Estados Unidos

Un joven de 12 años impulsa nuevas reglas para bicicletas eléctricas en el condado de Orange

Alex Guess presentó una petición con cinco medidas de seguridad y busca apoyo municipal para que California permita aplicar normas locales

Alex Guess, un joven de 12 años de Laguna Niguel, impulsa nuevas reglas de seguridad para las bicicletas eléctricas en el condado de Orange
Alex Guess, un joven de 12 años de Laguna Niguel, impulsa nuevas reglas de seguridad para las bicicletas eléctricas en el condado de Orange
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Un joven de 12 años de Laguna Niguel, en el condado de Orange, impulsa nuevas reglas de seguridad para las bicicletas eléctricas tras conocer de cerca accidentes que afectaron a otros menores. Su iniciativa busca que las ciudades respalden medidas locales y que los legisladores de California habiliten pruebas regulatorias en cada comunidad.

Alex Guess comenzó una petición en internet durante el verano con cinco propuestas destinadas a reducir los riesgos asociados al uso de estos vehículos entre adolescentes. La información fue difundida por CBS News, que recogió su recorrido por distintos concejos municipales del sur de California.

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El adolescente sostuvo que el aumento de la circulación de bicicletas eléctricas entre estudiantes exige medidas concretas. “Sentí que los pensamientos y las oraciones no eran suficientes. Necesitamos acciones concretas”, afirmó Guess durante declaraciones recogidas por el medio.

Alex Guess llevó su propuesta a los concejos municipales

Alex Guess llevó su propuesta a concejos municipales y pidió en San Clemente una resolución formal para apoyar una reforma de seguridad en todo el condado de Orange
Alex Guess llevó su propuesta a concejos municipales y pidió en San Clemente una resolución formal para apoyar una reforma de seguridad en todo el condado de Orange

El joven explicó que muchos de sus compañeros tienen una bicicleta eléctrica y que ha visto conductas que, a su juicio, incrementan el riesgo de accidentes. Entre ellas mencionó circular a alta velocidad, desatender normas de tránsito y realizar maniobras peligrosas.

Dos de mis amigos han tenido accidentes graves en bicicletas eléctricas”, aseguró Alex Guess a CBS News. Esa experiencia lo llevó a promover la campaña y a buscar adhesiones fuera de su escuela y de su ciudad.

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La petición contempla cinco cambios para mejorar la seguridad de las bicicletas eléctricas, aunque el informe no detalla el contenido completo de cada medida. Guess recorrió barrios, conversó con residentes y asistió a reuniones públicas para explicar su propuesta, tal y como relató en el reporte televisivo.

En una sesión del Concejo Municipal de San Clemente, pidió una resolución formal que expresara apoyo a una reforma de seguridad aplicable a todo el condado de Orange. “Estoy aquí para pedirle a San Clemente una resolución formal que apoye una reforma de seguridad para las bicicletas eléctricas en todo el condado”, manifestó ante los funcionarios locales.

Cuatro ciudades expresaron respaldo a la iniciativa

Adolescente en bicicleta eléctrica blanca con casco turquesa, moviéndose en una calle urbana flanqueada por varios autos estacionados y edificios al fondo.
Funcionarios electos de Laguna Niguel, Aliso Viejo, Irvine y San Clemente expresaron respaldo a la iniciativa sobre bicicletas eléctricas (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el reporte, la propuesta ya recibió el apoyo de funcionarios electos de Laguna Niguel, Aliso Viejo, Irvine y San Clemente. El adolescente intenta ahora que los gobiernos municipales expresen formalmente ese respaldo y acompañen el pedido ante las autoridades estatales.

Su objetivo no es eliminar el acceso de los jóvenes a estos vehículos, sino establecer condiciones para que su utilización sea más segura. Guess considera que las comunidades deberían contar con herramientas para aplicar normas adaptadas a los problemas que detectan en sus propias calles y escuelas.

La campaña también generó resistencia entre parte de los adolescentes. El joven reconoció que una versión inicial de su idea, que presentó en mayo, no tuvo buena recepción porque todavía no la había desarrollado por completo. Aun así, decidió revisar su enfoque y continuar con las gestiones.

Michael Guess, padre del estudiante, destacó la participación de su hijo en las reuniones vecinales y municipales. “Verlo ir de puerta en puerta y hablar en sesiones de los concejos de varias comunidades ha sido increíble”, afirmó al medio.

La propuesta apunta a habilitar pruebas de normas locales

El siguiente paso para Guess consiste en promover una discusión a nivel estatal. El joven pretende que los legisladores de California consideren una fórmula que permita a las ciudades poner a prueba regulaciones locales sobre bicicletas eléctricas, una posibilidad que podría servir para evaluar medidas antes de una eventual aplicación más amplia.

La asambleísta estatal Laurie Davies, representante del sur del condado de Orange, mantuvo una reunión virtual con el adolescente. El personal de su oficina indicó a CBS News que espera trabajar con él en torno a la propuesta.

Mientras se desarrolla ese debate, la Fiscalía del Distrito del condado de Orange anunció un evento de recompra de bicicletas y motocicletas eléctricas en el Angel Stadium. La actividad ofrecerá hasta 1.000 dólares en tarjetas de regalo y boletos para los Angels a quienes entreguen estos vehículos, informó el canal.

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