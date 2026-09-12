Emiten una advertencia a los dueños de mascotas ante nuevos casos de rabia: estas son las recomendaciones para proteger a los animales

Estados Unidos reforzó las recomendaciones por rabia en mascotas tras casos confirmados en perros, murciélagos y cabritos en varios estados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las autoridades sanitarias de Estados Unidos reforzaron sus recomendaciones para dueños de mascotas después de la confirmación de casos de rabia en perros, murciélagos y cabritos en distintos estados. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informó que las consultas relacionadas con posibles exposiciones al virus aumentaron 17% entre julio y agosto de 2026, frente al mismo período de 2025.

El 11 de septiembre, el Departamento de Salud de Louisiana confirmó un caso en un perro de la región de Acadiana. Fue el primer diagnóstico en un perro del estado desde 2014 y el quinto notificado allí durante los últimos 20 años. La autoridad recordó que perros, gatos y hurones mayores de tres meses deben tener la vacunación antirrábica vigente.

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Los casos notificados en Louisiana, Texas, Idaho y Carolina del Norte no corresponden a la expansión de un único brote entre estados. De acuerdo con la alerta del CDC, se trata de episodios locales y exposiciones bajo investigación, cuya evaluación depende del animal involucrado, el tipo de contacto y la circulación del virus en cada zona.

¿Cómo saber si tu mascota tiene rabia?

Los primeros síntomas de rabia en mascotas pueden confundirse con los de otras enfermedades. Según la guía del CDC para veterinarios, las manifestaciones iniciales pueden incluir fiebre, decaimiento, vómitos, pérdida de apetito y cambios de conducta.

Un animal habitualmente dócil puede mostrarse retraído o reaccionar con agresividad. A medida que la enfermedad afecta el sistema nervioso, pueden aparecer debilidad, falta de coordinación, dificultad para tragar, salivación excesiva, parálisis, convulsiones y vocalizaciones inusuales, de acuerdo con la misma guía federal.

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El CDC recomienda que los dueños contacten a un veterinario si una mascota fue mordida, arañada o tuvo contacto con fauna silvestre y luego presenta alteraciones de comportamiento o signos neurológicos. En Louisiana, las autoridades sanitarias añadieron que los propietarios deben informar esos episodios a control animal o a la dependencia local de salud pública.

También recomiendan no manipular animales silvestres que parezcan enfermos, heridos, agresivos o inusualmente dóciles. El objetivo es evitar mordeduras, arañazos o el contacto de saliva infectada con heridas o mucosas.

El CDC informó que las consultas por posibles exposiciones a la rabia aumentaron 17% entre julio y agosto de 2026 frente al mismo período de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué se sabe del perro con rabia en Louisiana?

El Departamento de Salud de Louisiana informó que el perro positivo pertenecía a la Región 4, en Acadiana. Según la autoridad estatal, el virus sigue presente entre animales silvestres de la zona, sobre todo murciélagos y mofetas, que pueden transmitirlo a mascotas.

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La dependencia confirmó que se trató del primer perro infectado en el estado desde 2014. También indicó que es el quinto caso canino detectado en Louisiana en los últimos 20 años, un período durante el cual la mayoría de los diagnósticos de rabia correspondieron a fauna silvestre.

Según Newsweek, el animal vivía en Mire, en Vermilion Parish, y fue sacrificado después de recibir el diagnóstico. El medio también informó que se aguardaban resultados de pruebas practicadas a otros perros del mismo hogar. Esos detalles no fueron incluidos en el comunicado oficial de Louisiana.

La ley estatal exige vacunación contra la rabia para perros, gatos y hurones mayores de tres meses. La autoridad sanitaria sostuvo que esa medida ayuda a reducir el riesgo de transmisión entre la fauna silvestre y las personas.

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¿Por qué hubo una alerta por rabia en Texas?

Las autoridades de San Antonio confirmaron el 18 de agosto que un perro mascota dio positivo para rabia luego de matar a una cría de mofeta cerca de una vivienda del oeste de la ciudad. De acuerdo con el comunicado municipal, el propietario no había informado el contacto inicial con el animal silvestre.

El laboratorio del Distrito Metropolitano de Salud confirmó el diagnóstico después de que el perro presentara cambios de conducta y síntomas neurológicos. La ciudad indicó que fue el primer caso en un perro mascota de Bexar County en más de una década.

La referencia se limita a Bexar County, no a todo Texas. Según los registros locales, San Antonio y ese condado notificaron 22 casos de rabia en animales silvestres entre junio y julio de 2026, frente a entre dos y tres casos durante los mismos meses de 2024 y 2025.

