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El régimen de Irán utilizó imágenes satelitales de origen chino para atacar la base estadounidense en Jordania

Autoridades norteamericanas sostienen que Teherán obtuvo material clave antes y después del bombardeo contra la instalación militar Muwaffaq Salti, que dejó tres soldados muertos

Un hombre camina junto a una réplica simbólica de un misil iraní y una bandera iraní en la plaza Imam Hussein de Teherán, Irán, el 12 de julio de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
Un hombre camina junto a una réplica simbólica de un misil iraní y una bandera iraní en la plaza Imam Hussein de Teherán, Irán, el 12 de julio de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
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El diario The Wall Street Journal informó este sábado que entidades chinas proporcionaron al régimen de Irán imágenes satelitales de una base estadounidense en Jordania antes y después de un ataque que causó la muerte de tres soldados norteamericanos. El ataque ocurrió el 17 de julio contra la base aérea Muwaffaq Salti, en el noreste jordano, donde hay tropas estadounidenses desplegadas.

Misiles balísticos impactaron en un sector habitacional de la instalación mientras los efectivos descansaban. Además de los tres fallecidos, cuatro soldados fueron evacuados para recibir atención médica.

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Funcionarios estadounidenses citados por el diario indicaron que Teherán recibió imágenes del lugar antes y después de la ofensiva. No identificaron a las empresas chinas que habrían proporcionado el material ni acusaron al régimen de Beijing de haber participado directamente.

Una combinación de imágenes de satélite muestra la base aérea de Muwaffaq Salti, en Al Azraq, Jordania (PLANET LABS PBC/Handout via REUTERS)
Una combinación de imágenes de satélite muestra la base aérea de Muwaffaq Salti, en Al Azraq, Jordania (PLANET LABS PBC/Handout via REUTERS)

Días después del bombardeo, Teherán difundió fotografías de alta resolución sobre los daños en tres sectores de la base. De acuerdo con el informe, esas imágenes mostraban un nivel de detalle superior al de los registros comerciales revisados por el propio periódico, que detectaron daños en más de 20 estructuras.

Analistas y ex funcionarios consultados sostuvieron que este tipo de material puede ayudar a ubicar objetivos de mayor valor y a medir el resultado de una ofensiva.

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Las autoridades estadounidenses consideran, no obstante, que las imágenes habrían sido una entre varias fuentes de información utilizadas por Irán, junto con sus propios satélites, inteligencia humana y posible apoyo ruso.

Funcionarios estadounidenses citados por el diario indicaron que Irán recibió imágenes del lugar antes y después de la ofensiva (Europa Press)
Funcionarios estadounidenses citados por el diario indicaron que Irán recibió imágenes del lugar antes y después de la ofensiva (Europa Press)

China rechazó las acusaciones

Washington planteó el asunto ante representantes chinos, quienes solicitaron pruebas y rechazaron que compañías de su país hubieran suministrado información de ese tipo a Teherán. Un vocero de la embajada china en Washington acusó a actores no identificados de “vincular y difamar maliciosamente a otros países”, según el reporte.

La Casa Blanca señaló que la asistencia externa no habría mejorado la capacidad iraní para atacar objetivos estadounidenses. Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio evitó responder de forma directa cuando fue consultado días después de la ofensiva sobre una eventual provisión de datos de puntería por parte de China.

La administración de Donald Trump sancionó en mayo a las empresas chinas MizarVision, Earth Eye y Chang Guang por acusaciones de haber facilitado o publicado imágenes satelitales que podían ser empleadas por Irán. El Departamento de Estado ya había señalado a Chang Guang por suministrar material que habría respaldado ataques de los hutíes de Yemen, un grupo aliado de Teherán.

El caso podría volver a aparecer en la reunión prevista para el 24 de septiembre en la Casa Blanca entre Trump y el presidente chino Xi Jinping, en un contexto de tensiones entre Washington, Beijing y Teherán.

Imagen de archivo de embarcaciones en el estrecho de Ormuz, cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán (Majid Asgaripour/WANA vía Reuters)
Imagen de archivo de embarcaciones en el estrecho de Ormuz, cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán (Majid Asgaripour/WANA vía Reuters)

Bahréin anunció que no se unirá a la reunión de los países del Golfo con Irán

En otro orden, Bahréin declaró este sábado que no participará en una reunión propuesta en Omán entre Irán y los Estados del Golfo para abordar la situación del estrecho de Ormuz, el cual Teherán ha bloqueado durante el conflicto en Medio Oriente.

Al hacer referencia a los ataques contra infraestructuras en toda la región del Golfo, el ministerio afirmó que la seguridad y la estabilidad de la zona “no pueden preservarse mediante una política de apaciguamiento” y exigió que el estrecho de Ormuz permanezca abierto sin “discriminación, tasas ni permisos”.

Por su parte, el príncipe heredero de Abu Dabi, Jaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, se reunió con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, al margen de la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, en el primer encuentro presencial de alto nivel entre ambos países desde la escalada de las tensiones y los ataques iraníes contra territorio de Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Durante la reunión, los dirigentes abordaron “diversas cuestiones regionales e internacionales, así como la importancia de apoyar los esfuerzos para reducir las tensiones y fomentar la estabilidad en la región”, indicó en un comunicado la Oficina de Medios de Abu Dabi.

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