Estados Unidos

Confirman en el sur de Texas el primer caso equino de mosca barrenadora del actual brote

La infestación fue detectada en la extremidad trasera de un caballo de trabajo de un rancho, cerca de la frontera con México

Texas confirmó en el condado de Presidio el primer caso equino de mosca barrenadora del Nuevo Mundo en Estados Unidos durante el brote actual (REUTERS/Daniel Becerril)
Texas confirmó en el condado de Presidio el primer caso equino de mosca barrenadora del Nuevo Mundo en Estados Unidos durante el brote actual (REUTERS/Daniel Becerril)
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El primer caso equino confirmado de mosca barrenadora del Nuevo Mundo en Estados Unidos durante el actual brote fue detectado en el condado de Presidio, en el sur de Texas, cerca de la frontera con México. La infestación fue hallada en la extremidad trasera de un caballo de trabajo de un rancho, según informó la Federación Ecuestre de Estados Unidos.

La Comisión de Salud Animal de Texas restringió el traslado de animales de sangre caliente fuera de una zona declarada como “infestada” en partes de los condados de Presidio y Jeff Davis.

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Los propietarios que necesiten mover animales fuera de ese perímetro deben obtener autorización estatal y cumplir con las inspecciones, los tratamientos y la documentación requerida por las autoridades sanitarias.

El caballo fue el caso número 49 registrado en Estados Unidos durante el año, de acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

La mayoría de las detecciones se concentró en Texas, mientras que Nuevo México informó un caso en un perro. El brote actual comenzó en junio, cuando las autoridades confirmaron la presencia del parásito en un ternero del condado texano de Zavala.

Cómo actúa la mosca barrenadora en los animales

La mosca barrenadora del Nuevo Mundo deposita huevos en heridas y cavidades de animales de sangre caliente, donde sus larvas consumen tejido vivo (REUTERS/Daniel Becerril)
La mosca barrenadora del Nuevo Mundo deposita huevos en heridas y cavidades de animales de sangre caliente, donde sus larvas consumen tejido vivo (REUTERS/Daniel Becerril)

La mosca barrenadora del Nuevo Mundo, cuyo nombre científico es Cochliomyia hominivorax, es un insecto parásito cuyas larvas se alimentan de tejido vivo.

Las hembras depositan huevos en heridas abiertas o en cavidades naturales de animales de sangre caliente, entre ellas la nariz, las orejas, los ojos, la boca y el ombligo de los ejemplares recién nacidos.

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Tras la eclosión, las larvas penetran en las lesiones y consumen tejido sano. Esta infestación, denominada miasis, puede agrandar las heridas, generar infecciones secundarias y causar la muerte del animal si no recibe atención. A diferencia de otros tipos de larvas que se desarrollan sobre materia orgánica en descomposición, las de esta especie invaden carne viva.

La Federación Ecuestre de Estados Unidos recomendó que los dueños revisen a sus caballos con frecuencia, especialmente después de una lesión, un procedimiento veterinario o cualquier situación que deje una herida expuesta.

Entre los signos de alerta figuran lesiones que no cicatrizan o empeoran, inflamación, sangrado, secreciones espesas, mal olor, irritación, falta de apetito, aislamiento y presencia de larvas.

La organización también aconsejó mantener limpias y cubiertas las heridas según la indicación de un veterinario, usar productos para controlar las moscas y limitar el acceso de estos insectos mediante máscaras, mantas y prácticas de higiene en los establos. Las autoridades pidieron informar de inmediato los casos sospechosos para facilitar la respuesta sanitaria.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos señaló que la plaga representa una amenaza para el ganado, las mascotas y la fauna silvestre, aunque no es un riesgo para la seguridad de los alimentos. El insecto afecta a los animales vivos y no a la carne, las frutas o las verduras destinadas al consumo.

Las medidas de Texas para frenar la expansión

Texas y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos apuestan por la liberación de moscas estériles para frenar la plaga, cuyo impacto económico podría alcanzar USD 1.800 millones (REUTERS/Daniel Becerril)
Texas y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos apuestan por la liberación de moscas estériles para frenar la plaga, cuyo impacto económico podría alcanzar USD 1.800 millones (REUTERS/Daniel Becerril)

La detección en Presidio ocurrió después de meses de vigilancia, cuarentenas y controles en distintas áreas de Texas. En junio, el gobernador Greg Abbott emitió una declaración de desastre para movilizar recursos públicos, ampliar las tareas de seguimiento y acelerar la respuesta ante nuevos hallazgos en animales.

La principal herramienta para combatir la plaga es la liberación de moscas estériles. El procedimiento consiste en criar y dispersar machos que no pueden reproducirse.

Como las hembras de esta especie suelen aparearse una sola vez, los huevos producidos después del cruce con un macho estéril no son viables, lo que reduce la población con el tiempo.

Estados Unidos utilizó este método durante la campaña que declaró erradicada la plaga en 1966. Texas obtuvo esa condición en 1982. El sistema se basa en la producción masiva de pupas, que son esterilizadas mediante radiación antes de liberar a los insectos en las áreas donde se busca interrumpir el ciclo reproductivo.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos construye una instalación para producir moscas estériles en Edinburg, en el sur de Texas. La estrategia apunta a contener la expansión del parásito en una región con intensa actividad ganadera, presencia de fauna silvestre y movimiento frecuente de animales.

Expertos estiman que una propagación generalizada podría costarle a la economía de Texas hasta USD 1.800 millones. La proyección incluye pérdidas por muerte o menor productividad del ganado, gastos veterinarios, tratamientos, inspecciones, mano de obra adicional y un mayor uso de medicamentos e insecticidas.

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