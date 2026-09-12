Ucrania se atribuyó la victoria en "la primera batalla naval" de la historia entre drones

Ucrania y Rusia libraron la primera batalla naval de la historia con drones en el mar Negro

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La Armada ucraniana protagonizó este sábado un hito en la historia de la guerra naval: uno de sus drones de superficie, un Sargan 3000, destruyó a un dron ruso en aguas del mar Negro en lo que las fuerzas de Kiev calificaron como “la primera batalla naval” entre embarcaciones no tripuladas jamás registrada. El enfrentamiento, coordinado con la Dirección General de Inteligencia ucraniana (GUR), fue captado en video y difundido por la Armada en redes sociales.

El Sargan 3000 ucraniano eliminó al dron adversario mediante una torreta automática RWS Protector de 12,7 milímetros de fabricación sueca. El vehículo ruso destruido fue identificado como un MBeK, una embarcación no tripulada de superficie empleada por las fuerzas de Moscú en el teatro del mar Negro.

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“Esta es la primera batalla naval de la historia entre buques no tripulados”, subrayó la Armada ucraniana en su comunicado, que cerró con la consigna “¡Todo por la victoria! ¡Gloria a Ucrania!”.

Un Sargan 3000, destruyó a un dron ruso en aguas del mar Negro

El enfrentamiento del sábado no es el primer capítulo destacado del Sargan 3000 en este conflicto. En julio pasado, al menos uno de estos sistemas hundió el buque patrullero ruso Izumrud, de la Guardia Fronteriza del FSB, cerca del puerto de Gelendzhik, en el mar Negro. Según informó la Armada ucraniana, la operación causó bajas y heridos entre la tripulación del navío ruso.

En paralelo al combate naval, la noche del sábado estuvo marcada por una intensa campaña de ataques ucranianos en profundidad sobre Rusia. El presidente Volodimir Zelensky confirmó en X que fueron alcanzadas dos empresas de la industria química en las regiones de Perm y Samara, además de una instalación de producción de drones y varios almacenes en Taganrog, ciudad de la región de Rostov. También fueron atacados un depósito de petróleo, una estación de radares y un sistema de defensa antiaérea Pantsir-S2.

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Con anterioridad, el Estado Mayor ucraniano había informado de un ataque contra una planta petroquímica en Toliatti, también en la región de Samara, donde según los propios datos oficiales de la instalación se fabrica caucho sintético utilizado, entre otros fines, en la producción de combustible sólido para misiles tácticos y balísticos. “Estamos evaluando la dimensión de los daños”, señaló la institución castrense, que advirtió que las operaciones contra objetivos de la industria militar enemiga continuarán.

La intensidad del intercambio de fuego durante esa noche quedó reflejada en los datos de ambos lados. Las defensas antiaéreas rusas afirmaron haber derribado 230 drones ucranianos, con ataques registrados en al menos cuatro regiones que dejaron dos muertos y varios heridos. El gobernador de Bélgorod, Alexandr Shuváev, contabilizó un muerto y 14 heridos —entre ellos cuatro menores— a consecuencia de los ataques. En la vecina Kursk, el gobernador Alexandr Jinshtéin informó de otro fallecido, y señaló que las fuerzas ucranianas golpearon esa región con drones y artillería en más de 70 ocasiones en un solo día.

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Un edificio de apartamentos dañado durante un ataque con drones rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Odesa, Ucrania (REUTERS/Nina Liashonok)

Del lado ucraniano, la Fuerza Aérea informó de que sus defensas lograron neutralizar 102 drones y ocho misiles lanzados por las fuerzas rusas, aunque se registraron impactos en 20 emplazamientos distintos. El arsenal ruso empleado incluyó misiles balísticos Iskander-M/KN-23, ocho misiles de crucero Kalibr lanzados desde el mar Negro, seis misiles guiados Kh-59/69 y 129 drones, entre ellos aparatos tipo Shahed —la mitad con propulsión a reactor—, municiones merodeadoras S8000 Banderol y drones señuelo destinados a saturar las defensas. Las defensas ucranianas lograron suprimir seis misiles Kalibr, dos Kh-59/69, un Banderol y 101 drones de distintos tipos.

Entre los episodios con mayor impacto sobre la población civil ucraniana, destaca el ataque masivo con drones y misiles contra la región de Odesa, en el sur del país, que dejó al menos 17 civiles heridos, incluido un menor. El bombardeo causó daños a infraestructura civil y destruyó por completo el piso superior de un edificio de apartamentos. En la ciudad de Krivói Rig, un ataque con misiles contra una fábrica causó la muerte de una persona y tres heridos, según confirmó el gobernador de la región central de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha. En Samara, las autoridades locales informaron de un herido y daños en varias empresas industriales y edificios residenciales, mientras que en Rostov se registró la caída de fragmentos de drones sobre instalaciones comerciales.

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