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Las autoridades informaron que las personas y los animales que pudieron haber estado expuestos recibieron orientación sobre las medidas preventivas. También pidieron que los dueños comuniquen cualquier interacción entre mascotas y fauna silvestre, incluso si no detectan lesiones.

Louisiana confirmó su primer caso de rabia en un perro desde 2014 y recordó la vacunación obligatoria para perros, gatos y hurones mayores de tres meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué estados notificaron otros casos recientes?

En Idaho, 24 murciélagos dieron positivo para rabia durante 2026, según datos divulgados el 2 de septiembre por el Departamento de Salud y Bienestar estatal. El total superó las cifras registradas en cada uno de los tres años anteriores: 11 casos en 2025, 10 en 2024 y 16 en 2023.

La autoridad de Idaho también advirtió sobre un aumento de reportes por contactos entre murciélagos, personas, mascotas y ganado. Por ese motivo, pidió no tocar estos animales y consultar a un servicio de salud o a un veterinario si existió contacto directo, aun cuando no haya heridas aparentes.

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En Carolina del Norte, el Departamento de Salud y Servicios Humanos confirmó rabia en tres cabritos de un zoológico móvil de Harmony, en el condado de Iredell. Un cuarto animal no fue sometido a pruebas, aunque los funcionarios consideraron probable que también estuviera infectado.

La investigación estableció que una mofeta ingresó al corral a fines de julio. De acuerdo con la dependencia estatal, los cabritos pudieron haber sido infecciosos entre el 28 de julio y el 27 de agosto, por lo que pidió a las personas que tuvieron contacto con ellos que consultaran a los departamentos locales de salud.

¿Qué síntomas provoca la rabia en las personas?

Los primeros signos de rabia en humanos pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, debilidad, malestar y hormigueo o picazón en el lugar de una mordedura, un arañazo u otra exposición. Según el CDC, el período de incubación puede durar semanas o meses.

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En fases posteriores, la enfermedad puede causar ansiedad, confusión, agitación, alucinaciones, dificultad para tragar, exceso de saliva, parálisis y temor al agua. La Organización Mundial de la Salud advierte que la rabia es casi siempre mortal después de la aparición de síntomas clínicos.

Las autoridades federales recomiendan atención médica urgente tras una mordedura o un arañazo de un mamífero potencialmente infectado. La indicación también aplica si saliva o tejido nervioso del animal entra en contacto con una herida, los ojos, la nariz o la boca.

El CDC señaló que los casos de rabia en Louisiana, Texas, Idaho y Carolina del Norte corresponden a episodios locales y no a un brote único entre estados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rabia se transmite principalmente por mordeduras y arañazos de mamíferos infectados. Según el CDC, el virus también puede ingresar al organismo cuando saliva o tejido nervioso contaminado toca piel lesionada o membranas mucosas.

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El contacto casual no es una vía habitual de transmisión. La agencia federal señala que tocar el pelaje, la sangre o la orina de un animal infectado no transmite la enfermedad. Tampoco se propaga mediante ropa, objetos, superficies o ropa de cama contaminada.

La transmisión entre personas es excepcional. De acuerdo con el CDC, los casos confirmados se relacionaron con trasplantes de órganos o tejidos, no con el contacto cotidiano entre individuos.

¿Hay vacuna contra la rabia para mascotas y personas?

Las vacunas antirrábicas están disponibles para animales y personas. El CDC informó que, al 2 de septiembre, el uso de vacunas contra la rabia subió 33% frente al mismo período de 2025, mientras que el uso de inmunoglobulina antirrábica humana aumentó 76%.

La inmunización preventiva no se aplica de forma rutinaria a toda la población. Según el CDC, se recomienda para veterinarios, trabajadores de control animal, profesionales que manipulan fauna silvestre y personal de laboratorios que trabaja con el virus.

Después de una exposición, la profilaxis puede incluir limpieza de la herida, inmunoglobulina antirrábica humana y vacunas. Para quienes no fueron inmunizados antes, el esquema habitual contempla dosis los días cero, tres, siete y 14; las personas inmunocomprometidas pueden requerir una quinta aplicación el día 28.

Las autoridades aconsejan revisar que las vacunas de las mascotas estén vigentes, supervisarlas en exteriores y evitar su interacción con fauna silvestre. Ante una mordedura, un arañazo o saliva sobre una herida o mucosa, el CDC recomienda lavar la zona con agua y jabón durante 15 minutos y buscar orientación médica de inmediato.