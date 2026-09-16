Estados Unidos

Nueva York pagará hasta USD 45 por hora a los removedores de nieve: requisitos y cómo inscribirse

La ciudad abre el registro de otoño para el programa de emergencia invernal 2026-2027 con un proceso simplificado y cobros acelerados. Consulta la fecha de registro, las sedes habilitadas y las condiciones del Departamento de Sanidad para sumarte al equipo

Nueva York elevó el pago de los Emergency Snow Shovelers a USD 30 por hora y a USD 45 por hora después de las 40 horas semanales para la temporada invernal 2026-2027. (Reuters)
Nueva York elevó el pago de los Emergency Snow Shovelers a USD 30 por hora y a USD 45 por hora después de las 40 horas semanales para la temporada invernal 2026-2027. (Reuters)
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Nueva York eleva el pago a los Emergency Snow Shovelers (removedores de nieve de emergencia) a USD 30 por hora como base, con posibilidad de alcanzar USD 45 por hora, y abre la inscripción para la temporada invernal 2026-2027 con un proceso renovado que elimina trámites, adelanta los registros al otoño y acelera el cobro para los trabajadores.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el aumento junto al comisionado de Sanidad, Gregory Anderson. Los USD 30 por hora rigen desde el primer turno; una vez superadas las 40 horas trabajadas en una misma semana, la tarifa sube a USD 45 por hora. Ambas cifras representan un aumento respecto de los USD 19,14 y USD 28,71 que se pagaban hasta la temporada anterior.

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El alcalde Zohran Mamdani y el comisionado Gregory Anderson anunciaron que el programa de removedores de nieve de emergencia tendrá una inscripción renovada y un cobro más rápido. (REUTERS/Jeenah Moon TPX IMAGES OF THE DAY)
El alcalde Zohran Mamdani y el comisionado Gregory Anderson anunciaron que el programa de removedores de nieve de emergencia tendrá una inscripción renovada y un cobro más rápido. (REUTERS/Jeenah Moon TPX IMAGES OF THE DAY)

Pueden inscribirse todos los residentes mayores de 18 años que cuenten con autorización legal para trabajar en Estados Unidos y estén en condiciones físicas de realizar trabajo pesado en exteriores bajo condiciones climáticas adversas. La primera jornada de registro tendrá lugar el sábado 19 de septiembre de 2026, y la ciudad busca replicar —y superar— la convocatoria de la temporada pasada, cuando más de 7.800 neoyorquinos participaron del programa.

Cuánto pagan a los Emergency Snow Shovelers en Nueva York

El aumento salarial es el cambio más significativo del programa para la temporada 2026-2027. Según confirmó la ciudad, los removedores de nieve cobrarán:

  • USD 30 por hora desde el primer turno trabajado.
  • USD 45 por hora a partir de la hora 41 dentro de una misma semana laboral.

La suba representa un incremento de más del 56% respecto de las tarifas anteriores. Además, el proceso de pago también se reformuló: quienes se registren antes del 30 de noviembre de 2026 tendrán procesamiento acelerado, con el objetivo de recibir el cheque dentro de las dos semanas posteriores al trabajo realizado.

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Requisitos para inscribirse como removedor de nieve en Nueva York

El Departamento de Sanidad de Nueva York (DSNY) establece tres condiciones básicas para participar del programa:

  • Tener al menos 18 años de edad.
  • Contar con autorización legal para trabajar en Estados Unidos.
  • Estar en condiciones físicas de realizar trabajo pesado en condiciones climáticas adversas.
La primera jornada de registro para removedores de nieve en Nueva York será el sábado 19 de septiembre de 2026 y el DSNY sumará nuevas fechas en los cinco distritos. (REUTERS/Eduardo Munoz)
La primera jornada de registro para removedores de nieve en Nueva York será el sábado 19 de septiembre de 2026 y el DSNY sumará nuevas fechas en los cinco distritos. (REUTERS/Eduardo Munoz)

En cuanto a la documentación requerida, la fuente oficial no detalla los documentos que deben presentar los aspirantes. Para conocer la lista completa, es recomendable consultar los canales oficiales del DSNY en nyc.gov/snowemploy o sus redes sociales bajo el usuario @NYCsanitation.

Cuándo y dónde será la inscripción para retirar nieve

La primera jornada de registro está programada para:

  • Fecha: sábado 19 de septiembre de 2026.
  • Horario: de 9 a.m. a 5 p.m.
  • Lugar: Taft High School, 240 East 172nd Street, El Bronx.

El DSNY anunciará nuevas fechas de registro en los cinco distritos de la ciudad a través de sus redes sociales y del sitio web oficial. Registrarse antes del 30 de noviembre de 2026 habilita, además del pago acelerado, el acceso a una orientación paga de cuatro horas en diciembre, pensada para que los trabajadores estén listos antes de que caigan las primeras nevadas de la temporada.

Cómo funciona el proceso de registro y pago

Una novedad clave de este año es que ya no será necesario llevar fotografías impresas: las fotos se tomarán directamente en los eventos de registro, lo que elimina uno de los requisitos que dificultaba la participación en temporadas anteriores.

El DSNY eliminó la exigencia de llevar fotografías impresas, ya que las fotos de los aspirantes se tomarán directamente en los eventos de registro. (REUTERS/Jeenah Moon)
El DSNY eliminó la exigencia de llevar fotografías impresas, ya que las fotos de los aspirantes se tomarán directamente en los eventos de registro. (REUTERS/Jeenah Moon)

El proceso, paso a paso, es el siguiente:

  • Registrarse en uno de los eventos habilitados por el DSNY o en nyc.gov/snowemploy.
  • Recibir un correo electrónico de confirmación con una invitación a la orientación paga.
  • Completar la orientación de cuatro horas en diciembre (para quienes se registren antes del 30 de noviembre).
  • Ser asignado a un garaje del DSNY según el distrito y las preferencias de ubicación del trabajador.
  • Presentarse al garaje asignado cuando se declare una emergencia de nieve significativa.

Quienes cumplan con la orientación recibirán su primer pago con procesamiento acelerado, con el objetivo de cobrar dentro de las dos semanas posteriores a la jornada trabajada, según detalló NBC Nueva York.

Qué tareas realizan los trabajadores de emergencia durante las nevadas

Los Emergency Snow Shovelers llevan décadas prestando servicio en la ciudad. Su trabajo consiste en retirar nieve y hielo de espacios públicos que los vehículos del DSNY no pueden cubrir con la misma rapidez, entre ellos:

  • Paradas de autobús.
  • Sendas peatonales y cruces de calle.
  • Bocas de incendio.
  • Calles con escalinatas (step streets).

Durante la temporada 2025-2026, el DSNY incorporó por primera vez a los removedores durante nevadas activas y en turnos nocturnos. Junto con los trabajadores permanentes del departamento, contribuyeron a despejar 135.000 cruces peatonales, 34.000 paradas de autobús y 29.000 bocas de incendio en toda la ciudad, de acuerdo con la información oficial.

“El año pasado, miles de neoyorquinos dieron un paso al frente para ayudar a sus vecinos a despejar nieve y hielo. Este año aumentamos el pago y facilitamos la inscripción, porque cuando llegue la nieve, la ciudad necesita estar lista”, afirmó Mamdani en el anuncio, recogido por la Oficina del Alcalde.

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