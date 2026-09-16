Estados Unidos

La soltería entre hombres jóvenes crece en Estados Unidos pese al deseo de casarse

Las presiones laborales, el acceso a la vivienda y las dificultades para encontrar pareja aplazan los proyectos familiares de millones de varones estadounidenses de entre 18 y 39 años

La soltería entre hombres jóvenes en Estados Unidos creció hasta 30,4 millones en 2025, mientras la cantidad de casados de 18 a 39 años bajó frente a 2000 (Imagen Ilustrativa Infobae)
La soltería entre hombres jóvenes en Estados Unidos creció hasta 30,4 millones en 2025, mientras la cantidad de casados de 18 a 39 años bajó frente a 2000 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El número de hombres solteros de entre 18 y 39 años en Estados Unidos ascendió a 30,4 millones en 2025, frente a los 20,7 millones contabilizados en 2000, de acuerdo con cifras del Instituto de Estudios Familiares citadas por The Washington Times. En paralelo, la cantidad de hombres casados dentro de ese mismo grupo etario cayó de 18,1 millones a 15,4 millones.

El aumento de la soltería se da mientras el matrimonio se posterga entre las generaciones más jóvenes. La edad mediana del primer casamiento de los hombres estadounidenses llegó a 30,2 años, el nivel más alto, con la excepción del período de la pandemia, desde que comenzaron los registros del censo en 1890.

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La evolución de estos indicadores no supone que los hombres jóvenes hayan abandonado la idea de formar una familia. Un informe reciente del instituto sostuvo que buena parte de ellos aún aspira a casarse y tener hijos, aunque enfrenta dificultades económicas y obstáculos en el mundo de las citas.

La mayoría de los jóvenes solteros aún quiere contraer matrimonio

La mayoría de los hombres solteros de 18 a 29 años en Estados Unidos todavía quiere casarse, según una encuesta del Instituto de Estudios Familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)
La mayoría de los hombres solteros de 18 a 29 años en Estados Unidos todavía quiere casarse, según una encuesta del Instituto de Estudios Familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación, elaborada a partir de una encuesta a hombres de 18 a 29 años, señaló que el 68% de los participantes solteros quiere casarse en algún momento. Otro 21% aseguró que no tiene una posición definida, mientras que solo el 10% descartó la posibilidad.

El estudio también encontró una conexión entre las expectativas de matrimonio y paternidad. Entre quienes manifestaron que desean casarse, el 82% afirmó que le gustaría tener hijos. A la inversa, el 90% de los jóvenes que esperan ser padres dijo que también desea contraer matrimonio.

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Los investigadores del Instituto de Estudios Familiares indicaron que esas respuestas reflejan que el matrimonio y la crianza continúan asociados en los proyectos personales de muchos hombres jóvenes, incluso cuando la concreción de esos planes se demora.

Sin embargo, la encuesta detectó que solo el 16% de los participantes de entre 18 y 29 años estaba casado. La proporción variaba con la edad: alcanzaba el 6% entre los 18 y los 23 años y subía al 25% entre los 24 y los 29.

El empleo estable y la independencia económica condicionan las decisiones

Emprendedor concentrado en su laptop gestionando compras por internet, maximizando el potencial del trabajo a distancia gracias a una buena conexión online, reflejando la modernidad del home office. (Imagen ilustrativa Infobae)
La independencia económica y el empleo estable aparecen entre los principales factores que llevan a postergar el matrimonio entre hombres jóvenes en Estados Unidos (Imagen ilustrativa Infobae)

Las dificultades financieras figuran entre las principales razones que los encuestados identificaron para postergar el matrimonio. Cerca de un tercio de los hombres que no quería casarse o que todavía dudaba señaló que no había logrado independencia económica. Uno de cada cuatro mencionó la falta de un empleo estable.

El informe remarcó que más de dos tercios de los jóvenes consideraron muy importante contar con un trabajo estable antes de casarse. Al sumar a quienes lo calificaron como “algo importante”, el respaldo a esa idea superó el 90%.

La vivienda también aparece como un factor de presión para quienes intentan establecerse. The Washington Times informó que analistas relacionaron el aumento de hombres solteros con el mercado laboral, el encarecimiento habitacional y las transformaciones en las dinámicas de las relaciones.

La educación y los ingresos, añadió el estudio, se vinculan con una mayor probabilidad de casamiento. Entre los hombres de 25 a 29 años, el 45% de quienes tenían un título universitario estaba casado, frente al 19% de quienes no poseían una licenciatura ni cursaban estudios para obtenerla.

Las citas y el temor al rechazo agravan la distancia con una pareja

Las dificultades para encontrar pareja, la falta de citas y el temor al rechazo agravan la distancia entre los hombres jóvenes solteros y el matrimonio en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las dificultades para encontrar pareja, la falta de citas y el temor al rechazo agravan la distancia entre los hombres jóvenes solteros y el matrimonio en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los problemas no se limitan a la situación económica. Del total de hombres solteros consultados, solo el 30% tenía una relación romántica; el 70% restante no estaba en pareja. Aun así, cerca de tres cuartas partes de quienes no tenían una relación dijeron que estaban interesados en salir con alguien.

Alrededor de la mitad expresó que le resulta difícil encontrar a una persona dispuesta a tener una cita. A su vez, casi seis de cada diez señalaron que el temor al rechazo les impide dar el primer paso.

La búsqueda de una pareja compatible también pesa en las decisiones sobre el matrimonio. El 44% de los jóvenes que no quería casarse o no estaba seguro afirmó que le resultaba difícil hallar a la persona adecuada. Otro 36% declaró que todavía no se sentía preparado para asumir el compromiso.

El documento Young Men Want to Get Married, So What’s Holding Them Back?, publicado por el Instituto de Estudios Familiares, concluyó que los obstáculos materiales y relacionales ayudan a explicar el descenso del matrimonio entre los hombres jóvenes, más que una renuncia extendida a la vida conyugal.

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