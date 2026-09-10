Trump prometió un “dividendo” de USD 5.000 a cada adulto si los republicanos mantienen el control del Congreso en las elecciones de noviembre

Trump prometió un “dividendo” de USD 5.000 a cada adulto si los republicanos mantienen el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato (REUTERS)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió el miércoles por la noche un “dividendo Trump” de 5.000 dólares para cada adulto estadounidense si el Partido Republicano mantiene el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, durante un discurso en la primera convención de mitad de mandato de su partido en Dallas.

Trump presentó la propuesta como un incentivo para que los votantes respalden a los republicanos, aunque no quedó claro de inmediato cómo funcionarían los pagos ni si serían legales. Con unos 270 millones de adultos estadounidenses, la iniciativa tendría un costo aproximado de 1,35 billones de dólares.

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Durante un discurso de una hora y 45 minutos, Trump aseguró que completó “los dos mejores años en la historia de la presidencia” y colocó su figura en el centro de la campaña republicana para las elecciones del 3 de noviembre. El mandatario también prometió realizar múltiples visitas a estados y distritos clave durante las ocho semanas previas a los comicios.

“Les pido que finjan que estoy en la boleta electoral”, dijo Trump durante su intervención, en una señal de la importancia que atribuye a su figura dentro de la estrategia electoral del Partido Republicano.

El presidente también advirtió sobre las consecuencias de una eventual victoria demócrata. “Le entregamos el futuro de Estados Unidos a los demócratas de la izquierda radical, y nuestra nación pasará la próxima década simplemente recuperándose”, afirmó. “Voten por los republicanos y dejaremos al mundo atrás durante generaciones”.

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Durante un discurso de una hora y 45 minutos, Trump aseguró que completó “los dos mejores años en la historia de la presidencia” y colocó su figura en el centro de la campaña republicana para las elecciones del 3 de noviembre (REUTERS)

El primer día de la convención en Dallas mostró el papel central de Trump en la estrategia republicana. El presidente del Comité Nacional Republicano, Joe Gruters, bautizó informalmente el encuentro como “Trumpapalooza”, en referencia al festival de música Lollapalooza.

La presencia de Trump también planteó una disyuntiva para los republicanos que afrontan elecciones competitivas. Algunos candidatos pueden necesitar tomar distancia del presidente para ampliar su base electoral, pero también necesitan conservar el respaldo de sus seguidores.

Entre los republicanos que no asistieron a la convención estuvieron el representante de Michigan Tom Barrett, el senador de Alaska Dan Sullivan y la senadora de Maine Susan Collins, todos ante rivales demócratas fuertes para las elecciones de noviembre.

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Otros candidatos sí viajaron a Dallas. Según el calendario del Comité Nacional Republicano, al menos 16 candidatos en contiendas reñidas por escaños de la Cámara de Representantes y el Senado tenían previsto hablar durante el encuentro. Entre los oradores del miércoles estuvieron el fiscal general de Texas, Ken Paxton, aliado de Trump y candidato al Senado frente al demócrata James Talarico, y el senador de Ohio Jon Husted, rival electoral del exsenador demócrata Sherrod Brown.

Trump afirmó que el estadio, con capacidad para 21.000 personas, estaba “abarrotado”, aunque las secciones superiores permanecieron prácticamente vacías durante su discurso.

El primer día de la convención en Dallas mostró el papel central de Trump en la estrategia republicana (REUTERS/Brian Snyder)

Declaraciones contra los demócratas

Los primeros oradores republicanos centraron buena parte de sus intervenciones en cuestionar a los demócratas, a quienes calificaron de “socialistas” y “comunistas”. Los cuestionamientos se concentraron en asuntos como las mujeres transgénero en los deportes y la seguridad fronteriza.

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El senador republicano de Carolina del Sur Tim Scott, presidente del comité de campaña del partido en el Senado, calificó a los demócratas de “peligrosos, radicales y extraños”.

La guerra con Irán y el costo de vida, dos de las principales preocupaciones de los votantes, recibieron menos atención durante la jornada. El representante estatal de Alabama Ernie Yarbrough, asistente a la convención, sostuvo que Trump necesita ofrecer más precisiones sobre la duración y los objetivos de la guerra. “La gente quiere sentir que no estamos atrapados en un ciclo sin fin”, afirmó.

Trump defendió su decisión de atacar Teherán y sostuvo que la medida buscó impedir que Irán desarrollara un arma nuclear. También aseguró que los precios del petróleo bajarían “tan pronto como ganemos la guerra con Irán” y afirmó que eso ocurriría pronto.

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El programa incluyó además un video pregrabado del senador demócrata John Fetterman, quien presentó al senador republicano de Pensilvania Dave McCormick como su “gran amigo” y afirmó que trabajaría con Trump para proteger la industria siderúrgica del estado.

Los primeros oradores republicanos centraron buena parte de sus intervenciones en cuestionar a los demócratas, a quienes calificaron de “socialistas” y “comunistas" (REUTERS)

Fetterman mantiene enfrentamientos con sectores de izquierda del Partido Demócrata y negó las especulaciones sobre una eventual salida de la formación.

A menos de dos meses de las elecciones, los republicanos afrontan la posibilidad de perder el control de al menos una de las cámaras del Congreso. Las encuestas públicas muestran una mayor motivación de los demócratas para votar y niveles de aprobación de Trump por debajo de los habituales.

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El encuentro republicano continuará el jueves con el discurso principal del vicepresidente JD Vance y el discurso de clausura de Trump.

(Con información de REUTERS)