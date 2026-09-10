La esposa del hombre que murió en el accidente del avión de carga de Amazon cerca del aeropuerto de Miami presentó una demanda

Video informativo sobre el accidente aéreo de un avión de carga de Amazon que se salió de la pista en Miami, dejando como saldo al menos cinco personas fallecidas. Crédito: TODAY

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En medio de la investigación por el accidente aéreo ocurrido el 6 de septiembre en Miami, la viuda de una de las víctimas presentó una demanda por muerte por negligencia tras el choque de un avión de carga de Amazon en el Aeropuerto Internacional de Miami. El caso apunta contra Amazon, la operadora 21 Air LLC, empresas vinculadas a la aeronave y los dos pilotos identificados en la presentación judicial, en un episodio que dejó cinco muertos y cinco heridos.

La acción judicial fue iniciada por Yaraisi Santiso Morejon, esposa de Yoel Rodríguez Naranjo, de 53 años, quien murió cuando la aeronave se salió de pista después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami y embistió vehículos en el área aeroportuaria. Tal y como informó CBS News Miami, Naranjo conducía una camioneta que fue alcanzada por el avión tras la maniobra fallida.

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La demanda sostiene que el accidente pudo evitarse

La viuda de Yoel Rodríguez Naranjo presentó una demanda por muerte por negligencia tras el accidente del avión de carga de Amazon en el Aeropuerto Internacional de Miami (REUTERS/Marco Bello)

La presentación judicial afirma que el siniestro no fue un hecho inevitable, sino el resultado de varias fallas concurrentes. Entre ellas, la parte demandante menciona errores de pilotaje, deficiencias operativas y presuntos problemas vinculados con el estado del avión, una aeronave de 32 años que ahora forma parte de la investigación técnica.

Mike Morgan, abogado del estudio que representa a la familia, aseguró en un comunicado citado por CBS News Miami que el accidente fue “un desastre previsible y evitable causado por negligencia”. En la misma línea, remarcó que los elementos reunidos hasta ahora apuntan a una cadena de responsabilidades que incluiría a quienes pilotaban el avión, a las compañías involucradas en su operación y a los sistemas que debían impedir un desenlace de este tipo.

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El texto de la demanda también sostiene que la aeronave sobrepasó en más de 305 metros el punto de aterrizaje previsto y que además se aproximaba a una velocidad superior a la adecuada para esa maniobra. Ese señalamiento aparece como uno de los puntos centrales del reclamo civil presentado ante la Justicia del condado de Miami-Dade.

La acusación incluye fallas de entrenamiento y alertas previas ignoradas

La demanda por el accidente aéreo en Miami apunta contra Amazon, 21 Air, empresas vinculadas a la aeronave y los dos pilotos identificados en la causa (REUTERS/Marco Bello)

Además de los señalamientos contra los pilotos, la demanda extiende la responsabilidad a Amazon Air Cargo y 21 Air por presuntas falencias en materia de entrenamiento, control operativo y toma de decisiones aeronáuticas. La acusación sostiene que hubo una falla sistémica para garantizar que la tripulación estuviera en condiciones adecuadas y que la operación se desarrollara con los estándares esperables.

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La presentación judicial también incorpora un punto sensible: asegura que habían existido advertencias de seguridad previas al vuelo y que esas alertas no fueron atendidas. De acuerdo con lo citado por el medio estadounidense, ex empleados de 21 Air habían cuestionado supuestas prácticas por debajo del nivel de cuidado exigible a una línea aérea razonable.

Entre esas denuncias, el reclamo menciona la presunta supresión de reportes de seguridad, presión sobre las tripulaciones para volar sin descanso suficiente, asignación de pilotos con dificultades para comunicarse en inglés en situaciones operativas y utilización de aeronaves que, a juicio de quienes formularon esas objeciones, no estaban en condiciones adecuadas para seguir volando.

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John Morgan, fundador del estudio jurídico, afirmó que la demanda representa apenas el inicio del proceso para buscar responsabilidades por la muerte de Rodríguez Naranjo. En declaraciones recogidas por CBS News Miami, sostuvo que “nadie debería perder a un ser querido de esta manera” y añadió que todos los involucrados en el hecho deberán rendir cuentas ante la Justicia.

La investigación de la NTSB sigue abierta y los pilotos serán entrevistados

Mientras avanza el frente judicial, la investigación técnica continúa bajo la órbita de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, la NTSB por sus siglas en inglés. El organismo recuperó tanto la grabadora de voz de cabina como el registrador de datos de vuelo, piezas clave para reconstruir qué ocurrió en los minutos previos y posteriores al aterrizaje.

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La presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, informó, de acuerdo con CBS News Miami, que la grabadora de voz contenía más de dos horas de audio de buena calidad, mientras que el registrador de datos almacenaba cerca de 55 horas de información. También indicó que los investigadores esperaban entrevistar a los pilotos antes de difundir públicamente la transcripción del audio de cabina.

Por su parte, Amazon expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y señaló que colaborará con las autoridades. La empresa manifestó que sus “más profundas condolencias siguen estando con las familias, los seres queridos y todos los afectados por esta tragedia devastadora”, y agregó que cooperará plenamente con la investigación en curso.

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El caso quedó radicado en el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del condado de Miami-Dade, mientras las pericias federales avanzan sobre la maniobra de aterrizaje, el desempeño de la tripulación y el estado de sistemas como los frenos, los inversores de empuje y los spoilers del avión.