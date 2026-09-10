Una investigación acusó a algunos televisores LG de captar audio y rastrear dispositivos de una casa: la empresa lo negó

Una investigación de Gamers Nexus acusó a televisores LG de captar audio, identificar dispositivos cercanos y conservar información incluso en modo de espera (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una investigación de Gamers Nexus sobre televisores LG acusó a ciertos equipos de captar audio, identificar dispositivos cercanos y conservar información incluso en modo de espera.

LG negó que registren conversaciones ambientales sin una orden de voz activada y sostuvo que los datos publicitarios requieren consentimiento.

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Según The Register, sitio tecnológico británico, las pruebas del canal de YouTube detectaron transcripciones de texto sin cifrar que habrían surgido del audio recogido por los equipos. El análisis también halló direcciones IP, información de ubicación y datos sobre redes Wi‑Fi próximas.

Las pruebas sobre audio y dispositivos de la red local

La denuncia sostuvo que el escaneo incluía aparatos de la red local que no estaban vinculados con el televisor. Entre ellos figuraban teléfonos, relojes, routers, termostatos, purificadores de aire, computadoras y controladores de administración de placas base de servidores.

El equipo de Gamers Nexus indicó que algunos televisores podían guardar registros de audio de forma local cuando no tenían acceso a internet. De acuerdo con esa hipótesis, los dispositivos habrían enviado información relacionada al recuperar la conexión.

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Las pruebas citadas por The Register detectaron en televisores LG transcripciones de texto sin cifrar, direcciones IP, datos de ubicación y redes Wi‑Fi próximas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Stephen Burke, editor en jefe del canal, afirmó que el examen del tráfico de red con Wireshark reveló tantos datos privados que no podía mostrarlos por completo en el video. Burke dijo a The Register que se trataba de “una invasión flagrante de la privacidad”.

La investigación también incluyó una revisión del firmware, el programa interno que controla el funcionamiento del aparato, y capturas del tráfico de red.

Tom’s Hardware, sitio tecnológico, informó que el trabajo se elaboró junto con los investigadores de seguridad conocidos como MrBruh y uturn.

El canal aseguró que identificó una supuesta vulnerabilidad de ejecución remota de código. La falla, de existir, permitiría que un atacante ejecutara órdenes en un dispositivo a distancia.

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La respuesta de LG sobre las funciones de voz

El grupo señaló que trabaja con especialistas en seguridad para comunicar de forma responsable las vulnerabilidades que detectó. La empresa no respondió públicamente a todos los aspectos técnicos expuestos en esa investigación.

La investigación sobre televisores LG también señaló una supuesta vulnerabilidad de ejecución remota de código en el firmware del dispositivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta de LG Electronics se concentró en el funcionamiento de los comandos de voz. La compañía afirmó que los televisores solo procesan datos de audio cuando el usuario mantiene presionado el botón correspondiente del control remoto o activa antes el reconocimiento de voz a distancia.

“Las afirmaciones realizadas en el video publicado recientemente no son ciertas”, sostuvo LG en la declaración que envió a Tom’s Hardware. La firma negó que sus televisores recopilen o graben conversaciones ambientales fuera de esas situaciones.

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El fabricante admitió que el aparato puede detectar la expresión “Hi LG” mientras permanece en modo de espera, siempre que el usuario haya habilitado esa prestación. Según su explicación, el análisis de esa palabra se realiza dentro del equipo.

LG añadió que, cuando el sistema no reconoce la orden de activación, elimina el audio de inmediato y no lo transmite a sus servidores.

La empresa comparó ese mecanismo con el de otros asistentes de voz que esperan una frase concreta antes de procesar instrucciones.

Gamers Nexus sostuvo que el escaneo de los televisores LG alcanzaba aparatos de la red local que no estaban vinculados con el televisor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las respuestas pendientes y el reconocimiento de contenido

La compañía tampoco respondió de forma detallada a la acusación sobre las transcripciones sin cifrar. Ese punto quedó entre las cuestiones planteadas por Gamers Nexus que no recibieron una contestación específica, según Tom’s Hardware.

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LG confirmó que sus televisores pueden localizar y conectarse con equipos de la misma red doméstica. La firma señaló que esa función es habitual entre los televisores inteligentes y los productos del hogar conectado.

Para Gamers Nexus, esa capacidad podía exponer datos sobre aparatos próximos que no habían sido asociados de manera directa con el televisor. La empresa no precisó qué información obtiene durante ese proceso ni cuál es su destino.

La controversia también alcanzó al reconocimiento automático de contenido, conocido como Automatic Content Recognition o ACR.

Esa tecnología identifica lo que se reproduce en la pantalla y permite generar recomendaciones, servicios y anuncios personalizados.

LG aseguró que el ACR solo se usa con fines publicitarios si la persona acepta un acuerdo opcional. La empresa afirmó que, sin ese consentimiento expreso, los datos de esa función no se destinan a campañas comerciales.

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LG negó que sus televisores graben conversaciones ambientales y afirmó que solo procesan audio con una orden de voz activada o con el botón del control remoto (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcance comercial de LG Ads Solutions

The Register recordó que LG anunció en 2022 la expansión de esa tecnología a televisores vendidos en 27 países. En esa oportunidad, la empresa sostuvo que los datos se anonimizarían y se tratarían conforme a las normas de privacidad.

La compañía también reconoce que sus televisores incorporan tecnología de LG Ads Solutions, su división publicitaria. La ficha comercial de esa unidad indica que 49 millones de televisores LG en Estados Unidos utilizan el sistema operativo webOS.

La ficha comercial añade que el alcance total de la firma llega a 363 millones de dispositivos secundarios direccionables. Entre las promesas para los anunciantes figura la segmentación a nivel de dispositivo en hogares conectados.

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Las dudas sobre las políticas de privacidad

El cuestionamiento no se limita a las funciones técnicas de los televisores. La discusión también se centra en si los compradores reciben información suficiente antes y después de adquirir el producto sobre los datos que el equipo puede recoger.

Las características promocionales de LG incluyen referencias al reconocimiento de voz inteligente y a Clear Voice Pro. La generación de transcripciones de audio mientras el televisor está en modo de espera no figura entre las funciones destacadas en esas páginas, de acuerdo con la información recopilada por el diario británico The Register.

LG reconoció que sus televisores pueden detectar “Hi LG” en modo de espera y aseguró que eliminan el audio si no identifican la palabra de activación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los usuarios que buscan información sobre el tratamiento de datos deben llegar al enlace LG Privacy, situado hacia el final de una página extensa de producto.

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Allí se ofrecen varios vínculos a políticas de privacidad, sin una mención directa a LG Ads Solutions en la página principal de los televisores.

Las acusaciones adquirieron relevancia porque estos dispositivos no solo se utilizan en salas de estar. Los televisores inteligentes también pueden estar presentes en oficinas, salas de reuniones y consultorios médicos, donde la recopilación de información del entorno puede plantear dudas adicionales.

La polémica se produjo después de otra denuncia de Gamers Nexus sobre algunos monitores de la marca. El canal había advertido que ciertos equipos podían impulsar la instalación de LG Monitor App al conectarse a computadoras con Windows 11 que estuvieran en línea.

Ante aquel episodio, LG afirmó que McAfee “no se instala automáticamente y nunca se instala sin el consentimiento explícito del usuario”.

En el caso de los televisores, la empresa mantiene que no registra conversaciones ni utiliza información para anuncios sin las autorizaciones previstas.