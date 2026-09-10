Estados Unidos

Rescataron a 3 excursionistas atrapados en el monte Shasta, en California: habían diagramado la ruta con IA

La Oficina del Sheriff de Siskiyou calificó de “crítico” el uso de estos agentes para definir el equipo del ascenso, mientras guardabosques del Servicio Forestal rastreaban a los hombres perdidos, uno de ellos lesionado, durante toda la noche

Teléfono inteligente sobre una roca helada mostrando una estrella brillante frente a montañas nevadas y siluetas de excursionistas.
Tres excursionistas fueron rescatados en California tras seguir una ruta al monte Shasta creada con inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El caso ocurrió esta semana en una de las vías de ascenso más utilizadas del monte Shasta. Tres excursionistas quedaron atrapados luego de que siguieran una ruta planificada con inteligencia artificial (IA). El hecho derivó en un operativo de rescate y en una advertencia de las autoridades locales sobre el uso de estas herramientas en actividades de montaña.

Según informó The Independent, los tres hombres, residentes de Roseville, en el área metropolitana de Sacramento, recurrieron a Gemini, la herramienta de inteligencia artificial de Google, para definir la ruta y el equipo de la excursión. Para la Oficina del Sheriff del condado de Siskiyou, esa decisión fue un “error crítico”.

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Una excursión de ocho horas que duró varios días

El grupo había acampado el sábado y comenzó el ascenso alrededor de las 3.00 del domingo por la ruta Clear Creek, una de las vías habituales para alcanzar la cima del monte Shasta, de 4.322 metros de altura. Los excursionistas llegaron a la cumbre recién a las 19.00, varias horas después del límite horario que suelen tomar como referencia los equipos de rescate y los organismos de montaña.

Las autoridades locales señalaron que para este tipo de ascensos existe una regla básica de seguridad. En esa ruta, los montañistas deben regresar si no alcanzan la cumbre antes del mediodía, una pauta pensada para reducir la exposición al cansancio, la deshidratación y la pérdida de orientación durante el descenso.

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Dos personas de espalda cargan mochilas de senderismo en un camino de tierra, rodeadas de pinos y nieve con una montaña nevada al fondo.
El grupo inició el ascenso por la ruta Clear Creek a las 3.00 del domingo y llegó a la cumbre del monte Shasta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez rescatados, los hombres dijeron a un agente del sheriff que habían dependido en gran medida de Gemini para obtener información sobre el itinerario y definir qué provisiones llevar. La oficina sostuvo que la herramienta les recomendó menos comida y agua de la necesaria, “especialmente cuando el ascenso previsto de ocho horas se convirtió en una odisea de varios días”, según el comunicado citado por el medio.

Según la evaluación de los rescatistas, la planificación insuficiente se combinó con un tiempo de marcha mucho mayor al previsto. Eso elevó el riesgo en un entorno de altura donde las condiciones cambian con rapidez y donde un desvío puede llevar a zonas más peligrosas.

El descenso y un desesperado pedido de auxilio

Los problemas más serios comenzaron después de alcanzar la cima. Durante el descenso, los excursionistas se comunicaron con la oficina del sheriff para pedir ayuda y terminaron desviándose hacia el cañón de Mud Creek, donde quedaron atrapados. Esa misma noche, uno de ellos cayó y se lesionó una rodilla.

Guardabosques especializados en rescates de montaña del Servicio Forestal de Estados Unidos quedaron a cargo del operativo y localizaron al grupo a la mañana siguiente. La intervención se realizó en un sector que las autoridades consideran especialmente riesgoso cuando los excursionistas se apartan de la ruta principal.

Una mochila azul, botellas de agua y un teléfono inteligente sobre nieve. La pantalla muestra un mapa con un aviso de ruta errónea.
Los excursionistas dijeron que dependieron de Gemini para definir el itinerario y las provisiones, y el plan incluyó menos comida y agua de la necesaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina del Sheriff del condado de Siskiyou advirtió que en la ruta de Clear Creek ya hubo accidentes graves y muertes cuando excursionistas perdidos terminaron en zonas más peligrosas, entre ellas la cuenca de Mud Creek. En el comunicado, la oficina remarcó que quienes intentan el ascenso deben estar en buena condición física y preparados para cambios en el clima e incluso para pasar la noche en la montaña.

Ubicado a unos 96 kilómetros al sur de la frontera con Oregón, el monte Shasta es el quinto pico más alto de California. Aunque el Centro de Avalanchas del Monte Shasta considera Clear Creek la ruta más sencilla para llegar a la cima, el trayecto atraviesa áreas de alta montaña donde un error de orientación puede agravar rápidamente una emergencia.

Piden no depender por completo de la IA

Tras el rescate, la oficina del sheriff recomendó consultar antes del viaje a la estación local de guardabosques del Servicio Forestal de Estados Unidos en Mount Shasta para obtener información actualizada sobre el estado del camino, el clima y las condiciones reales del terreno. La advertencia oficial fue explícita al señalar que se debe “nunca depender únicamente de la IA para planificar una excursión”.

El caso sumó otro elemento de atención por su cercanía con un anuncio reciente de Google. El 2 de septiembre, la empresa informó una colaboración de varios años con el youtuber Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, para un contenido centrado en escenarios de supervivencia con asistencia de Gemini.

De acuerdo con esa presentación, el video, difundido el 5 de septiembre, muestra a Donaldson y a varios equipos mientras utilizan la herramienta para “identificar peligros, sobrevivir a cambios drásticos en el clima y mantenerse un paso por delante”. La coincidencia temporal entre esa campaña y el rescate en California dio al episodio una visibilidad mayor. Según The Independent, hasta el momento de la publicación original, Google no había respondido al pedido de comentarios.

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