Tiene 65 años, la acusaron de matar a su esposo a golpes con un mástil y le fijaron una fianza de USD 10 millones

Vicky Kyung Mi Kim quedó detenida en Palm Desert, California, por la muerte de su esposo en el complejo residencial The Enclave. (Riverside County Sheriff)

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Vicky Kyung Mi Kim quedó detenida en el complejo de condominios The Enclave, en Palm Desert, California, tras la muerte de su esposo. Los documentos judiciales señalan que habría causado graves lesiones al hombre con un mástil de bandera. La fianza quedó fijada en 10 millones de dólares.

El hecho ocurrió el 4 de septiembre de 2026. Agentes del Departamento del Sheriff del condado de Riverside respondieron cerca de las 9:45 de la mañana a un llamado por un incidente no especificado en la cuadra 35000 de Gateway Drive. Al llegar al lugar, encontraron a la víctima con lesiones traumáticas compatibles con una agresión física. El hombre fue declarado muerto en el lugar, según informó NBC Palm Springs.

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Kim quedó arrestada y luego fue trasladada al Centro de Detención John Benoit. La víctima está identificada en registros judiciales como R. Kaufman. Las circunstancias previas al ataque no se conocen con precisión hasta el momento.

Qué se sabe del ataque con el mástil de bandera en Palm Desert

The Enclave, donde sucedió el hecho, es un complejo residencial ubicado en Palm Desert, próximo a Palm Springs. Según documentos judiciales obtenidos por SFGate y citados por The Guardian, Kim habría infligido graves lesiones corporales a su esposo con un mástil de bandera, al que los documentos identifican como un arma mortal y peligrosa.

Un vecino del complejo, Robert Olson, describió la llegada de los agentes a NBC Palm Springs: “Los sheriffs llegaron por atrás. Los vi por la ventana: uno, dos, tres... y no dejaban de llegar”. Olson señaló que la detención fue un golpe para la comunidad. “Es muy conmocionante. Esta es una comunidad tranquila, con muchas familias. Todo el mundo se lleva bien y algo así es simplemente conmocionante y triste”, expresó.

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La pareja habría tenido discusiones previas por cuestiones económicas y acusaciones de infidelidad, de acuerdo con lo difundido por KESQ News Channel 3.

Quién es Vicky Kim, acusada de matar a su esposo en California

Vicky Kyung Mi Kim tiene 65 años y residía en Palm Desert al momento de los hechos. Los registros judiciales revelan que ya contaba con antecedentes recientes en causas de violencia doméstica vinculadas a su esposo.

En enero de 2026, Kim se declaró culpable de cargos menores: agresión a un cónyuge o conviviente, lesiones corporales contra un cónyuge y violación de una orden de protección, según documentos judiciales citados por The Guardian. En ese mismo período, la acusada tenía cuatro cargos de misdemeanor —faltas menores en el sistema legal estadounidense, por debajo del delito grave o felony— pendientes por incidentes separados de violencia doméstica y violaciones de órdenes de protección anteriores, de acuerdo con NBC Palm Springs.

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Kim fue detenida en el aeropuerto de Keahole, Hawái, el 7 de julio de 2007, acusada de amenaza terrorista de primer grado. La denuncia provocó que los pasajeros y su equipaje fueran retirados del avión para un nuevo control de seguridad. (Hawaii Police Dept)

Por separado, registros del Departamento de Policía de Hawái consignados en un comunicado oficial del 9 de julio de 2007 revelan que Kim —entonces de 46 años y residente en California— fue arrestada el 7 de julio de ese año en el aeropuerto internacional de Keahole, en la Isla Grande, tras una denuncia por amenaza de bomba.

Según el documento, la amenaza provocó que los pasajeros y su equipaje fueran retirados del avión y sometidos a un nuevo control de seguridad. Kim fue acusada de amenaza terrorista de primer grado y su fianza se fijó en 1.000 dólares. Quedó en libertad al día siguiente, tras abonar la caución. El New York Post también hizo referencia a este antecedente en su cobertura del caso actual.

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Qué dijo la fiscalía del condado de Riverside sobre el caso

Molly Smith, portavoz de la Fiscalía del Condado de Riverside, explicó a SFGate que la institución había actuado de forma enérgica frente a los antecedentes de Kim. “En enero de este año, nuestra oficina presentó cargos graves contra la señora Kim, obtuvo órdenes de protección y tenía la intención de perseguir sus delitos contra su esposo de manera agresiva”, declaró Smith, según recogió The Guardian.

La portavoz agregó, en una declaración obtenida por KESQ: “A pesar de las claras objeciones de nuestra oficina, un juez resolvió todos los casos de la acusada como delitos menores, la puso en libertad y dejó sin efecto todas las órdenes de protección que los fiscales habían trabajado para obtener”. La identidad del juez no pudo establecerse de inmediato para obtener su versión, según The Guardian.

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La fiscalía también solicitó al tribunal que no le conceda a Kim la posibilidad de obtener la libertad condicional en el marco de la causa por homicidio, de acuerdo con NBC Palm Springs.

Cuál es la situación judicial de Vicky Kim tras su arresto

La fianza de Kim quedó fijada en 10 millones de dólares, según documentos judiciales. De acuerdo con información publicada por el New York Post, la acusada tenía prevista su audiencia de lectura de cargos para el viernes.

El proceso tuvo lugar en el Larson Justice Center, según precisó NBC Palm Springs. Las acusaciones en su contra no han sido probadas en un tribunal.

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