miami (REUTERS/Ken Cedeno)
Fort Lauderdale registró un promedio de 4,16 dólares por galón y Miami llegó a 4,13 dólares, según datos relevados por CBS Miami (REUTERS/Ken Cedeno)

En Fort Lauderdale, el galón de gasolina regular promedió 4,16 dólares, mientras que en Miami llegó a 4,13 dólares, de acuerdo con los datos recogidos por CBS Miami el 15 de septiembre. Un galón equivale a unos 3,8 litros, por lo que el costo se aproxima a 1,10 dólares por litro.

Jenkins aseguró que el incremento comenzó a alterar la forma en que los residentes organizan sus viajes. “Los precios llegaron a un punto en el que al menos la mitad de los conductores está haciendo cambios: trayectos más cortos, combinar diligencias y compartir el vehículo”, afirmó en declaraciones recogidas por el canal.

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La situación se reflejó en gastos concretos para propietarios de vehículos. Kyle Martinez, conductor de una camioneta deportiva, contó que necesitó más de 65 dólares para llenar el tanque. “Nos cobran mientras pueden hacerlo”, expresó, citado por el medio local.

También se registraron mayores costos entre trabajadores que dependen del combustible para sus actividades. Un peluquero de mascotas consultado por la emisora pagó 90 dólares para completar los depósitos de sus generadores y de su vehículo, una erogación que ilustra el impacto de los precios de la gasolina sobre pequeños negocios.

Las opciones más baratas escasean en el sur de Florida

Una mano humana sostiene una boquilla de combustible verde metálica insertada en la boca del depósito de nafta de un automóvil gris oscuro en una estación de servicio.
Las opciones más baratas escasean en el sur de Florida, con diferencias acotadas entre estaciones de servicio en Dania Beach y Davie (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de surtidores con tarifas más bajas se volvió más frecuente, aunque las diferencias entre estaciones resultan limitadas. CBS Miami detectó gasolina regular a 3,99 dólares por galón en una estación Rocket de la carretera Federal, en Dania Beach.

El valor contrastó con el de una tienda Costco en Davie, habitualmente identificada como una alternativa de menor precio. Allí, la gasolina regular se ofrecía a 4,03 dólares por galón el martes, mientras que el combustible prémium alcanzaba los 4,54 dólares, detalló la cobertura.

Para quienes viajan de forma regular entre Fort Lauderdale y Miami, la comparación con el transporte público muestra costos dispares. Conducir representa entre 173 y 200 dólares mensuales, una estimación condicionada por la congestión durante las horas de mayor demanda.

El pase mensual de Tri-Rail tiene un precio de 110 dólares, al que deben sumarse los traslados de conexión. En cambio, el servicio de Brightline ronda los 500 dólares al mes, sin contar el estacionamiento, precisó el informe. Esos montos sitúan al tren regional como una alternativa de menor costo frente al automóvil, aunque la conveniencia depende de los trayectos complementarios de cada usuario.

El diésel encarece el transporte de mercancías

La presión también alcanza al diésel, combustible que utiliza buena parte de la flota comercial. En una parada de camiones de Davie, el precio se ubicó cerca de los 6,50 dólares por galón, una cifra que el reporte describió como récord.

Un camionero declaró a la cadena que llenar un tanque de 200 galones puede costar entre 1.200 y 1.500 dólares. Esa escala de gastos tiene incidencia sobre la distribución de productos, desde alimentos hasta ropa.

A muchos negocios les pertenecen camiones y usan diésel; cuando el diésel cuesta más, a usted le costará más”, sostuvo Jenkins, al referirse a la transferencia de los mayores costos de transporte a los consumidores. La AAA no fijó una fecha para una eventual reducción de los valores.

La evolución quedará ligada al precio del crudo y a las variaciones del mercado, señaló el vocero. Mientras tanto, los conductores del sur de Florida enfrentan tarifas elevadas tanto para los desplazamientos cotidianos como para el abastecimiento de vehículos de trabajo.

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